Ознакомить сотрудника с расчетным листком поможет новый сервис от 1С.

Различные электронные сервисы все больше и больше входят в нашу жизнь. Они экономят время, упрощают рутинные задачи, а в этом неспокойном году еще и обеспечивают личную безопасность. Так, компания 1С запустила новый сервис «1С:Кабинет сотрудника». Он обеспечивает быстрое и удобное взаимодействие отдела бухгалтерии с сотрудниками, а для использования достаточно любого устройства с выходом в интернет (ноутбук, компьютер, планшет).

Теперь нет необходимости ходить в бухгалтерию, ждать документы, отвлекать бухгалтера для того, чтобы верно составить заявление на отпуск или налоговый вычет. Всю информацию можно получить, используя личный кабинет на портале или приложение в мобильном телефоне. Достаточно выбрать нужную операцию и получить ответ на свой запрос в электронном виде.

Сервис включает следующий набор функций:

Зарплата. Отсутствие. Отпуск. Справки. Компания.

Зарплата

Здесь собраны все расчетные листки работника. На главной странице раздела указаны данные последнего месяца, а информация по остальным периодам хранится в архиве.

Расчетный листок содержит сведения обо всех начислениях и удержаниях, с их подробной расшифровкой. Теперь можно самостоятельно понять из чего складывалась заработная плата в том или ином месяце, а не ждать пояснений от бухгалтерии.

Можно также написать заявление на применение налогового вычета, выбрав нужную категорию (обучение, лечение, недвижимость, дети и пр.).

Отсутствие

Используя этот раздел, сотрудник может согласовать с руководителем отсутствие на рабочем месте в определенную дату, например, по причине командировки или отпуска и указать лицо, замещающее его на время отсутствия.

Выбрав нужную опцию, сотрудник заполняет заявление и отправляет его непосредственному руководителю, которому в его личном кабинете приходит соответствующее уведомление. Руководитель одобряет или отклоняет полученный запрос, после чего статус заявления меняется. Также он может направить согласованное заявление в бухгалтерию для подсчета и перечисления соответствующих выплат.

Используя сервис через мобильное приложение можно уведомить руководителя о фактическом отсутствии, его причине (болезнь или опоздание), а также дате и времени, когда сотрудник планирует выйти на работу.

Отпуск

Удобная функция «Калькулятор отпуска», позволяет самостоятельно ознакомиться с информацией о том:

сколько дней очередного отпуска уже использовано;

сколько осталось;

когда и на какой срок можно пойти в отпуск;

сколько дней отпуска можно взять, если пойти в него в определенную дату.

В этом же разделе можно отправить заявление на отпуск в бухгалтерию с отметкой о необходимости согласования его руководителем. Тогда сначала его получит и согласует руководитель, а бухгалтерия, когда увидит статус «Согласованно» произведет все необходимые начисления.

Справки

В этом разделе можно заказать:

справку по форме 2-НДФЛ;

справку с места работы;

справку об использовании прав на отпуск.

Сервис уведомит о том, когда справка будет готова. Полученные результаты можно сохранить в электронном виде на компьютере или в телефоне. Если требуется бумажная форма справки, ее тоже можно заказать через приложение с помощью специальной кнопки.

Компания

Можно посмотреть свои персональные данные и заявить об их изменении, а также в списке сотрудников компании найти нужного коллегу и посмотреть его контакты.

Линейные сотрудники компании полностью видят только свои данные, а информацию о коллегах в ограниченном формате (рабочая почта и телефон).

Руководители подразделений, помимо этого, имеют доступ к расширенной информации о своих непосредственных подчиненных необходимой для согласования тех или иных заявлений.

Важно, что доступ к персональным данным есть только у каждого отдельного сотрудника, а вход в кабинет защищен паролем, который он устанавливает самостоятельно при первой авторизации.

Условия использования

Для подключения и работы сервиса необходимо активировать интернет-поддержку пользователей и обратиться к официальному партнеру 1С.

Сервис работает без участия отдела бухгалтерии или кадров, самостоятельно подгружая данные из 1С. В настоящее время он поддерживается в следующих конфигурациях (включая облачные версии):

«1С:Зарплата и управление персоналом ред.3 (ПРОФ, КОРП) с версии 3.1.14.166»;

«1С:Зарплата и кадры государственного учреждения, ред. 3 (ПРОФ, КОРП) с версии 3.1.14.166»;

1С:Комплексная автоматизация ред.2 с версии 2.4.13.46.

Стоимость использования сервиса зависит от числа подключенных пользователей (сотрудников) и начинается от 1 400 руб/мес за 50 сотрудников или 28 рублей в месяц за сотрудника. Сервис прост в настройке и подключается одной кнопкой. В настоящее время доступен бесплатный тестовый период 45 дней.