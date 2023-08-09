Оцифровка Wildberries в 2023 году: ошибки, нюансы и кейсы

Любой компании важно принимать решения на основе цифр. А если вы поставщик маркетплейса, то этих цифр у вас будет так много, что можно быстро запутаться. В этой статье обсудили особенности оцифровки Wildberries в 2023 году. Поговорили про специфику, проблемы и кейсы.

Что такое оцифровка бизнеса?

Суть оцифровки бизнеса — сделать так, чтобы все цифры компании отображались в удобной форме и удобном месте. В идеальном сценарии предприниматель должен один раз посмотреть на цифры и понять всё, что ему необходимо.

Удобная форма для цифр — это как?

Форма представления данных бывает разной. Это могут быть графики, диаграммы, таблицы или различные комбинации всех этих элементов. Кому-то важно иметь под рукой только краткую выжимку из основной информации, а кто-то предпочитает видеть полную картину.



Для успешной оцифровки бизнеса каждый предприниматель должен понять, в какой форме конкретно ему удобнее оценивать данные: от объёма до визуала. Правильно подобранная форма представления данных помогает быстрее и точнее принимать решения.

Что мешает оцифровке бизнеса?

Основная преграда для успешной оцифровки бизнеса — наличие нескольких программ для учёта данных внутри одной компании.



Например, у предпринимателя есть магазины на Ozon, Wildberries и в Instagram* (*запрещённая в РФ социальная сеть). Данные с каждой площадки попадают в различные программы: Excel или Google Sheets, 1С и «Мой склад».



Задача любого оцифровщика, финансового директора или аналитика уметь работать с разными инструментами и каналами продаж одновременно, объединять их в единую систему.

Почему важна оцифровка?

Бизнес, где решения не основаны на цифрах, очень быстро закрывается. Если в компании не ведётся учёт и отсутствует аналитика, собственник не будет знать, откуда идёт прибыль или какие у компании убытки.

Оцифровку не стоит путать с систематизацией или автоматизацией бизнеса. Это три больших разных блока. Оцифровка — это не про внедрение CRM-системы или 1С, не про написание регламентов. Оцифровка касается только самих цифр.

Специфика оцифровки Wildberries

Основное преимущество и недостаток Wildberries

У Wildberries есть одно важное преимущество, которое отличает его от других маркетплейсов — большой объём доступных цифр.



Платформа сама фиксирует большую часть данных и собирает отчётность. Это удобно, потому что, работая на других площадках, приходится заполнять всё самостоятельно.



Однако это же преимущество представляет проблему. Цифр слишком много, они все разные — непонятно, что с ними делать. Такая проблема не характерна другим видам бизнеса: там наоборот нужно искать цифры и придумывать, откуда ещё получить информацию.



Ситуация осложняется форматом выгрузки форм и отчётности с Wildberries — он будет разным в зависимости от используемого вами сервиса.

Что делать?

Проблема лежит в оцифровке целого бизнеса, в котором много разных источников данных. Важно воспринимать бизнес как единую систему точек сбыта.



Wildberries — лишь один из каналов продаж, один источник дохода. Бизнес может не ограничиваться только этой платформой. Есть предприниматели, которые используют для продаж 16 разных способов.



Для решения основных проблем оцифровки существуют разные программы аналитики, которые помогают собирать данные. Например, «Финансист» или MPSTATS.



Однако из-за большого количества платформ, где можно продавать, становится сложно работать даже с помощью специальных сервисов. Для решения этой проблемы существуют специалисты, которые помогают внедрять аналитику.

Если вы не можете самостоятельно внедрить какую-то систему — это абсолютно нормально. В этом случае не стоит пренебрегать помощью специалистов, например, из «Финансиста». Можно «арендовать» услуги финансового директора, внедренца, бизнес-аналитика или консультанта.

Кейсы по оцифровке Wildberries

Кейс № 1. Собственное производство + продажи на Wildberries

Компания занималась пошивом платьев, объём выпуска был большой, продажи шли через Wildberries. Руководство не понимало, насколько компания прибыльная и как вообще определять прибыль при такой бизнес-модели.

Что можно сделать?



1. Начать вести учёт производства в таблицах: от закупки и приёмки материала до доставки произведённого товара и списания его со склада.



2. Начать считать себестоимость товара.



3. Делать выгрузки с Wildberries по продажам, складу, поступлению денежных средств.



4. На основе полученных данных делать АВС-анализ и считать Unit-экономику.



5. Формировать отчёт о прибылях и убытках.



6. Научиться управлять через цифры: одних отчётов недостаточно, с ними важно уметь работать.

Кейс № 2. Собственное производство + продажи на Ozon, Wildberries и в Instagram + учёт в 1С

Перед бизнесом стояло две основных проблемы.

Не было понимания, как вести расчёт себестоимости в 1С. Имеющаяся версия 1С не соответствовала специфике бизнеса, а собственник не знал, как правильно настроить все необходимые расчёты и какие данные необходимо учитывать.

В компании не знали, как анализировать цифры бизнеса сразу с 4-х точек продаж. Производство большое, много процессов, которые сложно учитывать.

Что можно сделать?

Проработать логику 1С для учёта процессов производства и доставки, принимая во внимание специфику маркетплейсов. Данный шаг не реализовать без помощи программиста 1С. Определить, какие данные необходимо учитывать и какие из них можно получить на маркетплейсах. Настроить выгрузку данных в единую систему. Научить руководство финансовому управлению.

Кейс № 3. Собственное производство + продажи оптом и в розницу + продажи через Wildberries и Ozon + учёт в 1С

У компании имелось собственное производство, продажи шли оптом и в розницу. Имелись склады и собственная логистическая система: машины, курьеры. Вдобавок к этому продажи шли и через Ozon и Wildberries. В общей сложности у компании было 16 точек сбыта, объём продаж около 9000 шт. в месяц и огромные расходы. Весь учёт вёлся в 1С.



Руководство компании не понимало, за счёт чего формировалась прибыль и была ли она.



Что можно сделать?

Проанализировать бизнес-процессы и переделать структуру компании. Сложная структура затрудняет учёт и расчёты на каждом этапе. Изменить наименования расходов. Дополнить логику 1С всеми необходимыми выгрузками и интеграциями. Собрать все данные в таблицы. Начать смотреть на компанию в целом.

Почему предприниматели не смогли решить проблемы самостоятельно?

Собственники бизнеса зачастую не знают, как смотреть на бизнес как на систему каналов сбыта, сервисов и бизнес-процессов. Проще представлять Wildberries, Ozon и другие площадки как что-то отдельное, а не как единую структуру. Это приводит к проблемам с учётом.

Какие показатели нужно обязательно учитывать, если у вас бизнес на Wildberries?

1. Выручка



Важно определить, что является выручкой конкретно в вашем случае. Существует много этапов, которые проходят деньги перед тем, как попадают на счёт продавца на Wildberries.



2. Маржинальность

3. Средний чек

4. % выкупа

5. Чистая прибыль

6. % чистой прибыли



Большинству предпринимателей этих показателей будет достаточно. Однако можно посмотреть глубже, изучив их:

по видам товаров;

по размерам;

по дням или неделям для оценки динамики показателей.

Смысл в том, чтобы разделить целое на минимальные составляющие. Например, вы продаёте разную одежду, а глубина анализа детализирована до отдельных цифр по женской футболке зелёного цвета 46-ого размера. Такой подход позволяет вести полноценную аналитику и прокачивать свой бизнес.

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