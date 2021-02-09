Главбух, Москва, полная ответственость, ОСНО, 10500 руб. И много летящих тапок

Очень спорная вакансия, вызвавшая бурю негодования. Главбух, Москва, полная ответственость, ОСНО, 10500 руб. Понятно, что бизнес не в лучшем сейчас положении, но настолько обесценивать труд бухгалтера?

Выложили в «Красном уголке бухгалтера».

«Требуется главбух с полной ответственностью. Услуги. ОСНО. НДС. Свободный график, на руки 10500р. Не шутка😫. Понимаю гнев трудящихся. Это малый бизнес. Еле живы. Платить нечем. Коллектив хороший».

И внизу еще «Комменты прошу оставлять только по делу! В остальном — моську гнева и проходим. Прошу понять...». Кстати, это Москва.

И еще немного подробностей по вакансии:

«Бронирование номеров, гостиница. Касса ежедневно. До 10 проводок по р/сч. Начисление ЗП с вытекающими. Раза три в неделю ЮЛ со сч-ф».

Само собой, в комментариях, в большинстве случаев, просьбе не внемли. Высказывались предположения и «в час» и «в день», по зарплате. Кто-то пошутил, что «это годовая». Еще говорили, что, наверное, нолик забыли в конце или в середине. Предлагали предложить пенсионерам на подработку или декретницам. Но требование о «полной ответственности» вряд ли кого заинтересует.

Еще прошлись по теме, что курьеры больше получают.

«10500/22=477.27 в рабочий день. Или 60 руб. В час. Доставка курьером 200 руб. За одну. В день 6 доставок. Это будет 1200 в день. И никаких НДС».

Да и уборщицам тоже больше платят.

«У нас уборщица 4 раза в месяц приходит мыть наш небольшой офис, и то больше получает. Пусть сами ведут за такие деньги, смешно просто».

Кто-то еще пишет, что за еду выгоднее работать, но не всегда. А кто-то — что скоро будут искать главбуха, готового самого приплачивать за возможность работать.

По делу комментов почти не было. Кто-то предлагал на аутсорс взять, но там этого не хотят.

Но градус негодования аудитории вылился во второй пост.

«Я тут это... за малый бизнес хотела пару слов сказать. Вот эти все гостиницы с НДС-ом и полной ответственностью. Ну вы поняли о чем я.

Я не понимаю, если так все плохо, нет прибыли, то смысл предприятия? Вроде как, коммерческие организации создаются с целью получения прибыли. Если прибыли нет — надо закрываться а не буха искать за ради Бога... с полной ответственностью. Ну или если хочешь ещё побултыхаться, иди сам сдавай свои НДСы трехкопеечные. ЗП перечислить — тоже вроде много ума не надо. Сейчас любой директор „малого бизнеса“ это умеет.

Ну или на САМЫЙ худой конец найди действительно бабушку/декретницу/студентку рисовать тебе балансы между делом. Но... с полной ответственностью».

Да, требование полной ответственности аудиторию сильно зацепила.

В этой ветке обсудили, что малый (да и не малый) бизнес действительно на последнем издыхании. И сам факт его существования точно не всегда предполагает извлечение прибыли. Это в идеальных условиях только, которые не для нашей страны.

Да и работать никого не заставляют, не нравится — не нужно откликаться на вакансию. Хотя, скорее всего, найдется человек, отчаявшийся настолько, что согласится даже на такие условия. Или просто решит помочь компании, вдруг.

«Соглашаться или нет на такую работу — зависит от ценностей соискателя. Если цель зарабатывать, то надо проходить мимо и забыть. Если цель помочь — есть смысл откликнуться. Если задача получить работу любой ценой, пусть даже за 10500 в месяц, то и это допустимо».

Вот еще комментарий, что не нужно в крайности впадать.

«Сама не выношу обесценивания труда бухгалтера, но и в другую крайность впадать-то не стоит. Прям все представители малого бизнеса купаются в деньгах на своих виллах на Багамах, это такая же байка, как и „все бухгалтеры воруют миллионами“, зачем этот бред поддерживать?

„Открываются с целью получения прибыли“ и „получают прибыль“ — это очень разные вещи, уж кому, как не бухгалтеру это понимать.

Открылся ты такой, закупил товар, а тут бац! Магазины закрыты и евро по 95 рублей вместо 60. Но это фигня, ты просто достал денег из тумбочки и сидишь себе, дальше прибыль получаешь, делать ничего не надо, на бухгалтере сэкономил, да и все. Ну вы серьёзно?».

Подытожим вот таким комментарием:

«Истина где-то там. С одной стороны, конечно, брать нового человека на полный функционал с ЗП в 5-7 раз меньше, это некрасиво. Никто ведь не пытается торговаться в магазине или просить скидки в 90% у поставщиков услуг. И только работников считается хорошим тоном нагибать до неприличия.

Нет денег — минимизируй объем работ. Переходи на УСН 6%, сам бей чеки, сам вводи первичку, на себя оформляй главбухство и ответственность.

А человек за 10 тыс. будет формировать отчеты для налоговой, платежки по налогам и отслеживать требования налоговой по тем вводным, что ты передашь.

Исключение, на мой взгляд, может быть, когда бухгалтер с работодателем прошел много лет, получал хорошие деньги, а сейчас помогает пережить локдаун. Это уже больше рулят человеческие отношения, а не трудовые.

Но и фразы из серии » не приносит бизнес доход, зачем его тянуть" не понимаю. Происходит мировая катастрофа.

Бизнесы выживают не потому, что плохие, а потому что попали в безумно тяжелые условия и не получили поддержку от государства.

Как можно вот так легко бросить то, что растил и пестовал десятилетия? Да и зачем — сжать зубы, пережить, сохранить нишу, потом всё начнет обратно налаживаться».

Ну а бухгалтерам тоже есть вариант избежать обесценивания профессии.

Центр обучения «Клерка» и спикер Лариса Магафурова приглашают прослушать авторский онлайн-курс «Как бухгалтеру уйти в аутсорс: пошаговая инструкция». Со вкусной скидкой в 30%.

Курс для бухгалтеров, которые хотят закончить с работой по найму, больше зарабатывать и меньше зависеть от хотелок директора. Он не привязан ко времени и датам. Смотрите тогда, когда вам это самим удобно. По окончанию — сертификат.

Курс построен как готовая система по переходу на аутсорс: вы научитесь в ней разбираться. Пошагово. Понятно. С примерами. Все на опыте чужих ошибок и побед.

Вы сможете применять знания на практике.

Вы научитесь с нуля создавать бухфирму или улучшите показатели уже работающей.

Записывайтесь прямо сейчас, пока действует скидка.