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Бизнес-омбудсмен предложил платить НДФЛ в регионе по месту прописки

Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил перечислять налог на доходы физических лиц в бюджет того региона, где прописан сотрудник, пишет RNS.

«Я считаю, что НДФЛ нужно уплачивать там, где человек живет, где находится его дом. Наша огромная страна нуждается в выравнивании территориального развития. Ненормально, когда города, которые находятся друг от друга меньше чем в 200 километрах, по своей экономике различаются так, как будто люди живут не в одной стране, а в абсолютно разных. И нужно изменить распределение НДФЛ. Половина в региональный бюджет, половина в муниципальный — чтобы местным администрациям было на что улучшать быт людей», — сказал он.

По словам Титова, налоговая система должна побуждать бизнесменов вкладывать деньги в производство, а местных чиновников — расширять бизнес в своих регионах. «Для этого мы предлагаем разницу в приросте налогов, собираемых с нового бизнеса, оставлять в региональных и местных бюджетах, а не забирать все целиком в федеральный центр», — подвел итог Титов. Ранее Титов предложил снизить страховые взносы для бизнеса до 15% и увеличить НДФЛ до 25% при зарплате свыше 1 млн руб. По мнению бизнес-омбудсмена, прогрессивная шкала НДФЛ необходима для обеспечения выплат нынешним пенсионерам.

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