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HR на заметку: в каком городе найти настоящего трудоголика

Больше всего трудоголиков живет в Перми, Нижнем Новгороде и в Новосибирске. Люди считают себя трудоголиками из-за того, что думают о работе даже в выходные.

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Сервис Работа.ру провел исследование и выяснил, почему люди находят у себя признаки трудоголизма. Согласно опросу, треть работников (33%) называют себя трудоголиками, 48% сомневаются, а 19% твердо убеждены, что у них нет таких симптомов.

Пермяки оказались лидерами – 45% считают себя трудоголиками. Также зациклены на работе жители Нижнего Новгорода (38%) и Новосибирска (36%). Каждый третий опрошенный из Челябинска, Москвы, Краснодара, Самары и Санкт-Петербурга находит у себя признаки трудоголизма. Наиболее расслабленно себя чувствуют те, кто трудится в Екатеринбурге и Тюмени. Там трудоголизм встречается среди 18% и 15% жителей, соответственно.

Половина опрошенных называют себя трудоголиками, потому что беспокоятся о работе даже в выходные. 44% привыкли стабильно работать по 8 часов в день, 24% трудятся по выходным. Некоторые общаются с коллегами по рабочим вопросам вне офиса (14%), а также параллельно ведут несколько проектов (13%). Столько же переживают, когда у них нет работы. 12% трудящихся признаются, что не умеют отдыхать и не могут расслабиться.

9% опрошенных любят работу потому, что ничем не увлекаются помимо. 8% работают сразу в нескольких местах и считают себя трудоголиками. 7% скучают без труда и думают, что им нечем заняться.

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