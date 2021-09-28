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Как дробить бизнес и не получить проблемы с налоговой: смотрите спецкурс

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Рубрика Дробление бизнеса
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Дробление бизнеса не всегда означает уклонение от уплаты налогов. Правильно выстроенная структура группы компаний с грамотным обоснованием позволит избежать претензий налоговиков.

Центр обучения «Клерка» предлагает прослушать авторский курс «Все про дробление бизнеса: как не налететь на проблемы с налоговой».

Вы научитесь:

  • Разбираться в дроблении. В условиях современного бизнеса вы просто обязаны разбираться в инструментах структурирования и дробления бизнеса.
  • Поймете, как не налететь на проблемы с налоговой, если вы понимаете, что без дробления бизнес существовать не может.
  • Будете понимать, как вам выстроить процессы так, чтобы не попасть под уголовку и субсидиарку.

Спикер — Мария Ильяшенко, Управляющий партнер в Юридическом партнерстве «Kursiv», преподаватель налогового права. Член Ассоциации юристов России, член Палаты налоговых консультантов.

В «Клерк.Премиум» курс доступен бесплатно.

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