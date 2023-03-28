Зачет положительного сальдо на ЕНС: организации и ИП могут подать заявления в личных кабинетах

Налогоплательщики могут осуществить зачет (п. 1 ст. 78, п. 1 ст. 79 НК) в счет:

исполнения обязанности другого лица по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и (или) процентов ( код 1 ) ;

исполнения собственной предстоящей обязанности по уплате конкретного налога (сбора, страхового взноса) ( код 2 ) ;

исполнения решений налоговых органов ( код 3 ) : о привлечении к ответственности за совершение налоговых правонарушений (подп. 10 п. 5 ст. 11.3 НК); отменяющих (изменяющих) судебный акт или решение налогового органа, на основании которых на ЕНС ранее была учтена обязанность лица по уплате сумм налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и (или) процентов (на дату вступления в законную силу соответствующего судебного акта или решения) (подп. 11 п. 5 ст. 11.3 НК); по которым судом были приняты меры предварительной защиты (обеспечительные меры) либо если вышестоящим налоговым органом было принято решение о приостановлении исполнения решения ИФНС о привлечении к ответственности (подп. 3 п. 7 ст. 11.3 НК); погашения задолженности, не учитываемой в совокупной обязанности в соответствии с подп. 2 п. 7 ст. 11.3 НК ( код 4 ) .



В скобках мы указали цифровой код обязанности или решения, в счет которого осуществляется зачет. Коды содержатся в списке согласно форме заявления, утв. приказом ФНС от 30.11.2022 № ЕД-7-8/1133@.

При заполнении в форме заявления (КНД 1150057) раздела «В счет исполнения решений налоговых органов, указанных в подпунктах 10 и 11 пункта 5 и подпункте 3 пункта 7 статьи 11.3 Налогового кодекса Российской Федерации» нужно указать сумму к зачету, код документа, его номер и дату.

Цифровые коды документов приведены в ссылке 2 формы заявления:

решение налогового органа о привлечении к ответственности за совершение налоговых правонарушений – код 1 ;

решение налогового органа об отказе в привлечении к ответственности за совершение налоговых правонарушений – код 2 ;

решение об отмене (полностью или частично) решения о возмещении суммы налога, заявленной к возмещению, в заявительном порядке – код 3 ;

решение об отмене (полностью или частично) решения о предоставлении налогового вычета – код 4 ;

решение, вынесенное по результатам проверки федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами – код 5 ;

судебный акт или решение вышестоящего налогового органа, отменяющего (изменяющего) судебный акт или решение налогового органа, на основании которого на ЕНС ранее была учтена обязанность лица по уплате сумм налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и (или) процентов – код 6.

При зачете в счет исполнения нескольких решений налоговых органов (судебных актов), в заявлении нужно заполнять необходимое количество блоков с этой информацией.

ФНС проинформировала налогоплательщиков о том, что теперь заявительная процедура зачета упрощена.

Подать заявление о зачете средств в счет будущих платежей отныне можно в личных кабинетах для ИП и ЮЛ.

ИП при заполнении заявления могут воспользоваться одним из двух вариантов.

Первый вариант: в личном кабинете выбрать раздел «Жизненные ситуации». На следующем шаге нужно перейти в раздел «Распорядиться сальдо ЕНС» и далее выбрать заявление. Оно заполняется в соответствии с форматом, утвержденным в приложении 4 к приказу № ЕД-7-8/1133@.

Второй вариант: на главной странице в личном кабинете перейти в меню. В нем выбрать кнопку «Все сервисы». Здесь в блоке «Единый налоговый счет» выбрать заявление и заполнить в нем нужные элементы.

Для юридических лиц в личном кабинете также предусмотрены два способа.