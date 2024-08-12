Сколько зарабатывают владельцы пунктов выдачи заказов

Продажа товаров на Ozon — не единственный способ заработка на маркетплейсе. Любой желающий может стать партнером площадки и открыть свой пункт выдачи заказов (ПВЗ). Рассказываем, что нужно сделать, чтобы запустить ПВЗ, и сколько на этом можно заработать.

Кто может открыть пункт выдачи заказов Ozon

Особенных требований к предпринимателю нет

— понадобится зарегистрированное ИП или юрлицо. В списке ваших ОКВЭД должен быть код 47.91 или что-то из этого: 53.20, 52.29, 53.10 52.10.9, 96.09. Открыть пункт выдачи заказов могут продавцы Ozon, поставщики и агенты ПВЗ других маркетплейсов.

Как открыть пункт выдачи заказов

Ozon запускает ПВЗ по франшизе, поэтому каждая точка — по сути, самостоятельный бизнес агента. При этом агенты не платят площадке за ее бренд роялти и не делают взносы, как в других франшизах. Более того, Ozon платит новичкам и поддерживает их на старте:

первое время добавляет к заработку до 500 000 ₽ каждый месяц;

дарит брендинг — вывеску и маркетинговые материалы;

обучает персонал работе с заказами и возвратами;

знакомит с территориальным менеджером;

рассказывает клиентам поблизости об открытии новой точки и добавляет на популярные карты.

Франшиза — вид сотрудничества, когда предприниматель использует бизнес-модель и бренд компании и платит ей за это. А «роялти» и есть тот платеж, который покупатель франшизы регулярно выплачивает компании.

Открыть пункт выдачи заказов можно всего за пять шагов и две недели

Зарегистрируйте ИП или юрлицо, если его еще нет. Выберите проходное место — для этого можете воспользоваться картой или приложением Ozon. Там же отправьте заявку на открытие пункта выдачи Ozon. Найдите подходящее помещение, арендуйте или купите его. Заключите агентский договор с Ozon. Сделайте косметический ремонт и покажите готовое помещение сотруднику Ozon.

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Почему выгодно открыть пункт выдачи заказов Ozon

Ozon — быстрорастущая компания: последние несколько лет аудитория покупателей на площадке только увеличивается.

Один из секретов успеха: на маркетплейсе можно заказать почти все и получить рядом с домом — хоть в халате и тапочках, для этого и нужны ПВЗ.

Вот еще несколько причин открыть пункт выдачи заказов Ozon:

51 000 000 активных клиентов;

частота заказов на пользователя в 2023 году выросла до 19 в год;

8 из 10 заказов забирают в ПВЗ;

можно получать дополнительный доход за счет заказов от продавцов и других логистических компаний, выдачи Ozon Карты и курьерской доставки;

окупиться можно намного быстрее, чем в других франшизах — на старте Ozon выплачивает материальную поддержку.

Ну и самое главное — количество покупателей и заказов растет быстрее, чем количество ПВЗ. Особенно это заметно в высокий сезон, поэтому если и заходить в этот бизнес, то именно сейчас.

Сколько стоит открыть пункт выдачи заказов

Открыть ПВЗ можно по двум тарифам — «Максимум бренда» и «Домашний пункт». Они различаются требованиями к оформлению и уровнем расходов.

Чаще всего пункты запускают по тарифу «Максимум бренда» — это отдельные помещения на первых этажах, отремонтированные в фирменном стиле Ozon.

ПВЗ по тарифу «Домашний пункт» открывают в малонаселенных районах (до 3500 жителей) практически в любом помещении: жилом доме, супермаркете, даже гараже. Их не нужно выкрашивать в фирменном стиле — достаточно заметной вывески снаружи.

Разные требования по тарифам = разные статьи расходов. А еще на бюджет влияет площадь помещения под аренду — чем она больше, тем выше траты на ремонт и коммунальные.

Примерные расходы на запуск по тарифу «Пункт в городе» и «Домашний пункт»:

Регион Аренда

(30 м²) Фонд оплаты труда Ремонт Техника Мебель Итого Москва 60 709 85 367 80 000 50 000 30 000 306 076 ₽ Мос. область 35 469 62 317 80 000 50 000 30 000 257 786 ₽ Лен. область 31 942 50 168 80 000 50 000 30 000 242 110 ₽ Татарстан 30 869 40 036 80 000 50 000 30 000 230 932 ₽ Сибирь 33 155 40 562 80 000 50 000 30 000 233 717 ₽ Юг 30 469 37 964 80 000 50 000 30 000 228 433 ₽

5% от оборота пункта — заработок агента по тарифу «Максимум бренда».

Примерные расходы на запуск по тарифу «Домашний пункт»:

Статья расходов Затраты Стол для выдачи заказов 3000 Стеллаж для заказов 4000 Ноутбук 20 000 Сканер штрихкодов 3000 Сканер штрихкодов 3000

5% от оборота пункта — заработок агента по тарифу «Домашний».

Из чего состоит работа ПВЗ

Приемка посылок. Заказы будет привозить курьер Ozon в рабочее время. У вас будет приложение, которое поможет зафиксировать, где и какой заказ лежит на вашем складе, — так не придется долго искать посылку при выдаче. Выдача заказов. Покупатель приходит чаще всего за уже оплаченным заказом, вы его выдаете и фиксируете это в приложении. Из оборудования понадобится только компьютер и сканер штрихкодов.

На чем зарабатывают владельцы ПВЗ

Основной доход зависит от оборота точки — суммы всех заказов за вычетом невыкупа и возвратов от клиентов. Ежемесячно Ozon платит вам вознаграждение за выданные товары.

На тарифе «Максимум бренда» в городе и «Домашний пункт» в селе или поселке::

за товары до 5000 ₽ — 5% от цены товаров в заказе;

за товары дороже 5000 ₽ — фиксировано 250 ₽ за товар;

за товары, которые вернули клиенты — фиксировано 15 ₽ за товар.

Владельцы пунктов выдачи заказов могут организовать дополнительный заработок на точке:

выдавать товары Ozon Fresh (в городах, где работает этот сервис) — 3,7% от стоимости товара, но не более 250 ₽;

принимать товары от продавцов Ozon — 15 ₽ за каждое отправление;

получать и загружать заказы в ближайший постамат — 2,5% от оборота постамата;

подтверждать личность клиента и выдавать Ozon Карту — по 100 ₽ за операцию;

выдавать посылки от других служб доставки — доход зависит от условий сотрудничества, в среднем это приносит от 15 000 ₽ в месяц. Единственное условие — не ставить логотипы или элементы бренда других доставок.

В расходы ПВЗ входит аренда, зарплата сотрудников, налоги и взносы за сотрудников, коммунальные услуги и интернет. В большей степени затраты зависят от размера пункта и его местоположения.

Прибыль от ПВЗ рассчитывается по формуле:

оборот пункта × вознаграждение по тарифу + 15 ₽ за каждый возврат + доход от дополнительных услуг − затраты на обслуживание пункта = прибыль.

Прибыль от ПВЗ с поддерживающими выплатами рассчитывается по формуле:

поддерживающая выплата + 15 ₽ за каждый возврат + доход от дополнительных услуг − затраты на обслуживание пункта = прибыль.

Приведем пример. Допустим, Иван открыл точку в центре Краснодара. Он взял ноутбук из дома, арендовал помещение за 30 000 ₽ в месяц и столько же внес залога. В первый месяц отремонтировал помещение, обустроил мебелью и техникой — на это ушло еще 160 000 ₽. Итого на запуск потратил 230 000 ₽.

Спустя месяц оборот нового пункта выдачи достиг 700 000 ₽. Иван оформил 100 возвратов, нашел поставщиков вне площадки и заработал от них еще 7 000 ₽. Из затрат осталась аренда 30 000 ₽ и появились расходы на сменщика — по 40 000 ₽ в месяц с учетом всех налогов и взносов. На коммуналку и другие сервисные платежи ушло 10 000 ₽. Ozon выплатил Ивану 150 000 ₽ в качестве поддержки и частично покрыл его расходы на запуск.

Посчитаем прибыль Ивана за месяц работы:

(150 000 (гарантированная сумма дохода от Ozon) + 15*100 (возвраты от покупателей) + 500 *15 ₽ + 7000 (доп.услуги) − 40 000 (аренда и коммунальные) − 40 000 (ФОТ)) = 86 000 — прибыль. После уплаты налога 6 % у Ивана останется 80 840 ₽.

Таким образом, с поддерживающими выплатами Ozon открытие нового ПВЗ окупится уже через 3 месяца, если Иван продолжит в том же духе. Если бы выплат не было, то Иван вышел бы в плюс примерно через год.

Как Ozon поддерживает партнеров

Ozon помогает начинающим владельцам пунктов выдачи заказов на всех этапах — от выбора подходящего места до выплаты «подъемных». Размер выплат зависит от плотности населения вокруг пункта: чем больше людей проживает в районе, тем больше поддержка.

Какой доход гарантирует Ozon, можете узнать на карте. Зеленым цветом отмечены районы, где можно открыть пункт выдачи заказов без поддержки от Ozon, желтым — с поддержкой. Серый — выделены зоны в малых городах, где открыть пункт разрешается, но без поддержки от маркетплейса, а на синие зоны поддержка распространяется. В незакрашенной зоне пешеходный трафик низкий, поэтому на нее программа поддержки не распространяется.

Штрафов за закрытие пункта нет. Но если отключить пункт меньше чем через 9 месяцев после открытия, то материальную поддержку нужно будет вернуть.

Так выглядит карта для открытия пунктов выдачи Ozon в Краснодаре. Самые перспективные районы отмечены синим цветом

Гарантированная продолжительность выплат — два месяца. После этого поддержка может продлиться еще четыре месяца, если точка будет достигать минимального месячного оборота. Если пункт работает на совесть, с этим проблем наверняка не возникнет — сумма нужна небольшая. Например, нашему Ивану из Краснодара нужно выдавать товаров минимум на 600 000 ₽. При среднем чеке в 1500 ₽ обслужить нужно будет 400 клиентов.

Где открыть пункт выдачи заказов: карта локаций

Перспективные зоны для запуска ПВЗ отмечены на интерактивной карте. Они различаются между собой размером гарантированной поддержки, которую выплачивает маркетплейс в первые полгода работы — она может доходить до полумиллиона рублей ежемесячно. Проверьте свободные локации в вашем городе!

Источник: https://seller.ozon.ru/media/beginners/skolko-zarabatyvayut-vladelcy-punktov-vydachi-zakazov/