Если сотрудник трудится за границей, его российский работодатель – не налоговый агент по НДФЛ

Сотрудник фактически работает за границей? Значит компании не придется удерживать и платить за него НДФЛ.

Вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей, выполненную работу, оказанную услугу за пределами РФ для целей налогообложения НДФЛ относится к доходам, полученным от источников за пределами РФ.

Об этом напоминает ФНС в письме № БС-4-11/9947@ от 15.07.2021.

По таким доходам свои правила уплаты НДФЛ Все зависит от того, является дистанционный сотрудник налоговым резидентом или нет.

Если он нерезидент, то НДФЛ вообще не будет. Человек будет платить налог за границей по законам той страны. Если он резидент, то НДФЛ он будет платить в России самостоятельно и должен сдать 3-НДФЛ.

То есть в любом случае российский работодатель не будет являться налоговым агентом по НДФЛ. Эти выплаты не надо отражать в 6-НДФЛ.

Кстати, напомним, что по мнению Роструда, ТК не предусматривает возможность заключения трудового договора о дистанционной работе с гражданином РФ, осуществляющими трудовую деятельность за пределами территории РФ.

Между тем фактически такое имеет место быть. Минфин и ФНС уже много лет дают разъяснения по вопросу уплаты НДФЛ и взносов с зарплаты дистанционных сотрудников, которые находятся за границей.