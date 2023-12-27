🔥 Что пережили бухгалтеры в 2023 году... Журнал Клерк.Премиум № 48/2023

В 2023 году мы пережили множество значимых событий: объединение ПФР и ФСС, введение единого налогового платежа, изменения в расчёте НДФЛ, изменения в УСН, изменения по НДФЛ для налоговых агентов и новый налоговый режим АУСН.

Редакция «Клерка» каждый раз выпускала новые вебинары, Разборы, чек-листы и памятки, чтобы помогать вам быстро разобраться в изменениях.

Надеемся, что в 2024 году вы продолжите быть подписчиком Клерк.Премиум и будете первыми в курсе всех изменений.

А сейчас самое время изучить все новые материалы для подписчиков Клерк.Премиум.

Разборы недели

Каждую неделю главный редактор вместе с нашими экспертами выбирает актуальные темы для разборов. Хотите получить разбор по своему вопросу?

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Список всех разборов

Топ-вебинары

Собрали подборку важных вебинаров недели. И подготовили анонсы будущих вебинаров, чтобы вы ничего не пропустили.

Анонс вебинаров:

22 января: Последствия налоговой проверки: что будет после того, как вас проверили

24 января: Вызов в налоговую: что ждать, как себя вести, основные риски

25 января: КЭДО в аутсорсинге: как настроить работу с заказчиками в 2024 году?

Мини-курсы

В каждом мини-видео разбираем один вопрос: о нюансах ведения учета, налогах, взносах, расчетах с работниками и оформлении документов.

Подборка самых интересных мини-курсов недели:

Консультации

Чтобы задать вопрос эксперту, создайте новую тему здесь.

Вот самые интересные консультации недели:

Оставьте отзыв или задайте вопрос о Клерк.Премиум по телефону 8-495-129-29-87 или по почте care@klerk.ru.

Следите за нашими анонсами и новостями.

С уважением, команда Клерк.Премиум