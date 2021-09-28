Как дробить бизнес и не получить проблемы с налоговой: смотрите спецкурс

Дробление бизнеса не всегда означает уклонение от уплаты налогов. Правильно выстроенная структура группы компаний с грамотным обоснованием позволит избежать претензий налоговиков.
Центр обучения «Клерка» предлагает прослушать авторский курс «Все про дробление бизнеса: как не налететь на проблемы с налоговой».
Вы научитесь:
- Разбираться в дроблении. В условиях современного бизнеса вы просто обязаны разбираться в инструментах структурирования и дробления бизнеса.
- Поймете, как не налететь на проблемы с налоговой, если вы понимаете, что без дробления бизнес существовать не может.
- Будете понимать, как вам выстроить процессы так, чтобы не попасть под уголовку и субсидиарку.
Спикер — Мария Ильяшенко, Управляющий партнер в Юридическом партнерстве «Kursiv», преподаватель налогового права. Член Ассоциации юристов России, член Палаты налоговых консультантов.
В «Клерк.Премиум» курс доступен бесплатно.
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