📃 Составлен перечень неэкологичных товаров и упаковки. Их планируют запретить

Перечень неперерабатываемых товаров и упаковки из 28 наименований подготовил Российский экологический оператор. Их планируется запретить.
В него вошли, в частности, ватные палочки (экологичная альтернатива — из дерева или бумаги), и упаковка для яиц из полистирола (экологичная замена — пульпекартон), и пластиковые стаканчики, которые на самом деле из полистирола (экологичнее — ПЭТ или полипропилен), и крышки для бумажных стаканчиков (замена — ПЭТ или пропилен).
Также в перечне товаров, готовящихся к запрету:
- пластиковые тарелки; трубочки;
- мешалки и столовые приборы;
- контейнеры-ракушки;
- непрозрачные и цветные ПЭТ-бутылки;
- сложные виды упаковок и пакетов (дойпак, флоупак, кувшин);
- тюбики для зубной пасты и крема из композитного материала;
- пластиковые капсулы от кофе;
- саше-пакеты;
- блистерная упаковка, за исключением лекарств;
- пакеты и пленка толщиной менее 20 мм;
- ложемент из пенопласта для транспортировки товаров;
- пачки для сигарет из сложносоставных материалов;
- сумки-сетки для овощей и фруктов.
«Потребители вряд ли заметят существенную разницу, потому что для обывателя все это называется пластиком»Перечень упаковки отправлен в Минпромторг и Минприроды для согласования.
По материалам ТАСС.