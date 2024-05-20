Магический ингредиент для бухгалтера, по увеличению финансов и их кратного роста

Что за магия??? Этого не бывает… Но, мы так или иначе прибегаем к магии.

Бывает такое, что вроде все делаешь, но у других работает, а у меня нет. Другие бухгалтера уже давно клиентов наработали, а у меня нет опыта или объявление размещаю, но оно не работает или клиенты сливаются. Кстати про то, почему у бухгалтера сливаются клиенты у меня есть ролик. Вот ссылка на него https://youtu.be/LVmjAnLE6Bg?si=KbA0Al1JpWfir_zO

Но кроме понятных инструментов есть еще и неосязаемые инструменты, которые помогают еще быстрее прийти к своим целям и расти кратно в доходе, понять, что бухгалтерия это точно мое и на этом деле можно хорошо зарабатывать и чтобы время на себя и семью оставалось. Поэтому важно развивать свои способности, которые нас усиливают и помогают совершить правильный выбор.

К примеру карты Таро — это красивый увлекательный способ узнать о будущем, интересная тема, да?

Сегодня я хочу поговорить с вами не только о картах, гаданиях и других волшебных приемов. Я знаю, что многие из вас верят в магию и чудеса, которые могут происходить.

Также, я бы хотела сказать, что если вы чувствуете, что ваша профессия бухгалтера не приносит вам удовлетворения или не соответствует вашим целям и мечтам, то высшие силы могут помочь вам принять правильное решение. Не терпеть и ждать годами , когда само все произойдет.

И на самом деле, хочу приоткрыть завесу тайны и сказать, что ответы на все вопросы у нас внутри, мы творцы своей жизни. В каждом из нас внутри большой потенциал.

Я давно заметила, что нужно к себе прислушиваться. Именно поэтому пошла на обучение по Ченнелингу – это считывание поля. И для меня открылся совершенно другой мир, это просто волшебство.

Самое главное эти способности есть у каждого просто не все ими пользуются и не все их развивают. Например, после обучения я стала работать совершенно с другими клиентами, с большими доходами и на высокий чек, стала понимать как и где их найти.

Мне стало очень интересно общаться с предпринимателями и я провожу с ними сессии по ченнелингу, помогая понять в чем затык. Результатами делюсь в телеграмм канале, в котором есть много чек листов и полезной информации и для бухгалтеров. https://t.me/KolesnikovaSN

Сейчас я решила помочь бухгалтерам в вопросе выбора своего пути, своего предназначения и провести 5 сессий по ченнелингу за донейшен, чтобы Вы могли решить свой запрос уже сейчас. Заполняйте анкету на сессию (всего 4 вопроса), если хотите узнать ответ на свой запрос. Также можете присоединятся к чату бухгалтеров, где я делюсь своим опытом работы https://t.me/+W_1EHvmbIBFmZDAy

Важно помнить, что поиск путей решения — это процесс, который требует времени и усилий. Но с помощью ченнелинга и осознания своих истинных желаний вы можете сделать этот путь более легким и успешным.

После сессии ченнелинга вы узнаете что мешает вам сделать кратный рост финансов и это поможет не выгорать и всегда будет время на себя и семью.

Я решила помочь бухгалтерам в вопросе выбора своего пути Заполняйте анкету, чтобы получить сессию ченнелингу за донейшен Заполнить

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