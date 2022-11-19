HR на заметку: в каком городе найти настоящего трудоголика

Сервис Работа.ру провел исследование и выяснил, почему люди находят у себя признаки трудоголизма. Согласно опросу, треть работников (33%) называют себя трудоголиками, 48% сомневаются, а 19% твердо убеждены, что у них нет таких симптомов.



Пермяки оказались лидерами – 45% считают себя трудоголиками. Также зациклены на работе жители Нижнего Новгорода (38%) и Новосибирска (36%). Каждый третий опрошенный из Челябинска, Москвы, Краснодара, Самары и Санкт-Петербурга находит у себя признаки трудоголизма. Наиболее расслабленно себя чувствуют те, кто трудится в Екатеринбурге и Тюмени. Там трудоголизм встречается среди 18% и 15% жителей, соответственно.



Половина опрошенных называют себя трудоголиками, потому что беспокоятся о работе даже в выходные. 44% привыкли стабильно работать по 8 часов в день, 24% трудятся по выходным. Некоторые общаются с коллегами по рабочим вопросам вне офиса (14%), а также параллельно ведут несколько проектов (13%). Столько же переживают, когда у них нет работы. 12% трудящихся признаются, что не умеют отдыхать и не могут расслабиться.



9% опрошенных любят работу потому, что ничем не увлекаются помимо. 8% работают сразу в нескольких местах и считают себя трудоголиками. 7% скучают без труда и думают, что им нечем заняться.