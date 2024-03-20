Как автоматизировать продажи на маркетплейсах

Когда бизнес на маркетплейсах растет, можно нанимать все больше и больше сотрудников, а можно задуматься об автоматизации. Рассказываем, что это такое и как Ozon помогает автоматизировать продажи быстро и бесплатно.

Что такое автоматизация продаж и кому она нужна

У Ивана работает свой интернет-магазин косметики, а еще он продает ее на Ozon по схеме FBS, то есть хранит товары на своем складе и использует доставку Ozon. За последний год бизнес вырос, и теперь в каталоге более 300 наименований, в день Иван отправляет около 100 заказов. Для таких объемов работы уже недостаточно личного кабинета Ozon — продавцу нужна система учета, например 1С или «Мой склад».

Допустим, Иван купил систему учета, значит, его список дел теперь выглядит примерно так:

зайти в личный кабинет Ozon;

получить заказы;

поставить резерв в своей программе учета;

обновить остатки в личном кабинете;

внести ежедневные 100 заказов в программу учета;

отправить их на склад;

снова пойти в личный кабинет Ozon, чтобы напечатать этикетки;

обновить статусы заказов.

Еще Ивану нужно постоянно следить за актуальностью цен и аналитикой, редактировать карточки товаров, работать с документами и запускать рекламу.

Все это занимает очень много времени. Кроме того, чем больше у продавца становится товаров и заказов, тем выше шанс допустить ошибку: например, не вовремя отправить посылку или указать неверную информацию по остаткам. В итоге Иван рискует рейтингом на Ozon и выручкой, переплачивая за логистику и возвраты.

Иван мог бы нанять еще двоих или троих помощников, чтобы справляться со всеми заказами. Но вместо этого он автоматизировал большую часть работы: передал ее программе, чем сэкономил себе и время, и деньги.

Автоматизация маркетплейсов — это внедрение технологий, которые выполняют часть задач, связанных с продажами на маркетплейсах, без участия человека.

На практике это означает, что Иван может редактировать карточки, управлять остатками, ценами и делать много чего еще, не заходя в личный кабинет Ozon. Он меняет информацию в системе учета — и данные автоматически обновляются в Ozon Seller. Освободившееся время Иван может потратить на развитие бизнеса.

Автоматизация нужна, когда:

у продавца большой ассортимент товаров;

заказов столько, что ими уже не получается управлять вручную или в одиночку;

предприниматель работает на нескольких маркетплейсах одновременно;

продавец пользуется не только Ozon Seller, но и системой учета.

Для автоматизации бизнеса на маркетплейсах можно использовать:

API маркетплейса;

программы учета;

CRM-системы;

платформы управления онлайн-продажами;

ботов.

Стоимость этих решений варьируется: одни могут быть совершенно бесплатными, а другие — стоить десятки тысяч рублей в месяц. Что выбрать — зависит от масштаба бизнеса, планов по его росту, бюджета, а главное — от того, какие задачи продавцу необходимо решить в первую очередь.

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В чем помогает автоматизация маркетплейсов

Автоматизация делает работу предпринимателя легче: позволяет обновлять информацию в Ozon Seller за пять минут, оперативно отвечать на отзывы и сообщения покупателей, контролировать остатки на складах, даже если продавец работает на нескольких площадках. Рассказываем о некоторых возможностях подробнее.

Синхронизация цен и обновление карточек

В каталоге Ивана около 300 наименований косметики. В любой момент товары могут вырасти в цене, он захочет заменить фотографии или описания на более продающие. При этом нужно, чтобы карточки обновились сразу на всех площадках.

Иван настроил автоматизацию, поэтому корректирует карточки в своей системе учета — а потом в два клика переносит изменения и на маркетплейс, и в собственный онлайн-магазин. Если он будет делать это вручную, обновление займет в несколько раз больше времени.

С автоматизацией продавец может быстро обновлять цены, описания и характеристики товаров на всех площадках, где он работает.

Загрузка новых карточек

Если Иван частенько расширяет или меняет ассортимент, то ему или его сотрудникам приходится регулярно создавать новые карточки товаров.

Заходить на каждую площадку и заводить там карточки с нуля долго, к тому же можно наделать ошибок. Гораздо проще один раз связать площадки с системой учета, чтобы добавлять в нее информацию о новых товарах, а потом загружать готовые карточки на маркетплейсы.

Благодаря интеграции Ozon с системой учета можно загружать новые карточки товаров на маркетплейс за несколько минут.

Работа с заказами

Если Иван торгует по схеме FBS, ему важно следить за остатками, собирать заказы, маркировать их и добавлять штрихкоды. Иначе товар, который уже закончился, может оставаться в продаже, а заказы зависнут на отгрузке на неопределенный срок. Чтобы все цифры сходились, многие из этих действий приходится дублировать в системе учета и личном кабинете. А если Иван работает на нескольких маркетплейсах, то уследить за заказами и остатками становится еще сложнее.

Система автоматизации собирает заказы с разных площадок в одном месте. Менеджер видит все заказы в общем списке и может управлять их статусами.

Ответы на отзывы и вопросы

На маркетплейсах важно реагировать на вопросы и отзывы, ведь они влияют на продажи и рейтинг магазина. Так, Ozon учитывает время ответа покупателям в чатах, когда оценивает качество сервиса. Но если вручную проверять каждую карточку и писать ответы, на это может уйти целый день.

Специальные программы и боты позволяют автоматически отвечать на часть сообщений, генерируют черновые тексты с помощью искусственного интеллекта — и таким образом экономят продавцам время.

Аналитика продаж

Иван пользуется встроенной аналитикой Ozon, чтобы видеть, какие товары продаются лучше других, оценить воронку продаж и сделать конкурентный анализ.

Если Иван захочет расширяться, то может подключить сторонний сервис аналитики, который использует данные не только Ozon, но и других крупных площадок, подсвечивает маржинальные и нерентабельные товары и с помощью искусственного интеллекта строит прогнозы, как будет развиваться ниша.

Сервисы помогают автоматически собрать и обработать большие объемы данных из разных источников, чтобы продавец смог понять, как лучше вести бизнес.

Реклама

Допустим, Иван решил рекламировать свой магазин косметики на Ozon, а еще в «Яндекс.Директ» и «ВКонтакте» — и поручил это рекламному агентству. Специалистам будет удобнее вести все кампании на одной платформе, привязав к ней несколько рекламных кабинетов, в том числе Ozon.

На таких платформах можно добавлять новые объявления, отслеживать конверсию и оптимизировать ставки во всех рекламных кампаниях, выбирая самые эффективные.

Как интегрировать систему учета с маркетплейсом

Какую бы систему или CRM продавец ни выбрал для автоматизации, нужно понимать, что это отдельная программа, которую необходимо связать с маркетплейсом, то есть провести интеграцию.

В некоторых системах учета, CRM и платформах есть встроенные модули интеграции — это значит, что продавец может сам, без помощи разработчиков подключить к системе свой личный кабинет на маркетплейсе. Как правило, для этого нужно:

скопировать API-ключ и Client ID из личного кабинета Ozon Seller;

вставить их на странице интеграции в системе учета;

настроить параметры: что выгружать в Ozon Seller, например товары, цены и остатки, как категории в системе должны соотноситься с категориями Ozon, указать статусы заказов.

К примеру, так выглядит экран с настройками в RetailCRM

Для других систем учета, например 1С, нужно отдельно скачать модуль и встроить его — для этого понадобится разработчик, который разберется с кодом. Эти модули могут быть бесплатными и платными — месяц обойдется примерно в 3000 ₽.

Решения Ozon для автоматизации

Ozon разработал несколько способов связи Ozon Seller с другими программами по API. Большинство из них можно использовать в любой подходящей системе автоматизации: Seller API предназначен для управления товарами, Performance API — для управления рекламой, Statistics API помогает передавать в другие программы данные о продажах и товарах. Четвертый, Synchrozon, можно использовать только для 1C.

Все Ozon API, кроме Ozon Statistics API, бесплатны. Нужно просто настроить их и начать пользоваться.

Seller API

Ozon Seller API помогает загружать большие объемы данных в личный кабинет напрямую из системы учета продавца.

Этот API нужен, когда заказов и товаров стало много и продавцу приходится каждый день вводить однотипные данные в личном кабинете: загружать карточки, работать с ценами, обновлять остатки.

Seller API позволяет:

загружать товары;

обновлять карточки;

управлять заказами FBO, FBS и realFBS, ценами и остатками на складе, возвратами;

участвовать в акциях;

работать с чатами, если они доступны;

выгружать финансовую и аналитическую отчетность.

Performance API

Performance API помогает контролировать рекламу в режиме «одного окна» — он пригодится продавцам с большим ассортиментом и агентствам с рекламным кабинетом Ozon.

К платформе, которую используют специалисты по рекламе, наряду с другими площадками подключается и магазин Ozon — в результате специалисты могут, не заходя в кабинет Ozon:

собирать статистику по нескольким рекламным каналам;

рассчитывать юнит-экономику магазина и маржинальность товара;

создавать рекламные кампании;

добавлять товары в рекламу;

оптимизировать ставки.

Кроме того, через Performance API можно получать данные об эффективности внешнего продвижения.

Statistics API

Ozon Statistics API позволяет передать данные о продажах на маркетплейсе Ozon во внешние сервисы аналитики. Настроив этот API, можно получать информацию о товарах магазина, например данные об остатках, рейтингах и отзывах.

Synchrozon

Для продавцов, которые работают в 1С, Ozon создал готовый модуль интеграции Synchrozon.

Подсистема Synchrozon дает возможность управлять:

товарами;

остатками, в том числе настраивать ограничение выгружаемых остатков;

ценами;

продвижением через акции;

заказами FBO и FBS, в том числе следить за возвратами по номеру отправления.

Рост бизнеса означает, что предприниматель выбрал верную нишу и стратегию, а также выстроил бесперебойную работу на всех этапах — от создания карточки до работы с возвратами. Автоматизация поможет не сбавлять темп и улучшать процессы, главное, заранее определиться с целями и просчитать окупаемость вложений в систему учета и интеграцию.