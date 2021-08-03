Как Шумахер таможню на комбайне обыграл

Арбитражные юристы Джей энд Кей Лоерз, чья практика включена в Постановление Пленума ВС РФ по таможенным спорам помогли компании Шумахер (поставщик ножей для сельско-хозяйственной техники) отменить судебные акты первой и второй инстанции.

Как это было?

Как показывает практика, юристов всегда привлекают в самый последний момент. Не стал исключением и описываемый случай.

Наш клиент (далее – общество, декларант) обратилось в Арбитражный суд Ростовской области с заявлением к Ростовской таможне (далее – таможня, таможенный орган) о признании незаконным решения о классификации товара; решения о внесении изменений (дополнений) в сведения, заявленные в ДТ; решения о внесении изменений (дополнений) в сведения, заявленные в ДТ; об обязании таможни устранить допущенные нарушения прав и законных интересов общества; обязании таможни возвратить на единый личный счет общества таможенные платежи.

Решением от 07.08.2020, оставленным без изменения постановлением апелляционной инстанции от 28.10.2020, суд отказал в удовлетворении заявленных обществом требований.

Таможенные юристы Джей энд Кей Лоерз скорректировали позицию для суда кассационной инстанции и обратили внимание суда на следующее:

Общество представило в материалы дела заключение эксперта ТПП Ростовской области от 29.12.2018, согласно которому эксперт пришел к однозначному выводу о том, что приводной узел идентифицирован как «составная часть режущего аппарата жатки-косилки», что соответствует заявленному коду 8433 90 000 0 ТН ВЭД, однако указанное доказательство, как и довод общества со ссылкой на указанное заключение эксперта, судебные инстанции не исследовали и не оценили.

В материалы дела представлены три противоречащие друг другу заключения экспертов от 04.12.2019, 05.02.2020 и 29.12.2018, которые подлежали оценке.

Поскольку заключение от 29.12.2018 не оценивалось судами, вывод судов о правильности применения таможней к спорному товару кода 8483 40 290 0 ТН ВЭД является недостаточно обоснованным. Судебные инстанции не учли, что заключения таможенного органа от 04.12.2019 и 05.02.2020 имеют существенные пороки формы и содержания; таможенный эксперт указал, что поставленные перед ним вопросы не входят в его компетенцию.

Суды не учли наличие судебной практики по вопросу классификации спорного товара, в том числе судебные акты по делу № А53-31379/2009.

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа прислушался к доводам компании Шумахер и Джей энд Кей Лоерз и направил дело на новое рассмотрение по причине того, что суды не указали мотивы, по которым отклонили довод общества со ссылкой на заключение эксперта ТПП Ростовской области от 29.12.2018, согласно которому товар «приводной узел Шумахера косы режущего аппарата для жатки (косилки)», поставленный обществу, идентифицирован как «составная часть режущего аппарата жатки-косилки», что соответствует заявленному коду 8433 90 000 0 ТН ВЭД.

Таким образом, суды не исследовали и не оценили довод общества о наличии противоречий в представленных в материалы дела (в том числе в электронном виде) заключениях экспертов ЭКС-регионального филиала ЦЭКТУ от 04.12.2019, 05.02.2020 и заключении эксперта ТПП Ростовской области от 29.12.2018, имеющиеся в них противоречия не устранили.

Стоит отметить, что “по принципу домино” после вынесения судебного акта кассационной инстанцией еще по нескольким арбитражным спорам между этими же сторонами были вынесены решения уже в пользу нашего клиента.