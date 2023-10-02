Как заверить копию документа в 2023 году

Копии документов: зачем заверять

Довольно часто для совершения некоторых видов юридически значимых действий в государственные органы и контрагентам необходимо предоставлять копии документов.

Для подтверждения корректности выполнения копии (данные в ней соответствуют оригиналу) выполняется заверение. После него копия становится юридически значимой и может использоваться в официальном документообороте.

Чаще всего компании предоставляют заверенные копии документов в налоговую инспекцию при камеральных или выездных проверках. Компании или предпринимателю грозят значительные штрафы, если они направят в ИФНС обычные копии, инспекторы могут расценить этот факт как отсутствие подтверждающих документов. Дополнительно: первичные и иные финансовые документы могут предоставляться при аудиторских проверках.

Возможны ситуации, когда заверенные копии документов запрашивает контрагент, который потерял оригиналы документов и восстанавливает их.

Юридически значимые копии могут быть использованы для совершения сделок и выполнения регистрационных действий. Также копии, которые были надлежащим образом заверены, могут предоставляться в суд в качестве письменных доказательств. При арбитражном разбирательстве обычные копии документов не будут приняты судом: необходимо предоставлять либо оригиналы, либо заверенные копии.

Существует 2 способа заверения документов: самостоятельно, когда достоверность копий удостоверяет руководитель компании, и нотариально, когда проверку выполняет нотариус.

В процессе свидетельствования он только подтверждает верность копий документов, выписок из них или подлинность подписи, содержание которого не противоречит законодательству. Нотариус не удостоверяет факты, изложенные в документе, а лишь подтверждает, что подпись сделана определенным лицом.

Заверение документов: чем руководствоваться

Правила заверения копий устанавливаются несколькими подзаконными актами и рекомендациями государственных органов. Основной регламентирующий документ — ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов», утвержденный приказом Росстандарта от 08.12.16 № 2004-ст.

В нем содержатся основные положения о том, как сделать копию документа юридически значимой.

Важные нормы, касающиеся заверения документов, содержатся в указе Президиума Верховного Совета СССР от 04.08.1983 № 9779-Х «О порядке выдачи и свидетельствования предприятиями, учреждениями и организациями копий документов, касающихся прав граждан». Этот нормативно-правовой акт должен применяться в обязательном (а не рекомендательном) порядке российскими организациями.

Важные разъяснения по оформлению заверенных копий приведены в приложении № 18 к приказу ФНС РФ от 07.11.18 № ММВ-7-2/628@. В нем установлены требования к бумажной документации, которая предоставляется в налоговые органы.

Еще один документ, регламентирующий порядок представления заверенных копий документов в налоговые органы, — письмо Минфина от 07.08.2014 № 03-02-рз/39142. В своих разъяснениях ведомство подробно описывает, как оформить заверенную копию.

В качестве дополнительного источника сведений о выполнении заверения можно использовать методические рекомендации по свидетельствованию верности копий документов и выписок из них, утвержденные решением правления ФНП от 25.04.16, протокол № 04/16. Этот регламент разработан для нотариусов и является необязательным к применению иными лицами, но в нем собрано много полезной информации, которая пригодится для самостоятельного заверения копий.

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Кто заверяет документы

От имени организации копии документов может заверить ее руководитель или уполномоченное должностное лицо (заместитель директора, главный бухгалтер, начальник отдела кадров и другие). Право заверять документы может быть установлено уставом организации, доверенностью или приказом руководителя. Подпись должностного лица желательно скрепить печатью организации (при наличии). Индивидуальный предприниматель также может самостоятельно заверить копии документов.

Перечень документов, копии которых необходимо засвидетельствовать у нотариуса, определяется в соответствии с нормативными актами, регулирующими порядок совершения юридически значимого действия.

Кроме того, стороны сделки могут договориться о взаимном представлении определенного пакета документов в копиях, засвидетельствованных нотариально.

Для некоторых ситуаций нотариусы свидетельствуют верность подписи. Это выполняется, в частности, при регистрации общества с ограниченной ответственностью: в налоговую инспекцию заявление от учредителей подается в бумажном виде. Тогда подлинность подписи потребуется засвидетельствовать в нотариальном порядке.

Нотариус имеет право отказаться от заверения документов по разным причинам.

К наиболее распространенным из них относятся следующие: заявитель предоставляет документы с ламинированными поверхностями. Специалист не в состоянии проверить их подлинность, поэтому он откажется от их заверения.

Если документы имеют иностранное происхождение и не были легализованы в соответствии с российским законодательством, а также написаны на иностранном языке, нотариус тоже может отказаться от их заверения.

Если документ состоит из нескольких листов, но не сшит и не пронумерован, то и это может стать причиной отказа от заверения.

Что должно быть на копиях

Порядок заверения зависит от того, для кого оформляется копия: для внутренних или внешних пользователей.

Для сотрудников или руководителей структурных подразделений на копии необходимо сделать надпись: «Верно» (проставить штамп «Верно»), указать должность работника, который ее заверяет, поставить подпись с расшифровкой и дату, когда она заверена.

Важно отметить, что ГОСТ не предусматривает применение штампа «Копия верна». Однако возможно использование комбинации двух штампов — «Копия» и «Верно».

Первый штамп указывает на то, что данный документ не является оригиналом. Второй штамп необходим для подтверждения подлинности. Указанные штампы могут быть применены для заверения копий документов.

Внешние пользователи — это любые сторонние организации: ФНС, аудиторы и контрагенты. Чтобы заверить для них копию, дополнительно к первому случаю в заверительной надписи указывается место, где хранится оригинал, с которого изготовили копию, номер и год дела. Отметку необходимо подтвердить печатью или штампом организации (при наличии). Оттиск проставляется таким образом, чтобы он не закрывал подпись того, кто удостоверил верность копии.

Для освидетельствования копий многостраничных документов применяют аналогичные правила. Заверительная отметка должна быть размещена на каждой странице и на их сшивке.

Если копии сшиваются в один документ, необходимо заверить их в целом. Для этого проставляется заверительная отметка на специальной бумажной наклейке, которая размещается на оборотной стороне последнего листа в точке скрепления листов ниткой или лентой.

При заверении многостраничных документов необходимо учитывать несколько требований ГОСТ:

Надо указывать количество листов в сшивке. Это делается дважды: арабскими цифрами и прописью. Печать и подпись нужно ставить таким образом, чтобы они частично приходились на бумажную наклейку, при этом другая часть – была на последнем листе сшивки.

Как избежать ошибок

Для исключения налоговых и юридических рисков, связанных с неправильно заверенными копиями документов, необходимо проверять 2 ключевых аспекта: полномочия ответственного сотрудника и корректность оформления надписей на копиях.

Полномочия на заверение копий могут быть установлены в разных документах: в уставе, приказе, в инструкции, доверенности и иных. Предоставление этих документов является обязательным условием в целях проверки полученных заверенных копий.

Также перечисленные документы необходимы для оформления копий в организации. Документы будут подтверждать тот факт, что сотрудник, заверивший копию, обладает полномочиями на это действие. Отсутствие доверенности — это высокий риск оспаривания документов в суде или отказа в совершении юридически значимых действий.

Второй ключевой аспект проверки копий — оценка правильности оформления необходимых надписей, подписей и печатей.

Заверительная надпись должна быть выполнена в соответствии с действующим законодательством, она должна быть читаемой и не закрывать сведения в документе.

При оформлении копий не допускаются помарки и подчистки на заверительной надписи. Ненадлежащее оформление может повлечь разные юридические риски: налоговая инспекция откажет в признании расходов, контрагент оспорит выполнение договора, нотариус на законных основаниях откажется регистрировать сделку.

Чтобы избежать ошибок при самостоятельном заверении документов и при получении копий, необходимо придерживаться следующего алгоритма: