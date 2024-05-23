Правовые последствия совершения корпоративной сделки с лицом из недружественного государства без получения разрешения подкомиссии

Что будет, если совершить сделку с акциями и долями в российской компании с лицом из недружественного государства без разрешения подкомиссии.

О том, что на любые действия с долями и акциями в российских организациях, принадлежащими лицам из недружественных государств, требуется получение разрешения подкомиссии, написано достаточно много разборов и аналитики, но, как показывает практика, некоторые, то ли по незнанию, то ли в силу своего нигилистического отношения к санкционной регуляторике, считают, что, если есть возможность обойти эту регуляторику и не получать разрешения на сделку, то надо обязательно сделать так, чтобы решить задачу без подкомиссии.

Очевидно, что подход, основанный на желании не связываться с подкомиссией является контрпродуктивным. И не важно чем при этом руководствуются те, кто принимает решение совершать сделку с недружественным лицом в обход санкционных ограничений, длительными сроками получения разрешений или дороговизной услуги по сопровождению данного процесса, важно то, что у любого такого решения могут быть крайне негативные последствия.

Что будет, если совершить сделку с лицом из недружественного государства без разрешения подкомиссии

1. Такая сделка может быть признана недействительной по иску прокурора и к ней будут применены последствия недействительности (ст. 52 АПК РФ, ст. 45 ГПК РФ). Практики судов по оспариванию прокурорами сделок с недружественным элементом мы пока не нашли. Возможно ее реально нет, но, как говорится, это до поры до времени.

Основным последствием признания такой сделки недействительной станет то, что ее стороны будут должны развернуть корпоративную «ситуацию» в исходное состояние. Продавец доли или акций должен будет получить их обратно, а покупателю должны будут вернуться уплаченные им за эти доли или акции денежные средства.

2. За незаконный перевод денежных средств в иностранной валюте или в валюте РФ на счета нерезидента, если такой перевод совершался на основании документов, содержащих заведомо недостоверные сведения, может наступить административная ответственность, предусмотренная ст. 15.25 КоАП РФ. Штраф до 40% от суммы операции.

3. Руководитель организации (иное лицо) может быть привлечен к уголовной ответственности за перевод денежных средств в иностранной валюте или в валюте РФ на счета нерезидента (ст.191.3 УК РФ), если такой перевод совершался на основании документов, содержащих заведомо недостоверные сведения.

Кроме того, нельзя исключать ситуацию, когда в действиях «новых» собственников бизнеса могут быть усмотрены деяния, предусмотренные ст.ст. 159, 165, 275 УК РФ.

С риском привлечения к уголовной ответственности по ст.191.3 УК РФ все примерно понятно: Создал обходную схему и обманул банк — перевод нерезиденту на основании документов, содержащих заведомо недостоверные сведения, а вот в случае с другими названными статьями риск может показаться надуманным. Но, если только на один момент представить данные, что составы, предусмотренные ст.ст. 159, 165, 275 УК РФ могут использоваться в качестве инструмента «отжима» ценных активов, становится очевидным, лучше сделать выбор в пользу подкомиссии.

Как известно, формализация деятельности заинтересованных (виновных) лиц в форме юридического лица (легитимной организации) один из первых признаков, который может свидетельствовать о прямом умысле данных лиц на совершение деяния, предусмотренного ст. 210 УК РФ, а значит ко всем названным составам можно смело добавить и создание ОПГ.

Как мы все хорошо знаем и понимаем, цель любого правового регулирования — это не только упорядочивание общественных отношений, но и охрана и защита определенного экономического интереса всех сторон таких взаимоотношений. Публичный интерес в данном случае тоже не является исключением.

Публичный интерес, то есть интерес государства состоит в том, что в результате совершения сделки с лицом из недружественной юрисдикции, государство вправе рассчитывать на уплату добровольного взноса (равен 15% от рыночной стоимости актива).

Публичный интерес проявляется и в том, что при совершении данных сделок, государство определяет, каким образом будут осуществляться расчеты по данным сделкам (например, на счет типа С, на счет в российском банке или на счет в иностранной кредитной организации). С обычными счетами все понятно, а вот счет типа С, как раз и будет тем краеугольным камнем, вокруг которого и начнутся «танцы с бубнами». Уже давно очевидно, что режим счета типа С предполагает, что деньги останутся в РФ навсегда, они не просто останутся навсегда, рано или поздно эти денежные средства станут собственностью государства, когда начнется «обмен» активами с бывшими с западными друзьями и за счет них будет пополнен бюджет РФ.

Последствием совершения корпоративной сделки с недружественным лицом в обход санкционного регулирования может быть не только откат назад этой корпоративной истории и реальная потеря свободы теми, кто решил, что может следовать вопреки правилам поведения в условиях ограничений, но и привлечение данных лиц к субсидиарной (имущественной) ответственности.

Благодарю, что дочитали до конца!

Антон Свирякин, Практикующий юрист, Руководитель проектов по налогам, корпоративному управлению и GR