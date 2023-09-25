Пять причин, почему мы работаем только с патентными поверенными

Патентный поверенный — это лицо, профессией которого является оказание юридической помощи в области патентного права* физическим лицам (гражданам, лицам без гражданства) и юридическим лицам (организациям), в том числе оказание защиты их интересов и прав в суде.

Это лицо должно иметь специальную квалификацию, необходимую для того, чтобы представить интересы клиентов в получении патентов и действовать во всех вопросах и процедурах, касающихся патентного права и практики, в том числе и патентных споров (определение взято из Википедии, прим. ред.).

*помимо объектов патентного права к регистрируемым относятся и средства индивидуализации — товарные знаки, самые популярные и самые востребованные объекты интеллектуальной собственности.

В настоящее время кто только не регистрирует товарные знаки:

сами заявители (будущие правообладатели);

IP-юристы и просто юристы;

люди, которые интересуются этой темой;

патентные поверенные и др.

Выбор широкий, так как в законе нет каких-либо ограничений, но мы отдаём приоритет патентным поверенным (далее — ПП).

В чем же отличие и преимущество ПП от простых смертных

1️⃣ По закону от 30.12.2008 г. № 316-ФЗ «О патентных поверенных» патентный поверенный несет перед клиентом определенные обязательства, которые обеспечивают высокое качество предоставляемых услуг (консультации по вопросам авторского права, защита интересов клиента в Палате по патентным спорам Роспатента и в судах, конфиденциальность, профессиональная этика и др.)

2️⃣Для работы с Роспатентом патентному поверенному не нужна нотариально заверенная доверенность ➡️ экономия денег клиентов.

3️⃣ На территории России для иностранных организаций и граждан заявки в Роспатент могут подавать только лица, имеющие статус патентного поверенного.

4️⃣ Многие ПП имеют контакты местных ПП за рубежом, что облегчает задачу регистрации ТЗ в соответствии с национальным законодательством заданной клиентом страны.

5️⃣ С 2021 года патентные поверенные имеют право направлять в организации свой запрос (подробнее в следующем посте).

6️⃣ ПП могут участвовать в качестве эксперта по интеллектуальной собственности в административных и судебных органах.

⬇️Экспертность подтверждается самим Роспатентом, который проводит аттестацию патентных поверенных путём сдачи государственного квалификационного экзамена с присвоением статуса ПП по одной из пяти специализаций:

Изобретения и полезные модели;

Промышленные образцы;

Товарные знаки и знаки обслуживания;

Программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем;

Наименования мест происхождения товаров и географические указания.

Как это происходит

Чтобы претендента допустили к сдаче экзамена на получение статуса ПП, он должен проработать в этой нише не менее 4 лет и представить в Роспатент доказательства такого опыта**;

первый этап экзамена — это компьютерное тестирование, которое невозможно пройти, не зная наизусть всю 4 часть ГК, базовых знаний о сделках и др.;

второй этап — решение ситуационных задач, основанных на знании всех остальных трёх частей Гражданского кодекса;

Экзамен на получение статуса ПП жёсткий, огромный отсев претендентов.

**теперь понимаете, что с насмотренностью у ПП все в порядке 👍

Знаю юристов, имеющих солидный стаж работы в нише ТЗ, и не сдавших этот экзамен.

🧮 В России статус патентного поверенного имеют немного больше 2260 человек.

На сайте Роспатента можно проверить ПП по специальному реестру https://rospatent.gov.ru/ru/patent-attorneys.

Выбор за вами 🙌

P.S. В следующем посте расскажу про запрос патентного поверенного.