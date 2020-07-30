Кто должен готовить и сдавать СЗВ-М? Бухгалтерия или кадры?

Вопрос о том, кому готовить и сдавать отчетность СЗВ-М. Бухгалтерия должна это делать, или кадры?

Дискуссия в «Красном уголке бухгалтера».

«Какой отдел у вас отвечает за подготовку СЗВ-М: бухгалтерия или кадры?».

Интересный вопрос, учитывая, что это отчетность в ПФР на работников, трудящихся по трудовому или гражданско-правовому договору. С учетом, что с ПФР чаще все-таки общается бухгалтерия, а функция кадровика очень часто возложена на HR-специалиста, ответ на вопрос напрашивается как-бы сам собой.

А вот что пишут в комментариях:

«Вы же понимаете, что это зависит от размера компании. У нас бухгалтер делает».

Кто-то говорит, что должен делать кадровый отдел, если он есть.

А вот что пишут те, у кого он как раз есть:

«У нас есть кадровый отдел, но всё равно СЗВ-М на бухгалтерии. Слава Богу, сейчас хоть СЗВ-ТД кадры на себя взяли».

Или:

«У нас целый департамент персонала, но СЗВ-М всё равно делает бухгалтерия. Только через бухгалтерию проходят гражданско-правовые договоры».

Кто-то решил проблему проще:

«Я объединила отдел кадров и отдел бухгалтерии. Бухгалтер по ЗП составляет и сдаёт отчеты по сотрудникам».

Кто-то пишут, что все делают сами.

А вот еще мнение:

«Я думаю так, при наличии кадрового отдела или хотя бы кадровика как единицы, то это ИХ отчёт и договораы по ГПХ готовят они. Единственное, необходимо будет дать доступ к сдаче отчёта, вот в этом как раз и бывает у всех заковыка, из-за которой кадровики рады стараться сдать все в бухгалтерию. На самом деле, решается очень просто, кадры готовят отчёт и сдают его хоть на листочке буху, бух пересылает в ПФР, или дать отдельный аккаунт для формирования и сдачи отчётов. Кому как удобно».

Коллеги, а как у вас? Бухгалтерия, или кадры?