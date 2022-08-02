Управленческий учет

Кому управленческий учет не нужен

Мы много говорим о том, кому и для чего нужен управленческий учет. А есть ли такие компании, которым он не нужен?

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Кому управленческий учет не нужен

Давайте поразмышляем:

Главное назначение управленческого учета — дать руководству и собственникам компании информацию для принятия решений. Чтобы точно знать, как идут дела в компании — в плюсе она или в минусе, на сколько, какие направление просело, как мы достигаем наших планов.

Следовательно, управленческий учет не нужен компаниям, которым такая информация не нужна. Либо компания очень маленькая, и в ней действительно цифры можно посчитать в уме или на «салфетке». Либо в компании настолько хорошо идет дела, и такой запас прочности и рентабельности, что ошибки в принятии решений не критичны.

Управленческий учет не нужен вам, если:

  1. Вы самозанятый, у вас нет команды. Вы все делаете сам, у вас небольшое количество однотипных операций, одно направление деятельности. Вы точно знаете финансовый результат вашей деятельности в любой момент.
  2. Вы не хотите масштабироваться, наращивать обороты бизнеса, открывать новые направления.
  3. У вас не бывает кассовых разрывов, нехватки денежных средств.
  4. Ваш бизнес настолько прибыльный, что просчеты в принятии решений вам не критичны, и колебания рентабельности в 10-20% не нанесут урон вашей компании.
  5. Уровень вашей прибыли таков, что вы можете в любой момент извлекать дивиденды из бизнеса, и ваша компания остается устойчивой.
Если предыдущие пункты не про вас, то вам точно нужен управленческий учет.
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