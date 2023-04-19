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Журнал «Клерк.Премиум»
Обзоры для бухгалтера

Новые ФСБУ, уплата взносов и отчетность, разбор вопросов по отпускам и зарплате, требования ФНС и налоговые комиссии. Журнал «Клерк.Премиум» № 14/2023

Отчетность за 1 квартал 2023 года в разгаре. Если вы не разобрались с заполнением новых отчетных форм, запутались в учете, 1С некорректно формирует документ – вы правильно выбрали Клерк.Премиум.
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Новые ФСБУ, уплата взносов и отчетность, разбор вопросов по отпускам и зарплате, требования ФНС и налоговые комиссии. Журнал «Клерк.Премиум» № 14/2023

Эксперты «Клерка» ежедневно создают для вас полезные инструкции, отвечают на вопросы в Консультациях, проводят вебинары, выпускают мини-курсы.

Это контент, который могут полностью и без ограничений просматривать только пользователи Клерк.Премиум.

Разборы недели

Каждую неделю главный редактор вместе с экспертами выбирает самые важные темы для разборов. Хотите получить разбор по своему вопросу?

Оставьте заявку главреду в этой теме, сделаем эксклюзивный материал.

Новые разборы недели:

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Топ-вебинары

Собрали подборку важных вебинаров недели. И подготовили анонсы будущих вебинаров, чтобы вы ничего не пропустили.

Анонс вебинаров:

Мини-курсы

В одном мини-видео раскрываем один вопрос: о нюансах ведения учета, налогах, взносах, сборах, расчетах с работниками и оформлении документов.

Подборка самых интересных мини-курсов недели:

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Консультации

Чтобы спросить эксперта, создайте новую тему здесь. Над каждым вопросом работает целый пул экспертов.

Вот самые интересные консультации недели:

Оставьте отзыв или задайте вопрос о Клерк.Премиум по телефону 8-495-129-29-87 или по почте care@klerk.ru.

Следите за нашими анонсами и новостями.

С уважением, команда Клерк.Премиум.

Журнал «Клерк.Премиум»

Журнал «Клерк.Премиум»

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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