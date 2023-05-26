Как избежать блокирования счета по 115 ФЗ? Советы юриста

Ситуации, когда банки блокируют счета обычным гражданам и предпринимателям, ссылаясь на «антиотмывочный» закон №115 ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма», стали повседневными.

115 ФЗ содержит широко сформулированный список оснований для отнесения операции к числу подозрительных. Банки обязаны отслеживать такие операции, опираясь как на закон, так и на собственные правила безопасности, которые, в силу закона, они обязаны разрабатывать самостоятельно (Положение ЦБ от 02.03.2012 №375-П «о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации а целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»).

За более чем 10 лет действия 115-го Закона были выработаны широко толкуемые критерии. Специализированные системы автоматически выявляют их, и кредитные организации принимают одно из решений:

отказ в проведении операции,

приостановление операций,

блокирование (замораживание) счета.

Закон преследует благие цели, но зачастую перечисленные меры применяются к законопослушным гражданам и легальному бизнесу.

Для граждан — это временное неудобство, так как при «чистоте» операций человек через несколько дней снова получит доступ к деньгам. Для бизнеса такие меры могут быть чреваты судами с контрагентами, которые не получили деньги по сделке, и даже банкротством.

Чтобы не возникало таких ситуаций, нужно соблюдать одно правило — не совершать операций, которые были бы подозрительны для банка. Звучит просто в теории, но на практике из-за сложности и чрезмерной прямолинейности «антиотмывочного» законодательства приходится дробить это правило на несколько частей.

Всегда сообщайте ФНС все значимые сведения (неважно, большая компания ли вы, или просто гражданин): паспорт, адреса, учредительные документы и органы управления в компании, место регистрации. Информацию нужно поддерживать актуальной. При заполнении платежных документов расписывайте графу «назначение платежа». Так и банк будет видеть цель платежа, и вам будет проще доказывать «чистоту» операции в случае применения кредитной организацией к вам санкций. Есть такой критерий, как совершение запутанных или имеющих необычный характер сделок. У предпринимателя может возникнуть такая проблема, когда компания разделена на несколько юрлиц. Дробление бизнеса — это красная тряпка для ФНС, сигнализирующая о «схемах». У граждан могут возникнуть проблемы, например, если в магазине вы забыли пин-код карты и оплачиваете покупки до 1000 рублей, чтобы не вводить код. Из личного опыта, на седьмой раз поднесения карты к терминалу операция в высокой долей вероятности не пройдёт. Минимизируйте снятие наличных. Переводы проще отследить, поэтому к наличным банки относятся с недоверием. Минимальный уставный капитал, регистрация по домашнему адресу, отсутствие сотрудников и наличие единственного участника (руководитель и бухгалтер в одном лице), отсутствие движения денежных средств кроме переводов… Все это признаки технической компании, то есть той, что не ведёт реальной деятельности. Своевременно предоставляйте необходимые документы, если банк их требует. Вас могут пригласить даже для устной беседы и представления пояснений.

Пример из практики: определение восьмого КСОЮ от 26.04.2022 №88-8375/2022 .

На счет пенсионера был осуществлен перевод крупной суммы со счета компании, которая обладала признаками технической. Спустя непродолжительное время после операции пенсионер снял эти деньги, что явилось причиной ограничения доступа к счету (подозрение в отмывании). Гражданин ссылался на то, что это его пенсионный счет, блокирование которого ограничивает доступ к получению необходимых выплат. Разумеется, он требовал снять ограничения, в чем ему было отказано судами двух инстанций, а кассация подтвердила, что действия банка являются обоснованными. На требование суда о предоставлении информации об экономической целесообразности операций, истец не предоставил никаких документов. Суд пришел к выводу, что банк ограничил только дистанционный доступ к счету, ограничений на зачисление и возможности приема распоряжений об операциях не вводились. То есть деньги у лица остаются и соцвыплаты продолжат поступать на счет, но распоряжаться им лицу будет затруднительно до снятия ограничения.