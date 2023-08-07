Попробуйте тест-драйв бухгалтерских услуг на месяц за 0 рублей!

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Что думаете?
Комментарии2
Борис МальцевКлерк
Прям за ноль рублей? Честно-честно?
Начало августа... Время для подобной акции выбрано удачно.
Засада возможна, если численность персонала за 50 человек. В этом случае придется поработать, а не только источать улыбки и оптимизм.