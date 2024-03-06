Годовая отчетность, индексация зарплаты в 2024 году, сверка с военкоматом и подготовка к проверкам. Дайджест экспертных разборов и мини-курсов № 3/2024

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Отчетность и ЕНС в 2024 году
Как заполнить годовую отчетность-2023 при лизинге по шагам. Разница между налоговым и бухгалтерским учетами
Персонифицированные сведения 2024: форма, срок сдачи, как заполнить в 1С
Как избежать ошибок в отчете о прибылях и убытках за 2023 год
На что обратить внимание в годовом расчете 6-НДФЛ за 2023 год
Когда при продаже жилья надо и не надо сдавать 3-НДФЛ и платить налог: таблица + примеры
Нюансы заполнения бывших справок 2-НДФЛ в расчете 6-НДФЛ за 2023 год
Налоги
Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в январе 2024 года
Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в феврале 2024 года
Как заполнить заявление на возврат переплаты с ЕНС в 2024 году
По каким налогам надо подавать уведомления + один важный нюанс по налогу на имущество
Кто и когда должен подавать заявление на льготу по налогу на имущество
Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в феврале 2024 года
На какие ошибки проверят ваше уведомление по ЕНП в 2024 году
Проверки
Вправе ли ИФНС продолжать контрольные мероприятия после завершения проверки
Как подготовиться к проверкам в 2024 году: проводим аудит налоговых рисков
Могут ли доначислить налоги на основании свидетельских показаний в 2024 году
Ведение бизнеса
Цифровой рубль и цифровой паспорт: принципы работы для граждан и бизнеса
Ведение казначейского счета: начало работы, требования к предоставляемым подтверждающим документам
Договор займа ООО у своего учредителя в 2024 году: как оформить, проценты, налоговые последствия, образец
Выплаты работникам и кадровые вопросы
Какие документы работодатель обязан выдавать работникам в 2024 году: сроки выдачи, когда можно отказать, судебная практика
Обязаны ли работники предоставлять работодателю свои биометрические данные
Отпуск за свой счет: кому положен, когда его нужно согласовать с работодателем
Когда сотрудник должен возместить работодателю расходы за свое обучение: верные формулировки и опасные условия договора, позиции судов
Трудовой договор с дистанционным работником в 2024 году: образец
Как провести индексацию окладов в 1С в 2024 году: пошаговая инструкция
Воинский учет
Ведение учета
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