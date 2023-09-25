Пять причин, почему мы работаем только с патентными поверенными

Патентный поверенный — это лицо, профессией которого является оказание юридической помощи в области патентного права* физическим лицам (гражданам, лицам без гражданства) и юридическим лицам (организациям), в том числе оказание защиты их интересов и прав в суде.
Это лицо должно иметь специальную квалификацию, необходимую для того, чтобы представить интересы клиентов в получении патентов и действовать во всех вопросах и процедурах, касающихся патентного права и практики, в том числе и патентных споров (определение взято из Википедии, прим. ред.).
*помимо объектов патентного права к регистрируемым относятся и средства индивидуализации — товарные знаки, самые популярные и самые востребованные объекты интеллектуальной собственности.
В настоящее время кто только не регистрирует товарные знаки:
сами заявители (будущие правообладатели);
IP-юристы и просто юристы;
люди, которые интересуются этой темой;
патентные поверенные и др.
Выбор широкий, так как в законе нет каких-либо ограничений, но мы отдаём приоритет патентным поверенным (далее — ПП).
В чем же отличие и преимущество ПП от простых смертных
1️⃣ По закону от 30.12.2008 г. № 316-ФЗ «О патентных поверенных» патентный поверенный несет перед клиентом определенные обязательства, которые обеспечивают высокое качество предоставляемых услуг (консультации по вопросам авторского права, защита интересов клиента в Палате по патентным спорам Роспатента и в судах, конфиденциальность, профессиональная этика и др.)
2️⃣Для работы с Роспатентом патентному поверенному не нужна нотариально заверенная доверенность ➡️ экономия денег клиентов.
3️⃣ На территории России для иностранных организаций и граждан заявки в Роспатент могут подавать только лица, имеющие статус патентного поверенного.
4️⃣ Многие ПП имеют контакты местных ПП за рубежом, что облегчает задачу регистрации ТЗ в соответствии с национальным законодательством заданной клиентом страны.
5️⃣ С 2021 года патентные поверенные имеют право направлять в организации свой запрос (подробнее в следующем посте).
6️⃣ ПП могут участвовать в качестве эксперта по интеллектуальной собственности в административных и судебных органах.
⬇️Экспертность подтверждается самим Роспатентом, который проводит аттестацию патентных поверенных путём сдачи государственного квалификационного экзамена с присвоением статуса ПП по одной из пяти специализаций:
Изобретения и полезные модели;
Промышленные образцы;
Товарные знаки и знаки обслуживания;
Программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем;
Наименования мест происхождения товаров и географические указания.
Как это происходит
Чтобы претендента допустили к сдаче экзамена на получение статуса ПП, он должен проработать в этой нише не менее 4 лет и представить в Роспатент доказательства такого опыта**;
первый этап экзамена — это компьютерное тестирование, которое невозможно пройти, не зная наизусть всю 4 часть ГК, базовых знаний о сделках и др.;
второй этап — решение ситуационных задач, основанных на знании всех остальных трёх частей Гражданского кодекса;
Экзамен на получение статуса ПП жёсткий, огромный отсев претендентов.
**теперь понимаете, что с насмотренностью у ПП все в порядке 👍
Знаю юристов, имеющих солидный стаж работы в нише ТЗ, и не сдавших этот экзамен.
🧮 В России статус патентного поверенного имеют немного больше 2260 человек.
На сайте Роспатента можно проверить ПП по специальному реестру https://rospatent.gov.ru/ru/patent-attorneys.
Выбор за вами 🙌
P.S. В следующем посте расскажу про запрос патентного поверенного.
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