📃 Составлен перечень неэкологичных товаров и упаковки. Их планируют запретить

Перечень неперерабатываемых товаров и упаковки из 28 наименований подготовил Российский экологический оператор. Их планируется запретить.

В него вошли, в частности, ватные палочки (экологичная альтернатива — из дерева или бумаги), и упаковка для яиц из полистирола (экологичная замена — пульпекартон), и пластиковые стаканчики, которые на самом деле из полистирола (экологичнее — ПЭТ или полипропилен), и крышки для бумажных стаканчиков (замена — ПЭТ или пропилен).

Также в перечне товаров, готовящихся к запрету:

пластиковые тарелки; трубочки;

мешалки и столовые приборы;

контейнеры-ракушки;

непрозрачные и цветные ПЭТ-бутылки;

сложные виды упаковок и пакетов (дойпак, флоупак, кувшин);

тюбики для зубной пасты и крема из композитного материала;

пластиковые капсулы от кофе;

саше-пакеты;

блистерная упаковка, за исключением лекарств;

пакеты и пленка толщиной менее 20 мм;

ложемент из пенопласта для транспортировки товаров;

пачки для сигарет из сложносоставных материалов;

сумки-сетки для овощей и фруктов.

Решение о переходе на упаковку из того или иного сырья будут уже принимать сами производители, утверждает экологический оператор.

«Потребители вряд ли заметят существенную разницу, потому что для обывателя все это называется пластиком»

Перечень упаковки отправлен в Минпромторг и Минприроды для согласования.

По материалам ТАСС.