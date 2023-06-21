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Общество

Что такое официальный перевод документов? Кому и когда он необходим?

Термин «официальный перевод» относится к переводу официальных или юридических форм, таких как свидетельства о рождении и смерти, свидетельства о браке и разводе, завещания и формы согласия, а также любых других официальных документов, требующих заверения. Рассмотрим, когда необходим официальный перевод и как его сделать.
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Что такое официальный перевод документов? Кому и когда он необходим?
фото freepik.com

Термин «официальный перевод» относится к переводу официальных или юридических форм, таких как свидетельства о рождении и смерти, свидетельства о браке и разводе, завещания и формы согласия, а также любых других официальных документов, требующих заверения. К официальному переведенному документу обычно прилагается сертификат точности, подтверждающий, что переводчик владеет обоими языками.

Когда необходим официальный перевод?

Перевод может показаться простым переводом слов с одного языка на другой, но при переводе официальных документов существуют строгие правила. Если вам нужен качественный перевод с сертификатом точности перевода, следует обращаться только в авторитетное сертифицированное бюро переводов. Сотрудничество с профессиональным бюро переводов, предоставляющим услуги по переводу официальных документов, повысит ваши шансы на то, что ваши юридические документы будут приняты в государственном учреждении, таком как USCIS, или в суде.

Например, если вы хотите иммигрировать из Мексики в Соединенные Штаты, вам следует запросить расценки у языковых компаний с профессиональной командой сертифицированных переводчиков с английского на испанский и с испанского на английский. Ваш переводчик должен знать все юридические требования, предоставить вам сертификат и работать в соответствии со стандартами индустрии сертифицированных переводов. Обязательно проверьте их полномочия и веб-сайт.

Обычно вам не разрешается самостоятельно выполнять сертифицированные переводы, даже если вы свободно владеете как исходным, так и целевым языком.

Заверенный перевод в сравнении с нотариальным переводом

Для большинства официальных учреждений достаточно заверенного перевода официального документа, выполненного в стандартном формате. Сертификат точности гарантирует, что заверенный перевод является правильным и достоверно отражает оригинал документа.

Однако иногда вам понадобятся услуги нотариуса. Государственные учреждения, которые могут потребовать нотариально заверенный перевод, а не просто заверенный перевод, как правило, включают школы и университеты.

При нотариальном переводе перевод сопровождается нотариально заверенной подписью, удостоверяющей личность переводчика. Поскольку она не удостоверяет и не подтверждает качество работы, она не является мерой контроля качества. Напротив, это способ убедиться в том, что все стороны, участвующие в переводе, соблюдали соответствующие процедуры.

Термин «сертификация» может сбить с толку, но и сертифицированный, и нотариально заверенный переводы не обязательно должны выполняться сертифицированным переводчиком. По сути, любой квалифицированный профессиональный переводчик может предоставить эти услуги.

Если вы сомневаетесь, нужен ли вам заверенный или нотариально заверенный перевод, обратитесь в уполномоченное учреждение, принимающее окончательные документы.

Можно ли использовать искусственный интеллект для официального перевода?

Как правило, переводы делятся на следующие типы:

Человеческий перевод (HT) — наиболее точный и надежный способ перевода документов. ЧП может быть более дорогим вариантом из-за трудозатрат, но он также является наиболее эффективным. Реальный, живой человек поймет контекст материала гораздо лучше, чем любое программное обеспечение. Переводчик-человек также понимает культуру, в которой говорят на определенном языке, что позволяет ему выбирать лучшие термины и выражения, чтобы лучше передать идеи, представленные в его сертифицированном переводе.

Машинный перевод (МТ) использует несколько видов программного обеспечения для обеспечения машинного перевода, который полезен, когда вам нужно повторить обширный контент на многих языках, например, инструкции по эксплуатации и интерфейсы веб-сайтов. Машинный перевод является быстрым и недорогим, но имеет такие недостатки, как частые неточности. ИИ, каким бы совершенным он ни был, не может заменить человека в таких вопросах, как выбор слов и культурный контекст при переводе.

Машинный перевод после редактирования (PEMT) стремится объединить лучшее из двух миров. В этом процессе, часто используемом для перевода веб-сайтов, текст, переведенный машиной, попадает к пост-редактору, который владеет исходным языком, свободно владеет языком перевода и обладает высокими навыками корректуры. Конечным результатом, в идеале, является текст, который читается более естественно и стоит дешевле благодаря первоначальной экономии времени на этапе машинного перевода.

Для официального заверенного перевода надежная компания всегда будет использовать услуги профессионального переводчика, доверяющего человеку. Как правило, ничего другого официальные учреждения не приемлют.

Соблюдение требований USCIS к официальному переводу

Если вы хотите жить, работать или учиться в Соединенных Штатах, вам необходимо соблюдать точные стандарты официального перевода при подаче заявления на получение грин-карты, визы или гражданства. Вы должны представить полностью полный перевод на английский язык всех официальных документов, без каких-либо добавлений или пропусков. Официальный перевод также должен быть заверен компетентным переводчиком с указанием точности.

К стандартным документам, требующим заверенного перевода для USCIS, относятся:

  • Свидетельства о рождении,

  • свидетельства о браке,

  • свидетельства о разводе,

  • Криминальные документы,

  • Академические документы,

  • Другие официальные документы.

Авторитетное бюро переводов понимает важность предоставления официальных, заверенных переводов, соответствующих требованиям USCIS. Сертифицированное бюро переводов также тщательно проверит ваши документы на предмет потенциальных проблем, таких как несоответствующий перевод имен собственных.

Скорость и стоимость официального перевода

Как и следовало ожидать, продолжительность и стоимость перевода зависит от объема проекта. Скорость перевода определяется не количеством страниц, а тем, сколько слов содержится на странице. Обычно на одной странице содержится около 250 слов. Однако в некоторых случаях страница может содержать до 500 слов. (Число считается словом, независимо от того, сколько цифр оно содержит).

alkhdr

alkhdr

маркетолог

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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