«Птицефабрика Сеймовская»: оптимизация управления с помощью 1С

В ноябре 2020 года руководством Агрофирмы «Птицефабрика Сеймовская» было решено перейти на новую систему учета, которая объединила бы в себе все бизнес-процессы предприятия. Для управления бизнесом на предприятии использовалось несколько учетных систем на базе «1С», учет был разрозненным.

Новый виток развития информационного пространства в компании начали с внедрения «1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2» — для управления нормативно-справочной информацией, объединения бухгалтерского, налогового и складского учета в одной системе. Это было важно как для поддержания текущего состояния, так и для дальнейшего развития.

Своим расширенным функционалом «1С:ЕRР Управление предприятием 2» по сравнению с предыдущим уровнем конкурирует с мировыми аналогами систем ЕRР-класса.

Причиной перехода на новую систему послужила необходимость получения оперативной управленческой информации для принятия менеджментом предприятия эффективных и своевременных решений.

Появляется возможность:

планировать деятельность и прогнозировать развитие, налаживать выгодные связи и анализировать результаты сотрудничества с контрагентами;

мгновенно получать доступ к отчетам;

контролировать работу подразделений;

управлять активами и ресурсами;

сократить расходы и минимизировать убытки;

увеличить доходы.

Основные цели автоматизации

С точки зрения бизнеса:

Привести бизнес-процессы к современным требованиям;

Увеличить скорость реагирования на изменения внешней среды (особенно важно при работе на рынке ЕС).

С точки зрения функционала:

Автоматизировать весь управленческий и регламентированный учет;

Реализовать блок производственного диспетчирования;

Формировать бухгалтерскую и налоговую отчетность автоматически из системы.

После анализа предлагаемых программных продуктов выбор остановили на ПП «1С:ЕRР Управление предприятием 2», который соответствует всем этим требованиям.

В качестве компании-партнера была выбрана компания 1С:Апрель Софт, как крупнейшая компания, имеющая большой опыт внедрения подобных систем на производственных предприятиях, положительные отзывы клиентов о компании 1С:Апрель Софт в Нижнем Новгороде. Внедрение происходило силами своего штата ИТ-специалистов при поддержке 1С:Апрель Софт.

Для достижения поставленных целей было выполнено:

консультация по выбору системы автоматизации

установка выбранной системы

консультирование по текущим вопросам

оформлен договор на техническое сопровождение системы.

На текущий момент в эксплуатацию введены блоки:

Бухгалтерский учет

Налоговый учет

Расчет зарплаты

Кадровый учет

Управление денежными средствами

Управление взаиморасчетами

Управление отношениями с покупателями и поставщиками

Управление основными средствами

Управление продажами, планирование продаж

Управление закупками и запасами, планирование закупок

Расчет себестоимости продукции

Система была запущена в эксплуатацию с января 2021 года. Автоматизировано 240 рабочих мест.

В результате внедрения 1С:ERP на предприятии значительно увеличилось качество как управленческого, так и регламентированного учетов. Учет взаиморасчетов с покупателями ведется фактически в режиме реального времени, что позволяет оперативно контролировать состояние дебиторской задолженности и сокращать период ее оборачиваемости за счет своевременного обнаружения просроченной задолженности и соответствующей работы с покупателями.

Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская» основана в 1964. Первоначально на птицефабрике содержалось 100 тыс. несушек, а годовая мощность составляла 20 млн. яиц. Сейчас среднее поголовье кур-несушек составляет 3,5 млн. голов (2020 год). Агрофирма «Сеймовская», объединяя 16 сельхозпредприятий различной специализации: птицеводство, растениеводство, животноводство, — является крупнейшим агрохолдингом России. В целом по агрохолдингу в 2020 году было произведено 700 млн. штук куриных яиц.

Сеймовская птицефабрика работает по самой оптимальной схеме – технологии замкнутого цикла, при которой все производственные процессы осуществляются внутри агрофирмы: от содержания родительского стада до убоя и переработки.

Сегодня потребители, ретейлеры и производители пищевой продукции устанавливают высокие требования к безопасности пищевых продуктов. Для обеспечения высокого уровня соответствия ожиданиям покупателей к качеству и безопасности продукции ОАО «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская» в 2020 году успешно прошло процедуру сертификации безопасности пищевой продукции по схеме FSSC 22000 1:5 в области сортировки и фасовки яиц куриных, производства продуктов пищевых яичных жидких и сухих.

Основа обеспечения эффективной работы птицефабрики – разведение птицы с максимально высокими показателями яйценоскости. Агрофирма «Сеймовская» использует высокопродуктивные породы «Хайсекс Браун» и «Ломанн ЛСЛ Классик» (белый).

В инкубаторе установлено современное голландское оборудование фирмы Pas Reform: инкубационные, выводные шкафы, система управления инкубатором, система климатического контроля. Инкубационные мощности позволяют выводить до 200 тыс.суточных цыплят в неделю (100 тыс. голов молодняка).

Эффективность промышленного птицеводства во многом определяется комфортностью содержания птицы. На Сеймовской птицефабрике, заботясь о комфорте птицы, регулярно возводятся новые птицеводческие цеха, реконструируются существующие цеха содержания молодняка и промышленного поголовья, устанавливается новое современное оборудование.

Для обеспечения максимальной продуктивности кур-несушек и получения качественных яиц особое внимание уделяется кормам. На Сеймовской птицефабрике основа рациона птицы – зерно — выращивается в собственных хозяйствах агрохолдинга площадью 27,7 тыс.га. В 2020 году урожай зерна составил более 51 тыс. тонн.

И хотя агропредприятия ГК «Сейма» находятся в зоне рискованного земледелия, высоких результатов в получении достойного урожая удается добиваться за счет культуры земледелия, профессионализма сотрудников и четкой организации работ.

Уборку зерна производят современные комбайны «Лексион», «Доминатор КЛААС», «Полесье». Обеспечение сохранности урожая зависит от правильного выбора техники и её бесперебойной работы: датский комплекс Кимбрия для сушки и очистки зерна производительностью 100 т в час позволяет заложить в закрома собственного хлебоприемного предприятия зерно исключительно высокого качества.

Обеспечение птицы сбалансированными кормами является необходимым условием промышленного птицеводства. Собственный комбикормовый цех производительностью 40 т в час полностью покрывает потребности трёх птицефабрик агрохолдинга. Здесь производятся все необходимые виды полнорационных комбикормов для птицы более, чем по 25 рецептам.

Высокое качество куриных яиц обеспечивается с помощью современного высокотехнологичного оборудования в яйцесортировальном цехе. На птицефабрике действуют 2 яйцесортировальные машины MOBA Omnia 330 и Omnia 500 с общей производительностью сортировки 300 тыс.шт. яиц в час, оснащенные уникальным автоматическим блоком контроля качества, детектором яиц на наличие насечки, грязи на скорлупе, блоком общего обеззараживания ультрафиолетом.

Птицефабрика «Сеймовская» имеет отлично оборудованный склад для хранения готовой продукции с системой паллетного хранения, отвечающий международным стандартам погрузо-разгрузочных терминалов.

В яйцесушильном цехе сейчас производится до 530 тонн яичного порошка в год. Датское оборудование распылительной сушки позволяет сохранить в яичном порошке всю ценность, витаминные комплексы и питательные вещества, содержащиеся в яйце. Высокая растворимость и насыщенный желтый цвет Сеймовского яичного порошка делают его особо востребованным ведущими пищевыми предприятиями. В яйцесушильном цехе действет участок по розливу яйцепродуктов, где на современном бельгийском оборудовании «OVOBEL» производится пастеризованный меланж с длительным сроком хранения за счет качественной пастеризации и асептической упаковки.

В убойном цехе действует убойная линия голландской фирмы «Сторк», которая позволяет перерабатывать 1800 голов птицы в час, с неизменно высоким уровнем качества и соблюдением ветеринарно-санитарных правил. Колбасный цех производительностью более 4,5 тонн изделий в день, выпускает почти сотню наименований продукции. Высокое качество сырья, тщательно подобранные рецептуры, лучшие специи и постоянный контроль обеспечивают высокие качественные характеристики колбасных изделий и деликатесов.

Сегодня одним из направлений деятельности агрохолдинга является производство коровьего молока: на фермах агрофирмы в 2020 году произведено более 4500 тыс.л молока. Племенная ферма при головном отделении построена по чешскому проекту, имеет два двора (400 голов) для беспривязного содержания коров. Коровы высокопродуктивной черно-пестрой голштинской породы.

Ферма автоматизирована и компьютеризирована в такой степени, что ручной труд здесь практически не применим, а контакт человека с готовой продукцией — исключен. Доение производится в доильном зале на оборудовании фирмы «SAG» (Дания), в замкнутой стерильной системе. Для охлаждения молока используется танк охладитель «SERAP» (Франция). Кормление животных производится монорационом круглый год с применением смесителей-кормораздатчиков, что позволяет получать высокие надои качественного молока.

Бесперебойное снабжение топливом автотранспорта агрофирмы, других организаций и населения обеспечивает собственная АЗС. Современное оборудование, новейшее программное обеспечение позволяют быстро и точно заправить технику исключительно качественным топливом.

На протяжении многих лет агрофирма является дипломантом всероссийских и международных выставок и конкурсов.

Делая основную ставку на развитие, птицефабрика «Сеймовская» широко применяет передовые технологии, инвестирует средства в модернизацию оборудования для повышения эффективности производства и автоматизацию учета для повышения качества учета и управления