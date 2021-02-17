Чем подтвердить право на социальный вычет по расходам на обучение детей, если педагог – ИП

Для получения социального налогового вычета по НДФЛ требуется представление налогоплательщиком-родителем документов, подтверждающих фактические расходы де обучение своих детей.

В письме Минфина № 03-04-05/5742 от 29.01.2021 сообщается, какие документы нужны, если договор на обучение заключен с ИП, а не с организацией.

К таким документам относятся, в частности:

копия свидетельства о госрегистрации ИП, лист записи из ЕГРИП, в котором в качестве вида экономической деятельности указана образовательная деятельность;

копия свидетельства о рождении ребенка;

копия договора на обучение ребенка, подтверждающая очную форму такого обучения;

чеки ККТ, приходно-кассовые ордера, платежные поручения, которые должны содержать фамилию, имя, отчество налогоплательщика-родителя, оплатившего очное обучение ребенка, назначение платежа со ссылкой на дату и номер договора, наименование получателя платежа — ИП, размер уплаченной суммы, дату приема денежных средств.