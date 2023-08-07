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ElenaBoykova

Попробуйте тест-драйв бухгалтерских услуг на месяц за 0 рублей!

Вы давно хотите делегировать бухгалтерию на аутсорсинг, но никак не можете решиться? Мы даём возможность протестировать бухгалтерские услуги нашей компании абсолютно бесплатно!
27
Попробуйте тест-драйв бухгалтерских услуг на месяц за 0 рублей!

Да, мы настолько уверены в качестве своих услуг, поэтому вы можете попробовать полное ведение бухгалтерии за 0 рублей целый месяц, а если вам понравится - останетесь с нами!

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27
ElenaBoykova

ElenaBoykova

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Комментарии

2
  • Логотип ToT
    ToT
    Сотрудник
    44 минуты назад

    Борис МальцевКлерк

    Прям за ноль рублей? Честно-честно?

  • Логотип VadimBA
    VadimBA 28 минут назад

    Начало августа... Время для подобной акции выбрано удачно.

    Засада возможна, если численность персонала за 50 человек. В этом случае придется поработать, а не только источать улыбки и оптимизм.

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Логотип ElenaBoykova
ElenaBoykova

Попробуйте тест-драйв бухгалтерских услуг на месяц за 0 рублей!

Вы давно хотите делегировать бухгалтерию на аутсорсинг, но никак не можете решиться? Мы даём возможность протестировать бухгалтерские услуги нашей компании абсолютно бесплатно!

Попробуйте тест-драйв бухгалтерских услуг на месяц за 0 рублей!
2
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