🔥 Что пережили бухгалтеры в 2023 году... Журнал Клерк.Премиум № 48/2023

Редакция «Клерка» каждый раз выпускала новые вебинары, Разборы, чек-листы и памятки, чтобы помогать вам быстро разобраться в изменениях.
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Разборы недели
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Топ-вебинары
Собрали подборку важных вебинаров недели. И подготовили анонсы будущих вебинаров, чтобы вы ничего не пропустили.
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Анонс вебинаров:
22 января: Последствия налоговой проверки: что будет после того, как вас проверили
24 января: Вызов в налоговую: что ждать, как себя вести, основные риски
25 января: КЭДО в аутсорсинге: как настроить работу с заказчиками в 2024 году?
Мини-курсы
В каждом мини-видео разбираем один вопрос: о нюансах ведения учета, налогах, взносах, расчетах с работниками и оформлении документов.
Подборка самых интересных мини-курсов недели:
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Консультации
Чтобы задать вопрос эксперту, создайте новую тему здесь.
Вот самые интересные консультации недели:
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С уважением, команда Клерк.Премиум
Комментарии3
Бохмой! Что с калькулятором на картинке? ))
Активно использовали в 2023 году )
Был бы у меня такой калькулятор в свое время, я бы Главбухом в три раза быстрее стал)))