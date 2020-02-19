Бизнес-омбудсмен предложил платить НДФЛ в регионе по месту прописки

Аноним

Пора всю кремлевскую верхушку к стенке. Как прожить на песию в 8600руб. Стыд и позор!!! Индексация пенсий неработающих пенсионеров с января 2018: почему не все ее ощутили

Аноним

На выборы не идем. Чем меньше проголосует, тем меньше легитимности у власти. Почему 55-летние женщины и 60-летние мужчины не смогли оформить пенсию в 2017

Аноним

Можно было бы согласиться, но! Администрирование последнего года по налогам как раз очень мало вы... Как должны реагировать на «косяки» налоговиков бухгалтеры, которые тоже ошибаются

Аноним

Ну и к чему тогда все эти трудовые книжки? Форму СЗВ-СТАЖ и порядок её заполнения откорректируют

Аноним

ВаляЧел, Вы писали:Аноним, нужно просто жалобу в УФНС написать. Указать ФИО все фигурантов, котор... Отказы в приеме декларации по НДС носят массовый характер. Куда жаловаться?

Аноним

Просто Швах.... Налоговики стали больше интересоваться «физиками». Как проводят налоговые проверки бенефициаров

Аноним

Да не знают сидящие на отчетах как считается пенсия )))), Откуда? а оправдать написанную в тех, з... Форму СЗВ-СТАЖ и порядок её заполнения откорректируют

Аноним

Ваш комментарий...Что Путин ЧТО Медведев онинас за людей не считают!Это в ссср мы были людьми раб... Социальная доплата к пенсии: кому, когда и сколько. Таблица с суммами по всем регионам

Аноним

Аноним, Вы писали:А как же договор, где написано, что вкладчик имеет право снять свои деньги доср... АСВ требует от ИП вернуть деньги, снятые им с личного счета незадолго до краха банка

Аноним

Пока у власти будет Путин-ничего не изменится,ждём улучшений почти 20 лет,но с каждым годом всё х... Работающим пенсионерам: что изменилось в 2018-м в индексации пенсии после увольнения

Аноним

все бизнесменов в трудовые лагеря! Поддержим малый бизнес! Сколько дадут за уклонение от уплаты взносов

Аноним

сдавайте почки и расчитывайтесь Ага, щаз! Передёрнем затвор и отправим в расчёт почки мент... Верховный Суд РФ признал правомерным взыскание налогов с зависимой организации

Аноним

- Заверещали птенцы?- Орлы!- Ну зачем птицам-деньги? АСВ требует от ИП вернуть деньги, снятые им с личного счета незадолго до краха банка

Аноним

Аноним, Вы писали:Вот как начнете из своего кармана эти 5.5 выкладывать не совсем понятно за что ... В офисе СБИС образовалась большая очередь за НДС. Но это, вроде бы, не страшно

Аноним

Да!!! Умом Россию не понять... Создавать для всех проблемы и героически их решать у нас любят. сн... Форму СЗВ-СТАЖ и порядок её заполнения откорректируют

Аноним

Каждый квартал проверяю количество баллов,1.5 балла в квартал.Всего 170.За каждый квартал сохраня... Россияне не знают, сколько пенсионных баллов уже заработали

Аноним

С.В, Вы писали:По версии нашего правительства, мы преодолели и кризисы и стагнацию, - непонятно т... В офисе СБИС образовалась большая очередь за НДС. Но это, вроде бы, не страшно

Свечков Сдавал сегодня. Вот нафига не льготникам выделять в стаже отпуска? Проверка ругается. Сотрудники ... Форму СЗВ-СТАЖ и порядок её заполнения откорректируют

Аноним

Добрый день. Как жаль, что не нашла ваш сайт раньше(( Я зарегистрировала ИП в декабре 2017, без с... ИП на УСН 6%: как уменьшить налог на страховые взносы

Аноним

У меня с АСВ тоже похожая ситуация была: Выполнили мы для банка оказывали услуги (строили об... АСВ требует от ИП вернуть деньги, снятые им с личного счета незадолго до краха банка

Аноним

сдавайте почки и расчитывайтесь Верховный Суд РФ признал правомерным взыскание налогов с зависимой организации

Daura Взносы из ФНС за три квартала уже на лицевых счетах (у меня по крайней мере). У меня тольк... ПФР держит в секрете сведения о стаже и ИПК пенсионеров

Аноним

Вот как начнете из своего кармана эти 5.5 выкладывать не совсем понятно за что и почему, и не 0.5... В офисе СБИС образовалась большая очередь за НДС. Но это, вроде бы, не страшно

Kalita В наших магазинах-складах ещё и касса общая, получаешь чек, в нем расписано на какую сумму у како... Общий склад, товар и бухгалтерия – это схема или нет?

Аноним

We help both old and young our financial offer with structured and individual services to meet th... Договор займа, заключаемый между физическими лицами. Возврат денежных средств по договору займа

Аноним

деньги надо держать не в банках нашей страны, а в кармане или имуществе. У нас может быть все. АСВ требует от ИП вернуть деньги, снятые им с личного счета незадолго до краха банка

Аноним

hub, Вы писали:Аноним, Вы писали:Я постоянно проверял состояние своего лицевого счета.Но в январе... ПФР держит в секрете сведения о стаже и ИПК пенсионеров

Аноним

Аноним, Вы писали:Работающие пенсионеры голосуем против еще шести лет застоя.Работающий пенсионер... Депутаты предлагают вернуть индексацию работающим пенсионерам

Аноним

Для пополнения бюджета надо трясти самих налоговых блох, и досмотреть их норы, и разделить найден... Налоговики стали больше интересоваться «физиками». Как проводят налоговые проверки бенефициаров

Аноним

Аноним, Вы писали:1. Высказанное сугубо мое мнение.2. за всю мою жизнь никого из моей семьи не об... АСВ требует от ИП вернуть деньги, снятые им с личного счета незадолго до краха банка

Kiparis Коллеги, кто попадал на штраф за опоздание с СЗВ-М или за ошибки, вы штраф платили только по 500 ... Во что обходится малейшая ошибка в сданных СЗВ-М

Аноним

Интересно, что там на самом деле с тем ИП. «Ночной бухгалтер». СЗВ-СТАЖ изменят. Невеселая история с ИП. Трудовых проверок станет больше

Аноним

Д Как можно найти мошенника по номеру карты?