Гипермаркеты OBI начнут работать под брендом Domus

Структура сети товаров для дома OBI – ООО «ОБИ франчайзинговый центр» – подала заявку на регистрацию бренда Domus по всем 45 классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на Роспатент.

Летом 2022 года у сети OBI появился новый владелец, который в течение шести месяцев должен был переименовать гипермаркеты. Однако этот процесс затянулся.

Помимо Domus тоже самое юрлицо подавало заявки на регистрацию товарных знаков HOBI, OBBI, IdeaFix, Inhouse.

Эксперты издания рассказали, что перед ребрендингом компании часто регистрируют сразу несколько товарных знаков. А потом одних из них становится основным названием.

Новый владелец компании может столкнуться с тем, что заявку по всем классам МКТУ могут не одобрить. Наверняка уже есть товарные знаки с элементами «Домус» и Domus.

В марте 2022 года владельцы OBI объявили о решении прекратить деятельность в РФ. В конце июля компанию купила группа инвестиционно-строительных компаний МАХ. Ей владели бизнесмен Йозеф Лиокумович (60%) и Илья Колобков (40%).