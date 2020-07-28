Как самозанятому участвовать в госзакупках

Малому бизнесу дано много преференций в государственных закупках. Принимать участие в торгах могут организации, ИП и физические лица, самозанятые относились к последним двум категориям в зависимости от статуса.

Теперь официально они могут получать те же льготы, что малый и средний бизнес (МСП) в закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Посмотрим, насколько это выгодно.

Какие плюсы и минусы у самозанятых по сравнению с ООО

Чаще всего торги проходят в виде аукционов. Участники снижают цену до тех пор, пока никто больше не захочет делать ход. Выигрывает предложивший наименьшую цену. В торгах на закупку товаров самозанятый участвовать не сможет, потому что продавать имеет право только товары собственного производства.

Зато аукционы на услуги или работы подходят плательщикам НПД. Можно снизить стоимость будущего контракта значительнее, чем организация-конкурент, т.к. затраты самозанятых меньше, в том числе налоговые. Противником может стать фирма на УСН, но и ей нужно заплатить взносы с зарплаты сотрудников или подрядчиков, привлеченных для работы. Самозанятый работает один.

Нужно выбирать такие контракты, которые можно осилить в одиночку и не переоценивать себя. При работе с юридическими лицами ставка НПД составит 6%, а не 4%, как с физлицами.

В 2020 году самозанятые получили дополнительный бонус в 12130 рублей, который можно использовать до конца года. Что это значит:

Вы получили доход 100 000 рублей и должны заплатить с него 6%, это 6 000 рублей. Но за счет бонуса налог спишется, получается вы ничего не должны платить ФНС и у вас остается еще 6130 рублей (12130-6000).

Фактически это означает, что в этом году не облагается налогом доход в сумме 303250 рублей (12130/4*100) при работе с физлицами или 202167 рублей (12130/6*100) с юрлицами, если работать исключительно с одной категорией заказчиков. Если работаете с теми и другими, то точную сумму трудно назвать, но диапазон вы знаете.

Годовой доход самозанятого ограничен — 2,4 миллиона, поэтому контракты на большие суммы заключить не получится.

Есть один очень важный плюс в закупках для МСП. Есть аукционы, которые проводятся исключительно для таких участников. Это означает, что крупные компании не смогут подать заявку на торги и конкурировать с предпринимателями.

Правила участия в торгах

223-ФЗ

В конце 2019 года внесены изменения в закон 223-ФЗ, позволяющие самозанятым наравне с субъектами малого и среднего предпринимательства участвовать в закупках, начиная с апреля 2020 года.

20 % годового объема договоров с госкомпаниями теперь доступны плательщика НПД.

Вот данные о закупках у МСП за 2019 год по данным мониторинга:

В 223-ФЗ предусмотрены следующие льготы для МСП:

8 аккредитованных площадок, на которых проводятся госзакупки

Небольшая плата а победу в торгах — 2 % от НМЦК (максимум — 2000 руб.)

Сокращенные сроки оплаты по контракту — 15 рабочих дней

Заказчик не может отказаться подписывать контракт с победителем

Конкурентные процедуры у малого и среднего предпринимательства проводятся четырьмя способами в электронном виде:

аукцион;

конкурс;

запрос котировок;

запрос предложений.

За счет того, что процедуры переведены в электронный вид снизился риск сговора, рассмотрение заявок происходит анонимно, используется автоматизированный контроль, при заполнении заявки на площадке меньше шансов на ошибку.

44-ФЗ

Федеральный закон № 169-ФЗ от 08.06.2020 г. распространил на самозанятых поддержку для МСП. Для того, чтобы получить поддержку, нужно входить в реестр малого и среднего бизнеса. Сведения о самозанятых в него должны передать в следующие сроки:

в срок до 5 ноября 2020 года в отношении физлиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих НПД, решения о предоставлении поддержки которым приняты за период с 1 июля 2020 года по 1 октября 2020 года

в срок до 5 декабря 2020 года в отношении самозанятых, решения о предоставлении поддержки которым приняты за период с 1 октября 2020 года по 1 декабря 2020 года

Т.е. до 5 декабря по всем самозанятым информация в реестре должна быть.

Работая с госзаказчиком, вам придется не просто вовремя пробить электронный чек в приложении, но также подготовить контрактную документацию. Это могут быть сметы, акты, счета, накладные, справки и т.д.

Внимательно изучите извещение о закупке и прилагающиеся документы, включая проект контракта.

Если не сможете подготовить документы самостоятельно потребуется обращаться к специалисту, а это — дополнительные расходы.

Но до того как вообще начать участвовать в закупках необходимо пройти регистрацию. Что для этого понадобиться:

Получите электронную подпись (необходима для подписания документов в электронном виде, отправки заявок и т.п.);

Создайте личный кабинет в единой информационной системе (ЕИС). Приготовьте — скан паспорта, СНИЛС. На сайте есть инструкции по регистрации;

единой информационной системе инструкции После подтверждения регистрации, вы получите аккредитацию на основных 8 площадках, куда также надо зайти и проверить свой личный кабинет — сделать нужные настройки, например, для рассылки тендеров на электронную почту;

На сайте госзакупок есть отдельный раздел с процедурами для МСП — можно провести поиск, настроив нужные параметры.

Подводя итог

Если сравнивать ИП, самозанятого и физлицо, то участвовать в закупках самозанятым выгодно, при условии соответствия критериям закупки (сумма, возможность выполнить заказ самостоятельно без привлечения наемных работников и т.д.).

У физлиц отсутствует поддержка по части льгот для МСП. ИП использовать выгодно. если большой объем закупок, можно применить тот же режим УСН 6%, в этом случае он мало будет отличаться от самозанятости.