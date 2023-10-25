Формы воинского учета, ЕНП и ЕНС в 2024 году, ликбез по взносам ИП. Дайджест экспертных разборов и мини-курсов за октябрь 2023 № 5

Разборы — это экспертные статьи, которые облегчают жизнь бухгалтеру, кадровику, предпринимателю.
Они выходят в двух форматах:
текстовые материалы с таблицами для скачивания, образцами документов и удобными памятками;
короткие видео — двухминутные мини-курсы, для тех, у кого нет времени читать текст. Каждое видео сопровождает полный сценарий, если текст для вас нагляднее и удобнее.
Вот, что выпустили для вас в октябре.
Налоги и ЕНС
Что изменится в НДФЛ, УСН и ПСН из-за новых коэффициентов-дефляторов на 2024 год
Что у ИП происходит в личном кабинете с имущественными налогами
Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в октябре 2023 года
На какие ошибки налоговики проверят уведомления по ЕНП: обзор контрольных соотношений
Взносы
Отчетность
Нулевая отчетность за 9 месяцев / 3 квартал 2023: перечень и состав отчетных форм
Воинский учет
Ведение бизнеса
Блокировка по 115-ФЗ: поводы для подозрений, куда жаловаться, как не допустить
Все налоговые льготы и меры поддержки для IT-компаний и их сотрудников в 2023 году
Какие доходы нужны IT-компании для права на налоговые льготы + таблицы с перечнем и разъяснениями
Форма Р19001 для упрощенной ликвидации ООО + образец заполнения
Выплаты работникам и кадровые вопросы
Одностороннее прекращение трудового договора: по каким основаниям возможно, что будет за нарушение процедуры увольнения
Что делать, если увольняемый отказывается подписывать приказ
Условие о гибком графике работы: как сформулировать и внести в трудовой договор
Зарплата в общепите в 2023 году повлияет на льготу по НДС в 2024 году
Электронный кадровый документооборот в 2023 году + образец положения
Ведение учета
Как уменьшить налог на прибыль за счет расходов на питание сотрудников
Контрагента исключили из ЕГРЮЛ, что с кредиторкой и дебиторкой
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