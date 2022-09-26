Как открыть карту за рубежом. Быстрая сводка по популярным странам: Турция, Узбекистан, Армения и Казахстан

Турция

Нужен загранпаспорт и российский паспорт с переводом первой страницы и прописки, активный номер телефона (желательно турецкий), а также турецкий налоговый номер. Последний оформляется онлайн через специальную анкету и загружается сразу после ее заполнения.

Также банки требуют депозит на различный срок и сумму — от $1 тыс. до $10 тыс.

Узбекистан

Kapital Bank, NBU и Ravnaq открывают счета по двум документам: загранпаспорт и регистрация. Другие банки могут попросить персональный идентификационный номер — его можно оформить в МФЦ.

С недавних (https://t.me/fintexno/2161) пор Kapital Bank стал требовать, чтобы нерезиденты жили перед открытием счета на территории страны не менее 15 дней. А «Ипак Йули» стал выдавать карты россиянам только в одном офисе в Ташкенте.

Армения

• Unibank: только загранпаспорт.

• Армсвисбанк: загранпаспорт + депозит минимум на $100 тыс.

• Инекобанк: загранпаспорт, справка с места работы, подтверждение доходов, договор аренды, возможно 2-НДФЛ.

• Адришбанк: трудовой договор в Армении, постоянный адрес с договором жилья на 6 месяцев, вид на жительство или регистрация в качестве ИП или юридического лица. Либо пополнение счета на $50 тыс. за 1 месяц.

• Converse Bank: договор аренды жилья на территории Армении на два месяца.

Казахстан

Обязательно нужен паспорт и ИИН. Местный аналог российского ИНН можно получить за 1-3 рабочих дня в одном из центров обслуживания населения. Онлайн-получение давно недоступно .

По двум документам ещё открывают счета «Центркредит» и Kaspi.

Halyk и Forte помимо паспорта и ИИН могут потребовать договор с местной компанией, свидетельство об учебе на территории страны или другие документы, подтверждающие деятельность в Казахстане.