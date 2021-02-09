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В электронную трудовую книжку можно будет внести данные до 2020 года

Госдума рассмотрела во втором чтении законопроект, дающий право включения в электронную трудовую книжку сведений о трудовой деятельности за периоды работы до 1 января 2020 года.

Сейчас в сведениях о трудовой деятельности есть только информация о кадровых событиях, происходящих после 1 января 2020 года. Все записи из бумажной трудовой книжки в ЭТК никто не переносил. И поэтому люди, выбравшие электронную трудовую книжку, при устройстве на работу вынуждены предъявлять старую бумажную ТК.

После вступления в силу закона, граждане могут обратится в Пенсионный фонд, который согласно данным, указанным в бумажной трудовой книжке, внесет записи в раздел «Сведения о трудовой деятельности». При этом еще ПФР проверит, соответствуют ли эти записи сведениям, имеющимся в индивидуальном лицевом счете человека.

Работодателям никаких действий предпринимать не надо!

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