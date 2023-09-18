Чек-лист по работе с самозанятыми — учтите все важные моменты

По состоянию на июль 2023 года, самозанятых в России — более 8 млн. Для сравнения: в том же периоде прошлого года зарегистрировано 5,4 млн самозанятых. Динамику можно проследить на сайте ФНС.

Рассказываем, с чем связан рост, какие преимущества дает сотрудничество с самозанятыми бизнесу и как правильно выстраивать отношения с такими исполнителями в текущих условиях.

Упростить взаимодействие с самозанятыми помогут современные цифровые сервисы. Так, в СберКорус создали сервис «Подписант» специально для организации документооборота с самозанятыми и физлицами.С помощью сервиса «Подписант» работодатель сможет подписать с исполнителем необходимые документы за 30 секунд, без временных и финансовых затрат на почтовые отправки и курьерские службы.

Наем внештатников — восходящий тренд в 2023 году

Тенденция перехода на удаленку зародилась в пандемийные времена. Тогда это была необходимость и порой единственный выход для многих компаний. А сейчас бизнес отказывается от консервативных подходов и делает ставку на гибридную рабочую модель и дистанционный формат сотрудничества со специалистами разных профилей. Время показало, что работать с внештатниками — самозанятыми и физлицами по ГПХ — выгодно и удобно.

В октябре 2022 года проводили исследования и выяснили, что 56 % компаний уже работают с внештатными специалистами, а еще 9 % планируют в скором времени начать нанимать таких исполнителей. То есть две трети российского бизнеса заинтересованы в работе с самозанятыми и физлицами по ГПХ. И в 2023 году количество таких компаний будет только расти.

Почему российским компаниям выгодно работать с самозанятыми

Не вдаваясь в мелкие детали, назовем 5 основных преимуществ сотрудничества с самозанятыми:

1. Отсутствие обязанности платить налоги и взносы. Заказчик выплачивает исполнителю только вознаграждение за выполненную работу или оказанную услугу. А налог самозанятый исполнитель выплачивает сам в размере 4 % от полученной суммы, если заказчик — физлицо, и 6 %, если заказчик — юридическое лицо.

2. Возможность быстро и легко закрыть потребности в специалистах. Из числа самозанятых можно привлекать опытных профессионалов под конкретные задачи или проекты, а также на сезонную работу. При этом можно нанимать сразу несколько специалистов.

3. Оптимизация затрат на персонал. Самозанятому не нужно организовывать рабочее место, предоставлять оборудование и инструменты для работы, оплачивать рабочие часы впустую, как часто бывает с штатными работниками. Самозанятый выполняет работу своими силами, используя свои возможности, в оговоренный с заказчиком срок.

4. Никаких сложностей оформления, как со штатными работниками. С самозанятым сначала заключается договор, после — акт о выполненных работах или оказанных услугах, а подтверждением расходов для налоговой является чек, который самозанятый легко формирует в приложении «Мой налог» и направляет заказчику.

5. Простой и прозрачный документооборот. Все документы можно быстро оформить в электронном виде. Для организации документооборота с самозанятыми и физлицами СберКорус создал сервис «Подписант». Для его использования не нужно программное обеспечение. Самозанятому заказчик высылает ссылку-инвайт на подключение, а тот авторизуется в сервисе с помощью Сбер ID и в считанные секунды подписывает электронные документы.

Как выбрать самозанятого исполнителя

Безусловно, не каждый самозанятый — профессионал. Поэтому к выбору нужно подойти ответственно.

Выбирая самозанятого не по рекомендации тех, кому точно можно доверять, а, например, на бирже удаленной работы, проведите самостоятельную оценку опыта и компетентности:

1. Изучите портфолио и кейсы. Если самозанятый делает что-то своими руками, выполняет творческую работу или занимается интеллектуальной деятельностью, у него наверняка есть примеры работ. Копирайтер, контент-маркетолог, дизайнер, программист — у этих специалистов точно есть что показать. Более того, хорошие специалисты в этом заинтересованы.

2. Попросите рекомендации у бывших заказчиков. Например, вы можете обратиться к владельцу сайта из портфолио дизайнера и поинтересоваться, доволен ли он результатом.

3. Проанализируйте отзывы. Убедитесь, что отзывы реальные.

4. Обратите внимание на рейтинг. На биржах удаленной работы рейтинги составляются на основе процента успешно выполненных работ, соблюдения дедлайнов и других критериев оценки.

Самые важные правовые моменты

Основа нормативной базы в работе с самозанятыми — закон № 422-ФЗ от 27.11.2018. При сотрудничестве с самозанятыми особое внимание следует обратить на такие моменты:

1. Документы.

При работе с самозанятыми:

Оформляйте договор. Законом не закреплена обязанность формировать письменный договор, однако, это дополнительная гарантия безопасной работы — все условия, сроки, объём работ прописаны на бумаге или зафиксированы в электронном документе.

Подписывайте акт, когда работа будет выполнена. Этот документ нужен для подтверждения произведенных заказчиком расходов.

Требуйте чек из приложения «Мой налог». Это единственный документ, признанный обязательным в работе с самозанятыми.

Статус самозанятого.

Проверяйте статус перед тем, как подписать договор и оплатить работу. Самозанятый может потерять статус, если его доход за год превысит 2,4 млн рублей. Вы можете запросить справку у самозанятого или самостоятельно проверить актуальность статуса на сайте ФНС.

2. Чек как единственный документ, подтверждающий расходы.

Компания может включить выплаты самозанятым в расходы при определении налогооблагаемой базы только при наличии чека.

3. Договор с самозанятым — не трудовой договор.

С самозанятым заключают договор ГПХ, в котором должно быть четкое указание на:

наименование работы или услуги;

объем работ;

срок выполнения;

статус исполнителя — плательщик НПД;

порядок выплаты вознаграждения за работу или услугу (не заработная плата).

В договоре не должно быть условий о выполнении трудовой функции, выплате заработной платы, соблюдении внутреннего трудового распорядка, работе на территории работодателя, а также об использовании материально-технической базы работодателя.

Все это может стать признаками подмены трудовых отношений, при выявлении которых ФНС переквалифицирует договоры ГПХ в трудовые, доначислит НДФЛ и страховые взносы, назначит штрафы.

Как избежать подмены трудовых отношений в работе с самозанятыми

Самый большой риск при сотрудничестве с самозанятыми состоит в том, что налоговая служба может зафиксировать признаки подмены трудовых отношений договорами с самозанятыми исполнителями. Но этот риск можно минимизировать, если четко понимать, о каких признаках подмены отношений идет речь и как правильно составить договор с самозанятым.

Эксперты СберКорус подготовили чек-лист по работе с самозанятыми, в котором подробно рассмотрены такие вопросы: как ФНС идентифицирует подмену трудовых отношений;

на что обратить внимание при составлении договора с самозанятым;

как сократить риски и обезопасить компанию от проблем с налоговой службой.

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