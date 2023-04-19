Новые ФСБУ, уплата взносов и отчетность, разбор вопросов по отпускам и зарплате, требования ФНС и налоговые комиссии. Журнал «Клерк.Премиум» № 14/2023

Отчетность за 1 квартал 2023 года в разгаре. Если вы не разобрались с заполнением новых отчетных форм, запутались в учете, 1С некорректно формирует документ – вы правильно выбрали Клерк.Премиум.

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Разборы недели

Каждую неделю главный редактор вместе с экспертами выбирает самые важные темы для разборов. Хотите получить разбор по своему вопросу?

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Новые разборы недели:

Топ-вебинары

Собрали подборку важных вебинаров недели. И подготовили анонсы будущих вебинаров, чтобы вы ничего не пропустили.

Анонс вебинаров:

Мини-курсы

В одном мини-видео раскрываем один вопрос: о нюансах ведения учета, налогах, взносах, сборах, расчетах с работниками и оформлении документов.

Подборка самых интересных мини-курсов недели:

Консультации

Чтобы спросить эксперта, создайте новую тему здесь. Над каждым вопросом работает целый пул экспертов.

Вот самые интересные консультации недели:

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