Выдавать ли выписку из протокола о прохождении обучения по охране труда после увольнения

Требуется ли при увольнении руководителя подразделения по ОТ выдать ему на руки выписку из протокола о прохождении обучения?

Вопрос

Можно ли при увольнении руководителя подразделения по охране труда выдать ему на руки выписку из протокола о прохождении обучения по ОТ в нашей организации? Сколько лет необходимо хранить эти протоколы.

Ответ

В соответствии с порядком № 2464 видами обучения по ОТ являются:

инструктажи по охране труда;

стажировки на рабочем месте;

обучение по оказанию первой помощи пострадавшим;

обучение по использованию (применению) СИЗ;

обучение требованиям охраны труда, в т.ч. безопасным методам и приемам выполнения работ.

Последние три вида обучения может проводить как сам работодатель (если он зарегистрирован в специальном реестре Минтруда), так и организации (или ИП), аккредитованные для оказания подобного рода услуги.

В соответствии с порядком № 2464 обучение по охране труда в аккредитованной Минтрудом организации или у индивидуального предпринимателя, оказывающих услуги по обучению работодателей и работников вопросам охраны труда (далее — УЦ) проходят:

работодатель (руководитель организации);

руководители филиалов организации, председатель (заместители председателя);

члены комиссий по проверке знания требований охраны труда;

работники, проводящие инструктаж по охране труда и обучение требованиям охраны труда;

специалисты по охране труда;

члены комитетов (комиссий) по охране труда;

уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов;

лицо, назначенное ответственным за охрану труда на микропредприятии (п. 44 порядка № 2464).

По окончании обучения УЦ проводит проверку знания требований охраны труда и передает сведения об обученных в Реестр обученных лиц (п. 118 порядка № 2464).

Проверку знания требований охраны труда с использованием портала ЕИСОТ (тестирование на сайте Минтруда) обязаны пройти:

руководители и специалисты органов исполнительной власти субъектов РФ в области охраны труда;

руководители и преподаватели организации или индивидуального предпринимателя, оказывающих услуги по обучению работодателей и работников вопросам охраны труда, которые принимают участие в работе комиссий по проверке знания требований охраны труда работников, в том числе специализированной комиссии и единой комиссии;

руководители подразделений по охране труда и специалисты в области охраны труда организаций (п. 78 порядка № 2464).

Автора вопроса, скорее всего, волнует судьба протокола, который фиксирует результат проверки знаний после обучения общим требованиям охраны труда (пункт «д»). Поскольку такое обучение нужно проходить 1 раз в 3 года (если есть работы повышенной опасности — раз в год), то при увольнении работнику может понадобиться подтверждение, что его обучение еще действительно (п. 59 порядка № 2464).

По запросу работника ему нужно выдать протокол проверки знания требований охраны труда на бумажном носителе (п. 94 порядка № 2464).

В порядке № 2464 не сказано, что выдается единственный оригинал протокола. По нашему мнению, выдать работнику можно:

и отдельный экземпляр оригинала протокола;

и заверенную копию протокола,

и заверенную выписку из протокола (если в протокол составлен в отношении нескольких работников).

Обосновать такую позицию можно следующим:

после обучения требованиям ОТ работодатель обязан внести сведения об обучении в специальный реестр обученных лиц (п. 118 порядка № 2464), где эти сведения хранятся длительное время. Поэтому работник может доказать результат своего обучения и без протокола; организация обязана хранить протоколы проверки знаний требований ОТ 5 лет (п. 422 Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения, утв. приказом Федерального архивного агентства от 20.12.2019 г. № 236), при этом в Перечне–2019 нет уточнения, что по какой-то причине такого протокола может не быть.

Обращаем внимание, что в любой момент времени госинспекция труда (ГИТ), УЦ, работник или работодатель могут легко проверить по Реестру, проходил ли работник обучение по ОТ, кто и когда его проводил и с каким результатом работник прошел проверку знаний в ЕИСОТ. Данные доступны на сайте Минтруда.