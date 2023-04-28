Воинский учет граждан: новое в информационном обеспечении и укреплении армейской дисциплины. Часть 2

Закон № 127-ФЗ основательно изменил ст. 31 закона № 53-ФЗ. Напомним, что этой статьей определены положения, касающиеся направленных повесток гражданам, подлежащих призыву на военную службу. Рассмотрим их подробно.

Федеральным законом от 14.04.2023 № 127-ФЗ внесены изменения и дополнения в восемь федеральных законов.

Ранее мы рассматривали эту тему в статье «воинский учет граждан: новое в информационном обеспечении и укреплении армейской дисциплины (Часть 1)».

Новшества в порядке направления (вручения) повесток

Закон № 127-ФЗ основательно изменил ст. 31 закона № 53-ФЗ. Напомним, что этой статьей определены положения, касающиеся направленных повесток гражданам, подлежащих призыву на военную службу (далее — призывники). Неизменным остался пункт 1, согласно которому в указанные в повестке военкомата время и место призывники обязаны явиться:

на медицинское освидетельствование и профессиональный психологический отбор, заседание призывной комиссии,

для отправки в воинскую часть для прохождения военной службы. До начала военной службы призывники обязаны находиться в военкомате.

Повестки призывникам должны направлять в письменной форме и дублировать в электронной форме (п. 2 ст. 31 закона № 53-ФЗ). Закон обязывает указывать в повестках правовые последствия невыполнения гражданами изложенных в них обязанностей и требований.

Сохранена обязанность получать повестки военкомата в письменной форме под расписку. Данные повестки должны:

направлять по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу места жительства или места пребывания призывника,

вручать.

Кто должен вручить:

работник военкомата, руководитель (другими ответственными за военно-учетную работу должностными лицами) организации по месту работы (учебы) гражданина лично.

В каком виде повестку направляют:

в письменной форме по почте считается врученной под расписку в день доставки (вручения) соответствующего заказного письма указанному гражданину при наличии в уведомлении отметки отделения связи о доставке (вручении) ему данного письма;

в электронной форме в порядке и способами, которые будут установлены Правительством РФ, считается врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на соответствующем информационном ресурсе, в информационной системе.

Если приведенными выше способами направить (вручить) повестку не получается, повестка будет считаться врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в реестре повесток. Получившему повестку военкомата после указанной в ней даты явки призывнику предлагается в двухнедельный срок со дня ее получения сообщить об этом (п. 2.1 ст. 31 закона 53-ФЗ):

лично, явившись в военный комиссариат, либо

через ЕПГУ.

Напомним, что сейчас граждане, соответствующие всем критериям для призыва на срочную службу, могут получить повестку только двумя способами: лично в руки (повестку может вручить сотрудник военкомата по месту прописки или временной регистрации, а также руководитель или ответственный за военно-учетную работу в организации по месту работы или учебы);

заказным письмом с уведомлением, направленным по Почте России.

Только эти варианты вручения повестки на текущий момент имеют юридическую силу. Для направления повесток через Госуслуги в электронном виде Правительством должен быть принят отдельный НПА, что и предусмотрено поправками в закон № 53-ФЗ.

Законом определена обязанность призывников, не получивших повестки военкомата в период проведения призыва на военную службу. Такие призывники должны лично явиться в военкомат для сверки данных воинского учета. Сделать это необходимо в двухнедельный срок со дня начала следующего периода проведения призыва на военную службу.

При отказе призывника от получения направленной по почте повестки, или от ее личного вручения повестка считается врученной в день такого отказа. При этом отказ от получения повестки, направленной по почте, будет фиксироваться по правилам, которые утвердит уполномоченный Правительством РФ федеральный орган исполнительной власти. Отказ от вручения повестки работником военкомата или по месту работы (учебы) гражданина должен быть зафиксирован руководителем (другим ответственным за военно-учетную работу должностным лицом) организации. В повестке делается отметка о дате отказа, указывается должность, подпись, инициалы и фамилия лица, вручавшего повестку, а также подписи, инициалы и фамилии присутствовавших при этом лиц.

Законом № 53-ФЗ (п. 2.3 ст. 31) установлена обязанность для призывников, выезжающих с места жительства или места пребывания в период проведения призыва. Если срок выезда превышает три месяца, призывник обязан сообщить об этом лично, явившись в военкомат. Там, где ведение первичного воинского учета возложено на местную администрацию соответствующего поселения, муниципального или городского округа, призывник обязан сообщить о выезде этим структурам власти.

Применение временных ограничительных мер

В отношении граждан, не явившихся в военкомат по повестке, закон № 53-ФЗ (ст. 7.1) допускает применение временных ограничительных мер.

Одна из временных мер — это запрет на выезд из России призывникам, получившим повестки. Введение в действие этой нормы закреплено дополнением, внесенным в Федеральный закон от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» (ст. 15.1).

Принятие такой меры отражается в реестр воинского учета в автоматическом режиме. Соответствующее решение подписывает электронной подписью военком.

Решение должно быть направлено:

гражданину в личный кабинет на ЕПГУ;

в ФСБ и МВД.

Неявка по повестке без уважительной причины влечет применение в отношении военнообязанного гражданина и таких других временных ограничений. Они перечислены в п. 4 ст. 7.1 закона № 53-ФЗ:

запрет на государственную регистрацию физических лиц в качестве ИП (подп. «м» п. 1 ст. 23 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»);

запрет на постановку на учет в ИФНС в качестве налогоплательщика, применяющего специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;

приостановка регистрации недвижимого имущества в системе государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

ограничение на управление транспортными средствами (п. 2, 2.1 ст. 28 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»),

запрет на государственную регистрацию транспортных средств (п. 8 ч. 5 ст. 20 Федерального закона от 03.08.2018 № 283-ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»),

отказ в заключении кредитного договора, договора займа (ч. 5.1 ст. 7 Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»).

Предупреждение о возможности применения приведенных временных мер будет направляться призывникам, получившим повестку. Срок направления предупреждения - в течение суток со дня, когда такая повестка считается врученной. Меры будут применены, если призывник не явится по истечении 20 календарных дней со дня, указанного в повестке.

Решение о принятии перечисленных временных мер также формируется в реестре воинского учета в автоматическом режиме. Подписанное электронной подписью военкома решение направляется: гражданину в личный кабинет на ЕПГУ;

ФНС России, Росреестр, МВД России.

Временные ограничения могут быть отменены при явке гражданина по повестке или подтверждении уважительных причин неявки в военкомат. Решение об отмене ограничений формируется реестре в автоматическом режиме в течение суток с момента произошедшего события. Решение направляется гражданину в личный кабинет на ЕПГУ, в ФНС России, Росреестр, МВФ России.

Регионы вправе установить дополнительные временные меры, направленные на обеспечение явки по повестке. Это могут быть ограничения на получение гражданами выплат, льгот, мер поддержки и иных преференций, установленных нормативными правовыми актами данного субъекта РФ.

Корректировка обязанностей должностных лиц и граждан

Руководители организаций (должностных лиц, ответственных за военно-учетную работу) обязаны:

оповещать граждан о вызовах (повестках) военкоматов при поступлении таких документов, в т. ч. в электронной форме;

обеспечивать возможность своевременной явки граждан по вызовам (повесткам) военкоматов;

направлять в военкоматы сведения о случаях выявления граждан, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете. Срок представления сведений определен тремя рабочими днями, в т. ч. при подаче через ЕПГУ;

вручать гражданам , не состоящим на воинском учете, но обязанным на нем состоять, направление в военкомат для постановки на воинский учет;

направлять в пятидневный срок изменения в сведениях, необходимых для воинского учета, в т. ч. через ЕПГУ. При наличии технической возможности изменения можно подавать с использованием регионального портала государственных и муниципальных услуг, в порядке, установленном Правительством РФ.

Военкоматы направляют вызовы (повестки) в организации в отношении граждан - работников таких организаций в письменной и (или) электронной форме.

Граждане обязаны сообщать в военкоматы в письменной или электронной форме через ЕПГУ:

об изменении семейного положения , образования, места работы (учебы) или должности;

сведения: о переезде на новое место пребывания, не подтвержденное регистрацией, о выезде из России на срок более шести месяцев или въезде в РФ в двухнедельный срок со дня наступления указанных событий.

Аналогичный порядок информирования гражданами об изменениях в учетных сведениях установлен и для сообщения в местную администрацию соответствующего поселения, муниципального или городского округа, осуществляющую первичный воинский учет.

Досудебное обжалование отдельных решений

Закон № 53-ФЗ дополнен новым разделом, содержащим порядок обжалования гражданами или их полномочными представителями отдельных решений, в отношении:

установленных временных мер ограничений;

принятых решений военкомата об отказе во внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре воинского учета;

решений (заключений) призывной комиссии;

заключений военно-врачебной комиссии.

Приведенные решения могут быть обжалованы в досудебном порядке или в суд.

Жалобу можно подать через ЕПГУ или МФЦ. При подаче жалобы через МФЦ закон обязывает центр обеспечить ее передачу в уполномоченную на ее рассмотрение призывную комиссию субъекта РФ. МФЦ обязан передать жалобу не позднее следующего за ее подачей календарного дня. Жалоба должна быть рассмотрена в течение пяти календарных дней со дня ее регистрации. При подаче жалобы через МФЦ - в течение семи календарных дней со дня ее поступления в центр.

До принятия решения гражданин, подавший жалобу, вправе ее отозвать. При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям закон не допускает.