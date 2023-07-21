Госдума установила ставку подоходного налога для удаленщиков и фрилансеров

Госдума в третьем и окончательном чтении приняла законопроект, согласно которому ставка НДФЛ для сотрудников российских компаний, работающих дистанционно как внутри страны, так и за рубежом составит 13% (или 15% при доходе свыше пяти млн рублей).

Госдума приняла закон о налоге в 13% для работающих за рубежом.

Госдума в третьем и окончательном чтении приняла законопроект, согласно которому ставка НДФЛ для сотрудников российских компаний, работающих дистанционно как внутри страны, так и за рубежом составит 13% (или 15% при доходе свыше пяти млн рублей).

Правила распространяются на всех, кто работает удаленно по трудовому договору или по договору гражданского-правового характера (ГПХ). Нововведения для штатных сотрудников, работающих удаленно, начнут действовать с 2024 года, для фрилансеров — с 2025 года.

В конце апреля стало известно, что правительство внесло в Госдуму законопроект, который обяжет российские компании с 1 января 2024 года взимать с выплат россиянам, утративших налоговое резидентство страны, НДФЛ в размере 30% вместо 13%. Позже правительство отозвало проект о повышении НДФЛ для доработки, писали госагентства.

18 мая Минфин заявил, что правительство разработало окончательную версию поправок, сохранив НДФЛ в 13-15% для всех работающих дистанционно сотрудников вне зависимости от статуса их налогового резидентства.