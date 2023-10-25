❗ Сверхурочные сотрудникам с окладами ниже МРОТ нельзя считать только от оклада

В суд обратился сторож бюджетной организации, который ранее уже выиграл дело по оплате сверхурочных. По этому поводу было определение КС от 27.06.2023 № 35-П/2023. О нем мы рассказывали здесь.
Суть дела такова: у сотрудника оклад 3 220 руб. Ему доплачивают до МРОТ. Он работает сверхурочно, по ночам, за что ему начисляют доплату из оклада. Но потом опять доводят до МРОТ. В итоге как бы долго и интенсивно не работал человек, он все равно получит только МРОТ.
Конституционный суд указал, что доплата за сверхурочную работу должна идти не из оклада, а из оклада с учетом доплаты за МРОТ. То есть, МРОТ человек получит за обычные условия труда и еще должна быть доплата за сверхурочку. Причем эта доплата в двойном размере должна идти не от оклада, а от МРОТ.
Теперь этот же человек снова обратился в КС, чтобы получить официальные разъяснения по предыдущему решению.
Но в этот раз ему отказали, потому что и так все ясно, разъяснения не нужны.
Власти должны внести поправки в ТК РФ в части оплаты сверхурочных. А пока поправок нет, сверхурочные надо считать на оклад с начислением всех компенсационных и стимулирующих выплат, предусмотренных системой оплаты труда.
Что касается ночных, то власти, руководствуясь принципами справедливости, равенства, уважения человека труда и самого труда, вправе принять меры по совершенствованию нормативки в данной сфере.
Могут установить правила, чтобы доплата ща работу в ночное время безусловно обеспечивала адекватную компенсацию повышенных трудозатрат работника.
Комментарий главного редактора «Клерка»
Неопределенность в расчете сверхурочных скоро устранят и надо будет руководствоваться не решением КС, а нормой ТК.
Минтруд разработал проект поправок в статью 152 ТК.
За основу будут брать одинарную тарифную ставку с начислением всех компенсационных и стимулирующих выплат, предусмотренных системой оплаты труда.
Если в компании установлены более льготные условия для оплаты сверхурочных, то они продолжат действовать. Отменять их в одностороннем порядке нельзя.
Напомним, доплата за сверхурочную работу идет так:
1,5 ставки за первые 2 часа работы:
2 ставки за последующие часы работы.
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