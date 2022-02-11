Судебная практика по СЗВ-М: снижение штрафов

Есть сотрудники — есть обязанность ежемесячно сдавать отчетность в ПФР. Есть отчетность — есть риск пропустить срок и получить штраф. Но, если ПФР выставляет штрафы жестко и обычно на компромисс не идет, то суды могут встать на сторону работодателя.

Цена «удовольствия»: 500 руб./чел.

Непредставление в срок или представление неполных, недостоверных сведений по работникам «стоит» 500 руб. за каждого сотрудника (ст. 17 Федерального закона от 1 апреля 1996 № 27-ФЗ).

Арбитры, как правило, не прощают нарушителей, и это понятно: правонарушение налицо. Но те же судьи часто снижают размеры штрафов, если указать на обстоятельства, смягчающие вину.

Еще одна приятная деталь: судебная практика выработала единый подход по данной категории дел. Как правило, все арбитры прекрасно знают (и применяют, что тоже важно), положения статьи 55 Конституции и нормы «профильных» постановлений Конституционного Суда (от 15 июля 1999 № 11-П, от 25 февраля 2014 № 4-П, от 19 января 2016 № 2-П).

И бухгалтерам будет полезно помнить о них.

Опоздали, но немного

Незначительное опоздание с подачей отчета (например, один день) — это практически беспроигрышный вариант для снижения штрафа. Оптимально, если к тому же вы оступились впервые, представили отчетность до того, как пенсионщики выявили нарушение, и у фирмы нет никаких долгов перед ПФР.

В любом случае при незначительном опоздании можно добиться существенного снижения штрафа.

СЗВ-М подана с опозданием на один рабочий день: в понедельник вместо пятницы. ПФР выставил штраф в размере 533 0000 руб . В суде страхователь ссылался на то, что период просрочки незначителен, и ранее нарушений не допускалось (по крайней мере, сведений об этом у ПФР не было). Итог: суд уменьшил штраф до 1 000 рублей (см. постановление АС Московского округа от 1 марта 2021 г. по делу № А40-52581/2020). Отметим, что это не единичный случай (см. также постановление АС Центрального округа от 4 сентября 2019 № Ф10-3495/2019). Урезая штраф за опоздание со сдачей отчетности в ПФР до 10 тысяч рублей, АС Московского округа указал, что, помимо прочего, сотрудник страхователя отправлял ее из Калининграда и просто не учел разницу во времени с Москвой (постановление от 15 июля 2021 № Ф05-16146/2021).

Подчеркнем: срок пропуска должен быть объективно незначительным, в противном случае можно даже не пытаться добиться понимания.

Так, фирма, опоздав «всего» на полгода (отчет за август 2020 года отправили в марте 2021), попыталась добиться снижения, но суд справедливо заметил, что вообще-то срок сдачи нарушен значительно, и в педагогических целях (чтобы неповадно было) штраф придется оставить таким же (постановление 5-го ААС от 13 декабря 2021 по делу № А59-3663/2021).

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Оступились, но впервые

Совершение правонарушения впервые (если иное не доказано ПФР) — тоже повод для сокращения размера штрафа.

Снижая штраф в 100 раз, суд в постановлении 9-го ААС от 3 июля 2020 № 09АП-8669/2020 указал, что страхователь ошибся впервые ( ). Вот еще несколько аналогичных дел, где санкции снижались: с 30 705 864 руб. 80 коп. до 6 141 172 руб. 96 коп. (постановление АС Поволжского округа от 17 октября 2018 № Ф06-38650/2018 );

с 556 000 до 278 000 руб. (постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 28 марта 2019 № Ф01-369/2019 );

в десять раз (постановление Арбитражного суда Центрального округа от 22 ноября 2018 № Ф10-4922/2018 по делу № А14-1736/2018 ). а один день просрочки бюджету не навредил

Все указанные выше дела Верховный Суд отказался пересматривать, т. е. счел выводы судов законными.

Туго с деньгами? Отлично

В качестве смягчающего обстоятельства суды нередко принимают тяжелое финансовое положение.

Доказанное тяжелое финансовое положение, в т. ч. наличие большой кредиторской задолженности перед контрагентами и перед работниками по заработной плате, особенно в сочетании с другими смягчающими обстоятельствами (например, благотворительной деятельностью), позволяет добиться существенного снижения размера штрафа (см., например, постановления АС Восточно-Сибирского округа от 19 июня 2019 № Ф02-2677/2019, АС Поволжского округа от 17 октября 2018 № Ф06-38650/2018).

Заметим, что значительный размер дебиторки суд может не принять в расчет, поскольку предпринимательская деятельность ведется на свой страх и риск (см., например, постановление 1-го ААС от 24 марта 2021 г. № 01АП-70/21).

Активное раскаяние

Признание вины и самостоятельное устранение ошибок (или уплата недоимки) также настраивают суды на благодушный лад. Например, суд, оценив немалый размер штрафа, производственный характер предприятия, а также:

признание налогоплательщиком вины;

его тяжелое финансовое положение;

оплату доначислений,

Суд счел кару несоразмерной проступку и существенно снизил размер штрафа (постановление АС Волго-Вятского округа от 2 сентября 2020 № Ф01-12549/2020).

Специфические основания

Такими могут стать:

социальная значимость деятельности;

занятие благотворительностью;

ремонт в бухгалтерии;

значительное число застрахованных лиц.

В примере, который мы привели выше (постановлении АС Центрального округа № Ф10-4922/2018), у провинившегося предприятия было 400 сотрудников. Понятно, что уплата такого штрафа (по 500 за каждого работника), для добросовестного страхователя — несоразмерное наказание.