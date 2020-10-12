Ознакомить сотрудника с расчетным листком поможет новый сервис от 1С.

Различные электронные сервисы все больше и больше входят в нашу жизнь. Они экономят время, упрощают рутинные задачи, а в этом неспокойном году еще и обеспечивают личную безопасность. Так, компания 1С запустила новый сервис «1С:Кабинет сотрудника». Он обеспечивает быстрое и удобное взаимодействие отдела бухгалтерии с сотрудниками, а для использования достаточно любого устройства с выходом в интернет (ноутбук, компьютер, планшет).
Теперь нет необходимости ходить в бухгалтерию, ждать документы, отвлекать бухгалтера для того, чтобы верно составить заявление на отпуск или налоговый вычет. Всю информацию можно получить, используя личный кабинет на портале или приложение в мобильном телефоне. Достаточно выбрать нужную операцию и получить ответ на свой запрос в электронном виде.
Сервис включает следующий набор функций:
- Зарплата.
- Отсутствие.
- Отпуск.
- Справки.
- Компания.
Зарплата
Здесь собраны все расчетные листки работника. На главной странице раздела указаны данные последнего месяца, а информация по остальным периодам хранится в архиве.
Расчетный листок содержит сведения обо всех начислениях и удержаниях, с их подробной расшифровкой. Теперь можно самостоятельно понять из чего складывалась заработная плата в том или ином месяце, а не ждать пояснений от бухгалтерии.
Можно также написать заявление на применение налогового вычета, выбрав нужную категорию (обучение, лечение, недвижимость, дети и пр.).
Отсутствие
Используя этот раздел, сотрудник может согласовать с руководителем отсутствие на рабочем месте в определенную дату, например, по причине командировки или отпуска и указать лицо, замещающее его на время отсутствия.
Выбрав нужную опцию, сотрудник заполняет заявление и отправляет его непосредственному руководителю, которому в его личном кабинете приходит соответствующее уведомление. Руководитель одобряет или отклоняет полученный запрос, после чего статус заявления меняется. Также он может направить согласованное заявление в бухгалтерию для подсчета и перечисления соответствующих выплат.
Используя сервис через мобильное приложение можно уведомить руководителя о фактическом отсутствии, его причине (болезнь или опоздание), а также дате и времени, когда сотрудник планирует выйти на работу.
Отпуск
Удобная функция «Калькулятор отпуска», позволяет самостоятельно ознакомиться с информацией о том:
- сколько дней очередного отпуска уже использовано;
- сколько осталось;
- когда и на какой срок можно пойти в отпуск;
- сколько дней отпуска можно взять, если пойти в него в определенную дату.
В этом же разделе можно отправить заявление на отпуск в бухгалтерию с отметкой о необходимости согласования его руководителем. Тогда сначала его получит и согласует руководитель, а бухгалтерия, когда увидит статус «Согласованно» произведет все необходимые начисления.
Справки
В этом разделе можно заказать:
- справку по форме 2-НДФЛ;
- справку с места работы;
- справку об использовании прав на отпуск.
Сервис уведомит о том, когда справка будет готова. Полученные результаты можно сохранить в электронном виде на компьютере или в телефоне. Если требуется бумажная форма справки, ее тоже можно заказать через приложение с помощью специальной кнопки.
Компания
Можно посмотреть свои персональные данные и заявить об их изменении, а также в списке сотрудников компании найти нужного коллегу и посмотреть его контакты.
Линейные сотрудники компании полностью видят только свои данные, а информацию о коллегах в ограниченном формате (рабочая почта и телефон).
Руководители подразделений, помимо этого, имеют доступ к расширенной информации о своих непосредственных подчиненных необходимой для согласования тех или иных заявлений.
Важно, что доступ к персональным данным есть только у каждого отдельного сотрудника, а вход в кабинет защищен паролем, который он устанавливает самостоятельно при первой авторизации.
Условия использования
Для подключения и работы сервиса необходимо активировать интернет-поддержку пользователей и обратиться к официальному партнеру 1С.
Сервис работает без участия отдела бухгалтерии или кадров, самостоятельно подгружая данные из 1С. В настоящее время он поддерживается в следующих конфигурациях (включая облачные версии):
- «1С:Зарплата и управление персоналом ред.3 (ПРОФ, КОРП) с версии 3.1.14.166»;
- «1С:Зарплата и кадры государственного учреждения, ред. 3 (ПРОФ, КОРП) с версии 3.1.14.166»;
- 1С:Комплексная автоматизация ред.2 с версии 2.4.13.46.
Стоимость использования сервиса зависит от числа подключенных пользователей (сотрудников) и начинается от 1 400 руб/мес за 50 сотрудников или 28 рублей в месяц за сотрудника. Сервис прост в настройке и подключается одной кнопкой. В настоящее время доступен бесплатный тестовый период 45 дней.