Новые ФСБУ, уплата взносов и отчетность, разбор вопросов по отпускам и зарплате, требования ФНС и налоговые комиссии. Журнал «Клерк.Премиум» № 14/2023

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Разборы недели
Каждую неделю главный редактор вместе с экспертами выбирает самые важные темы для разборов. Хотите получить разбор по своему вопросу?
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Новые разборы недели:
Все про учебные отпуска: шпаргалка для кадровиков и бухгалтеров + табличка с видами и продолжительностью отпусков.
Согласие на обработку персональных данных по договорам ГПХ: нужно или нет, как составить + бланк соглашения, который можно использовать в работе.
Отчет ПМ в Росстат в 2023 году + образец заполнения формы.
Как заплатить взносы по травматизму в 2023 году + табличка со сроками уплаты взносов.
Топ-вебинары
Собрали подборку важных вебинаров недели. И подготовили анонсы будущих вебинаров, чтобы вы ничего не пропустили.
Шесть новых ФСБУ: Аренда, НМА, ОС, Капвложения, Документооборот, Запасы
Отчетность по НДФЛ за 1 квартал с учетом изменений в законодательстве
Из-за каких ошибок главбуха, директора и собственника им грозит субсидиарка
Анонс вебинаров:
19 апреля Как бухгалтеру начать работать на себя и выйти на 100 000 руб. за пару месяцев
19 апреля Налоговые комиссии: как подготовиться, что говорить, как себя вести?
20 апреля Новые разницы между бухгалтерской и налоговой прибылью по запасам, ОС и аренде
20 апреля Маркетплейсы: как бухгалтеру справиться с учетом в 1С?
20 апреля Новый ежемесячный отчет: Персонифицированные сведения о физлицах
21 апреля Как автоматизировать ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» в 1С: ERP
21 апреля Самое важное про новые ФСБУ
21 апреля Требования налоговых органов
21 апреля Актуальные вопросы учета в гостиничном бизнесе: нулевой НДС, налоговый арбитраж, трудовые споры, ФСБУ
Мини-курсы
В одном мини-видео раскрываем один вопрос: о нюансах ведения учета, налогах, взносах, сборах, расчетах с работниками и оформлении документов.
Подборка самых интересных мини-курсов недели:
Как работать с больничными листами в новых регионах в ЛНР и ДНР, Запорожской и Херсонской областях
Выплаты мобилизованным сотрудникам: что с НДФЛ, налогом на прибыль, НДС и взносами
В каких случаях IT-компании вправе применять нулевую ставку по налогу на прибыль
Как арендатору заплатить НДФЛ и какие сдавать отчеты за арендодателя физ лицо по новым правилам 2023г
Консультации
Чтобы спросить эксперта, создайте новую тему здесь. Над каждым вопросом работает целый пул экспертов.
Вот самые интересные консультации недели:
Разбирались, как правильно заполнить строки 6-НДФЛ за 1 квартал 2023
Как провести текущие расходы, чтобы не показывать убыток по налогу на прибыль
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