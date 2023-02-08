Восстановление НДС при переходе на упрощенку

Общие правила

Организации, применяющие УСН, не являются плательщиками НДС и не принимают входной налог к вычету. Если на момент перехода на спецрежим есть НДС принятый к вычету, по тем активам и ценностям, которые уже не будут участвовать в операциях, облагаемых НДС, такой налог нужно восстановить (пп. 2 п. 3 ст. 170 НК).

Основные проблемы возникают в случае большого товарного остатка, остатка сырья и материалов, при восстановлении НДС с основных средств.

При переходе на УСН компании нужно восстановить НДС, который относится к:

товарам;

материалам;

имущественным правам;

основным средствам, которые были приобретены до перехода на УСН;

авансам, полученным и перечисленным на ОСНО;

прочим активам, по которым был принят к вычету налог.

Не придется восстанавливать НДС в случае, если входной налог не был предъявлен к вычету. Это может произойти в ситуациях, когда приобретенное имущество:

использовалось в деятельности, не облагаемой НДС;

было получено без входного НДС.

Кроме того организация могла не принять к вычету НДС, если решила перенести вычет на другой период, либо по иным причинам.

Чтобы избежать разногласий с контрагентами, еще до перехода на УСН заключите дополнительные соглашения на будущий период, в которых пропишите новые условия по НДС: заново укажите цену договора и утвердите порядок возврата или зачета налога.

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Восстановление НДС по полученным и выданным авансам

По договорам с покупателями, компания могла получать авансовые платежи с включенным в них НДС. Однако не все договоры могут быть закрыты в течение года, когда организация применяет ОСНО. Часть договоров перейдут на следующий год, в котором компания будет работать в рамках УСН.

Тогда организация может принять к вычету НДС в последнем квартале применения ОСНО, но для этого нужно вернуть покупателям сумму налога с авансов (п. 5 ст. 346.25 НК).

Можно и не возвращать налог или зачесть его в счет взаиморасчетов с покупателями. Но такая позиция скорее всего приведет к разногласиям с проверяющими, и свою правоту придется отстаивать в суде.

По авансам, которые организация перечислила поставщикам, она могла принять к вычету входной налог. При этом поставка предоплаченных товаров (работ, услуг) может произойти уже после перехода на УСН.

Такой авансовый НДС нужно восстановить в полном объеме. Входной НДС по приобретаемым товарам (работам, услугам) уже будет учитываться по правилам УСН: включаться в их стоимость.

Можно в конце года просчитать – какие авансы «закроются» поставкой в течение года, а какие перейдут на следующий год. С авансов, по которым уже известно, что поставка переходит на следующий период, можно изначально не принимать к вычету налог.

Восстановление НДС по товарам и другим активам

Если организация приняла на учет товары, материалы и другое имущество в период применения ОСНО, но использовать данное имущество будет только после перехода на спецрежим, то входной НДС, который организация успела принять к вычету, нужно восстановить в полной сумме (пп. 2 п. 3 ст. 170 НК).

НДС по имуществу, имущественным правам, которые будут полностью использованы еще при ОСНО, принимается к вычету в общем порядке.

Пример

Организация закупила товар будучи на ОСНО на сумму 400 000 руб. Приняла НДС к вычету в сумме 80 000 руб. До перехода на УСН организация успела продать только половину партии товара.

НДС, принятый к вычету в сумме 40 000 руб. с товара, реализованного на ОСНО, остается в составе вычетов. А НДС с оставшейся части товара в размере 40 000 руб. нужно восстановить до перехода на УСН.

Особые случаи

Большой товарный остаток

По всем нераспроданным на ОСНО товарам придется восстановить НДС. По возможности лучше распродать товар по максимуму до перехода на упрощенный режим.

Производство

Если продукцию реализуют уже на УСН, то нужно восстановить НДС в полном размере по всем материалам и сырью, которые принимают участие в ее производстве.

До перехода на УСН нужно провести инвентаризацию и выявить материалы как на складе, еще не пущенные в производство, так и материалы и сырье, относящиеся к незавершенному производству.

Пропишите порядок восстановления налога в учетной политике. Если есть особые случаи, то обозначьте их более подробно, не ограничиваясь общими фразами. Можно вставить примеры расчета.

Восстановление НДС по ОС и НМА

Основные средства используют в организации больше 12 месяцев. Велика вероятность, что основные средства, приобретенные в период применения ОСНО, будут использовать и после перехода на УСН. По ОС налог принимают к вычету в полной сумме на дату, когда у организации возникло такое право.

При восстановлении НДС по основным средствам и НМА есть специальное правило. Налог восстанавливают не в полной сумме, а только по остаточной стоимости объекта. При расчете такой стоимости нужно учитывать размер начисленной амортизации.

Формула для расчета НДС к восстановлению будет такой:

НДС, принятый к вычету * Остаточная стоимость ОС (НМА) / Первоначальная стоимость ОС (НМА)

Налог восстанавливают по той ставке, по которой он был изначально принят к вычету.

Пример

В организации на 31.12.2022 числится ОС, первоначальной стоимостью 720 000 руб. НДС в сумме 144 000 руб. был принят к вычету. Также за время эксплуатации ОС была начислена амортизация в сумме 192 000 руб. Остаточная стоимость составила 528 000 руб.

Действия, исходя из формулы будут такими:

528 000/ 720 000 * 144 000 = 105 600 руб.

Таким образом, организация должна будет восстановить НДС в сумме 105 600 руб.

Где и как отразить восстановленный НДС

НДС восстанавливают на основании счета-фактуры, по которому налог был принят к вычету. НДС нужно отразить в книге продаж в сумме, подлежащей восстановлению. Форма книги продаж утверждена постановлением Правительства от 26.12.2011 № 1137.

Если счета-фактуры нет, то налог восстанавливают на основании справки бухгалтера (письма Минфина от 25.09.2019 № 03-07-09/73784, ФНС от 20.11.2020 № СД-4-3/19053@).

Восстановленный налог нужно включитьв декларациюпо НДС за последний квартал, в котором организация применяет общую систему. Восстановленную сумму указывают в строке 080 раздела 3 и в разделе 9 декларации. По налогу, относящемуся к недвижимости нужно заполнить приложение 1 к разделу 3 декларации.

Восстановленный НДС также включают в расходы при расчете налога на прибыль. Эти суммы нужно внести в декларацию по прибыли за последний период применения ОСНО.

Восстановленный НДС с выданных авансов относят на расчеты с поставщиками. В расчет налога на прибыль его не включают.

Пара слов о бухучете

Восстановление НДС нужно отразить такими проводками:

Дебет 19 – Кредит 68 – восстановлен ранее принятый к вычету НДС

Дебет 91 – Кредит 19 – отнесен в состав прочих расходов восстановленный НДС

Чтобы не ошибиться в расчетах налогов и, в частности, НДС, при переходе с ОСНО на УСН, нужно организовать сложную подготовительную работу: провести инвентаризацию имущества, а также дебиторской и кредиторской задолженности, выверить все выданные и полученные авансы.

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