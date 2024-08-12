Сколько зарабатывают владельцы пунктов выдачи заказов

Кто может открыть пункт выдачи заказов Ozon
Особенных требований к предпринимателю нет
— понадобится зарегистрированное ИП или юрлицо. В списке ваших ОКВЭД должен быть код 47.91 или что-то из этого: 53.20, 52.29, 53.10 52.10.9, 96.09. Открыть пункт выдачи заказов могут продавцы Ozon, поставщики и агенты ПВЗ других маркетплейсов.
Как открыть пункт выдачи заказов
Ozon запускает ПВЗ по франшизе, поэтому каждая точка — по сути, самостоятельный бизнес агента. При этом агенты не платят площадке за ее бренд роялти и не делают взносы, как в других франшизах. Более того, Ozon платит новичкам и поддерживает их на старте:
первое время добавляет к заработку до 500 000 ₽ каждый месяц;
дарит брендинг — вывеску и маркетинговые материалы;
обучает персонал работе с заказами и возвратами;
знакомит с территориальным менеджером;
рассказывает клиентам поблизости об открытии новой точки и добавляет на популярные карты.
Франшиза — вид сотрудничества, когда предприниматель использует бизнес-модель и бренд компании и платит ей за это. А «роялти» и есть тот платеж, который покупатель франшизы регулярно выплачивает компании.
Открыть пункт выдачи заказов можно всего за пять шагов и две недели
Зарегистрируйте ИП или юрлицо, если его еще нет.
Выберите проходное место — для этого можете воспользоваться картой или приложением Ozon. Там же отправьте заявку на открытие пункта выдачи Ozon.
Найдите подходящее помещение, арендуйте или купите его.
Заключите агентский договор с Ozon.
Сделайте косметический ремонт и покажите готовое помещение сотруднику Ozon.
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Почему выгодно открыть пункт выдачи заказов Ozon
Ozon — быстрорастущая компания: последние несколько лет аудитория покупателей на площадке только увеличивается.
Один из секретов успеха: на маркетплейсе можно заказать почти все и получить рядом с домом — хоть в халате и тапочках, для этого и нужны ПВЗ.
Вот еще несколько причин открыть пункт выдачи заказов Ozon:
51 000 000 активных клиентов;
частота заказов на пользователя в 2023 году выросла до 19 в год;
8 из 10 заказов забирают в ПВЗ;
можно получать дополнительный доход за счет заказов от продавцов и других логистических компаний, выдачи Ozon Карты и курьерской доставки;
окупиться можно намного быстрее, чем в других франшизах — на старте Ozon выплачивает материальную поддержку.
Ну и самое главное — количество покупателей и заказов растет быстрее, чем количество ПВЗ. Особенно это заметно в высокий сезон, поэтому если и заходить в этот бизнес, то именно сейчас.
Сколько стоит открыть пункт выдачи заказов
Открыть ПВЗ можно по двум тарифам — «Максимум бренда» и «Домашний пункт». Они различаются требованиями к оформлению и уровнем расходов.
Чаще всего пункты запускают по тарифу «Максимум бренда» — это отдельные помещения на первых этажах, отремонтированные в фирменном стиле Ozon.
ПВЗ по тарифу «Домашний пункт» открывают в малонаселенных районах (до 3500 жителей) практически в любом помещении: жилом доме, супермаркете, даже гараже. Их не нужно выкрашивать в фирменном стиле — достаточно заметной вывески снаружи.
Разные требования по тарифам = разные статьи расходов. А еще на бюджет влияет площадь помещения под аренду — чем она больше, тем выше траты на ремонт и коммунальные.
Примерные расходы на запуск по тарифу «Пункт в городе» и «Домашний пункт»:
Регион
Аренда
Фонд оплаты труда
Ремонт
Техника
Мебель
Итого
Москва
60 709
85 367
80 000
50 000
30 000
306 076 ₽
Мос. область
35 469
62 317
80 000
50 000
30 000
257 786 ₽
Лен. область
31 942
50 168
80 000
50 000
30 000
242 110 ₽
Татарстан
30 869
40 036
80 000
50 000
30 000
230 932 ₽
Сибирь
33 155
40 562
80 000
50 000
30 000
233 717 ₽
Юг
30 469
37 964
80 000
50 000
30 000
228 433 ₽
5% от оборота пункта — заработок агента по тарифу «Максимум бренда».
Примерные расходы на запуск по тарифу «Домашний пункт»:
Статья расходов
Затраты
Стол для выдачи заказов
3000
Стеллаж для заказов
4000
Ноутбук
20 000
Сканер штрихкодов
3000
Сканер штрихкодов
3000
5% от оборота пункта — заработок агента по тарифу «Домашний».
Из чего состоит работа ПВЗ
Приемка посылок. Заказы будет привозить курьер Ozon в рабочее время. У вас будет приложение, которое поможет зафиксировать, где и какой заказ лежит на вашем складе, — так не придется долго искать посылку при выдаче.
Выдача заказов. Покупатель приходит чаще всего за уже оплаченным заказом, вы его выдаете и фиксируете это в приложении. Из оборудования понадобится только компьютер и сканер штрихкодов.
На чем зарабатывают владельцы ПВЗ
Основной доход зависит от оборота точки — суммы всех заказов за вычетом невыкупа и возвратов от клиентов. Ежемесячно Ozon платит вам вознаграждение за выданные товары.
На тарифе «Максимум бренда» в городе и «Домашний пункт» в селе или поселке::
за товары до 5000 ₽ — 5% от цены товаров в заказе;
за товары дороже 5000 ₽ — фиксировано 250 ₽ за товар;
за товары, которые вернули клиенты — фиксировано 15 ₽ за товар.
Владельцы пунктов выдачи заказов могут организовать дополнительный заработок на точке:
выдавать товары Ozon Fresh (в городах, где работает этот сервис) — 3,7% от стоимости товара, но не более 250 ₽;
принимать товары от продавцов Ozon — 15 ₽ за каждое отправление;
получать и загружать заказы в ближайший постамат — 2,5% от оборота постамата;
подтверждать личность клиента и выдавать Ozon Карту — по 100 ₽ за операцию;
выдавать посылки от других служб доставки — доход зависит от условий сотрудничества, в среднем это приносит от 15 000 ₽ в месяц. Единственное условие — не ставить логотипы или элементы бренда других доставок.
В расходы ПВЗ входит аренда, зарплата сотрудников, налоги и взносы за сотрудников, коммунальные услуги и интернет. В большей степени затраты зависят от размера пункта и его местоположения.
Прибыль от ПВЗ рассчитывается по формуле:
оборот пункта × вознаграждение по тарифу + 15 ₽ за каждый возврат + доход от дополнительных услуг − затраты на обслуживание пункта = прибыль.
Прибыль от ПВЗ с поддерживающими выплатами рассчитывается по формуле:
поддерживающая выплата + 15 ₽ за каждый возврат + доход от дополнительных услуг − затраты на обслуживание пункта = прибыль.
Приведем пример. Допустим, Иван открыл точку в центре Краснодара. Он взял ноутбук из дома, арендовал помещение за 30 000 ₽ в месяц и столько же внес залога. В первый месяц отремонтировал помещение, обустроил мебелью и техникой — на это ушло еще 160 000 ₽. Итого на запуск потратил 230 000 ₽.
Спустя месяц оборот нового пункта выдачи достиг 700 000 ₽. Иван оформил 100 возвратов, нашел поставщиков вне площадки и заработал от них еще 7 000 ₽. Из затрат осталась аренда 30 000 ₽ и появились расходы на сменщика — по 40 000 ₽ в месяц с учетом всех налогов и взносов. На коммуналку и другие сервисные платежи ушло 10 000 ₽. Ozon выплатил Ивану 150 000 ₽ в качестве поддержки и частично покрыл его расходы на запуск.
Посчитаем прибыль Ивана за месяц работы:
(150 000 (гарантированная сумма дохода от Ozon) + 15*100 (возвраты от покупателей) + 500 *15 ₽ + 7000 (доп.услуги) − 40 000 (аренда и коммунальные) − 40 000 (ФОТ)) = 86 000 — прибыль.
После уплаты налога 6 % у Ивана останется 80 840 ₽.
Таким образом, с поддерживающими выплатами Ozon открытие нового ПВЗ окупится уже через 3 месяца, если Иван продолжит в том же духе. Если бы выплат не было, то Иван вышел бы в плюс примерно через год.
Как Ozon поддерживает партнеров
Ozon помогает начинающим владельцам пунктов выдачи заказов на всех этапах — от выбора подходящего места до выплаты «подъемных». Размер выплат зависит от плотности населения вокруг пункта: чем больше людей проживает в районе, тем больше поддержка.
Какой доход гарантирует Ozon, можете узнать на карте. Зеленым цветом отмечены районы, где можно открыть пункт выдачи заказов без поддержки от Ozon, желтым — с поддержкой. Серый — выделены зоны в малых городах, где открыть пункт разрешается, но без поддержки от маркетплейса, а на синие зоны поддержка распространяется. В незакрашенной зоне пешеходный трафик низкий, поэтому на нее программа поддержки не распространяется.
Штрафов за закрытие пункта нет. Но если отключить пункт меньше чем через 9 месяцев после открытия, то материальную поддержку нужно будет вернуть.
Гарантированная продолжительность выплат — два месяца. После этого поддержка может продлиться еще четыре месяца, если точка будет достигать минимального месячного оборота. Если пункт работает на совесть, с этим проблем наверняка не возникнет — сумма нужна небольшая. Например, нашему Ивану из Краснодара нужно выдавать товаров минимум на 600 000 ₽. При среднем чеке в 1500 ₽ обслужить нужно будет 400 клиентов.
Где открыть пункт выдачи заказов: карта локаций
Перспективные зоны для запуска ПВЗ отмечены на интерактивной карте. Они различаются между собой размером гарантированной поддержки, которую выплачивает маркетплейс в первые полгода работы — она может доходить до полумиллиона рублей ежемесячно. Проверьте свободные локации в вашем городе!
Источник: https://seller.ozon.ru/media/beginners/skolko-zarabatyvayut-vladelcy-punktov-vydachi-zakazov/
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