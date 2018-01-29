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В Госдуму внесли законопроект о рекламе микрофинансовых организаций

В Госдуму внесен законопроект, обязывающий в рекламе услуг микрофинансовых организаций указывать годовую процентную ставку за пользование микрокредитом, сумму и срок возврата, а также все дополнительные расходы заемщиков, свидетельствуют данные электронной базы парламента.

Авторами проекта закона выступили депутаты фракции ЛДПР, пишет РИА Новости.

"Реклама услуг МФО должна содержать информацию о размере процентной ставки за пользование микрозаймом (в процентах годовых), сумме и сроке возврата микрозайма (в том числе досрочного возврата), перечне всех дополнительных расходов заемщика, связанных с получением, обслуживанием и возвратом микрозайма (в том числе досрочным возвратом), штрафных санкциях за нарушение срока возврата микрозайма", — говорится в тексте законопроекта.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, МФО, используя привлекательные рекламные слоганы, утаивают полную стоимость микрозайма. В частности, либо не сообщается ставка за пользование микрокредитом в процентах годовых и иные условия, влияющие на его полную стоимость, либо указываются проценты, начисляемые за день. Все это эффективно работает для привлечения внимания потребителей рекламы, отмечают авторы законопроекта.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения
 
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1 мнение
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Аноним
, Пенза
Это правильно. И обязательно мелким мелким шрифтом, что б ни кто прочитать не смог. 
И закон исполнен. 
Слава нашим законопринимателям. Велика их мудрость в сфере деятельности по нечего неделанью.
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