Блокировка счетов по 115-ФЗ

Блокировка счета по закону № 115-ФЗ: мифы и реальность

За время применения закона № 115-ФЗ тема блокировки счета обросла множеством мифов. Расскажем, какой информации верить нельзя, и как вообще выстроить доверительные отношения с банком, чтобы работать спокойно.

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Блокировка счета по закону № 115-ФЗ: мифы и реальность
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Что именно регламентирует закон № 115-ФЗ

Положения закона 07.08.2001 № 115-ФЗ направлены на противодействие отмыванию доходов бизнеса, полученных преступным путем, и финансирование терроризма. Кредитные учреждения, микрофинансовые и страховые компании, а также ломбарды должны отслеживать перемещение средств по счетам граждан, ИП и юридических лиц в пределах, установленных законом.
Обязанность уведомлять Росфинмониторинг о подозрительных сделках и заморозке активов также имеют адвокаты, нотариусы, аудиторы и даже ИП, оказывающие бухгалтерские и юридические услуги.
Например, банк может посчитать подозрительным:

  • нетипичный для данного бизнеса характер сделок (раньше компания производила колбасу и вдруг оказывает рекламные услуги);

  • отсутствие явного экономического смысла в проведенной операции (предприниматель приобрел партию сырья и тут же продал ее другому лицу по сниженной стоимости);

  • обналичивание денежных средств;

  • совершение сделки, результатом которой является вывод капитала из страны;

  • любые запутанные схемы расчетов компаний, ИП, граждан за товары и услуги.

Кредитные учреждения непосредственно работают с деньгами и могут оперативно реагировать на криминальную деятельность. Этой возможности лишены, например, фискальные органы. Поэтому банки пресекают подозрительные операции, следуя требованиям закона № 115-ФЗ, а далее – передают информацию в Росфинмониторинг, проводят беседу с клиентом, проверяют законность денежных переводов и т. д.

Если субъект законопослушен, то опасаться нечего. Скорее всего, дело ограничится уточнением данных и кратким диалогом с банковским учреждением.

Выстроить оптимальные отношения с проверяющими органами, действовать всегда в рамках правового поля помогут знания и опыт специалистов Группы Финансы. Крупнейшая аудиторская и консалтинговая организация страны оказывает поддержку бизнесу через консультирование, анализ результативности внутренних процессов и независимую оценку деятельности.

Закон № 115-ФЗ применяется уже много лет, однако до сих пор истории о блокировке счета обрастают множеством мифов и «страшилок» для бизнеса. Попытаемся развеять самые популярные из них.

Миф № 1. Банк рандомно ограничивает все подозрительные операции

Кредитные учреждения отслеживают и анализируют сомнительные транзакции в соответствии с инструкциями (п. 6.3 положения ЦБ № 375 от 02.03.2012, а также пп. 6.3.4 «Типовых правил внутреннего контроля в кредитной организации», утв. Комитетом ассоциации российских банков по вопросам ПОД/ФТ 01.12.2010).

Условно говоря, у банка есть определенная «методичка», по которой она сверяет каждую операцию своего клиента.

Подозрение вызывают сделки, совершенные не по ОКВЭД, переводы без назначения платежа, сотрудничество с недобросовестными контрагентами, снятие крупных сумм наличных средств, перечисление денег со счета компании на личный счет руководителя бизнеса.

Банки обычно размещают информацию о возможных причинах блокировки на своем сайте. Рекомендуем бизнесменам при открытии счета внимательно ознакомиться с этим разделом.

Миф № 2. Банковские переводы могут быть ограничены без предупреждения

Если операции по счету представляются банку сомнительными, он обязательно попросит у клиента пояснений и дополнительных документов, которые помогут подтвердить чистоту сделки.

Например, запрос может включать:

  • договоры с контрагентами, с приложениями и актами;

  • товарные накладные и счет-фактуры;

  • копии налоговой отчетности;

  • штатное расписание и другие внутренние акты компании;

  • выписки со счетов в других банках;

  • чеки, авансовые отчеты, расчетно-кассовые ордеры и иные документы, показывающие, на что снимались наличные средства.

В письме банка будет указан срок, в течение которого нужно дать пояснения по транзакции. Во избежание негативных последствий, например, ограничения дистанционного обслуживания счета, лучше выйти на связь вовремя.

Отказать в проведении операции и передать сведения в Росфинмониторинг банк может, если есть конкретные основания полагать, что сделка совершается с целью отмывания дохода или финансирования терроризма.

Миф № 3. Обнаружив сомнительную сделку, банк обязательно заблокирует (заморозит) счет

Банк решает, какие действия предпринять в отношении конкретного клиента до выяснения обстоятельств. Например, ограничить дистанционное банковское обслуживание и рекомендовать закрытие счета.

Более того, кредитное учреждение вообще может ничего не делать с деньгами юрлица, а только проявить интерес к сделке, задать клиенту уточняющие вопросы, запросить дополнительные документы, чтобы разобраться в ситуации.
Полная блокировка счета происходит строго на основании п. 6 ст. 7 закона № 115-ФЗ. Так, банк обязан среагировать в случае, если Росфинмониторинг размещает информацию о включении субъекта в перечень террористов / экстремистов, либо выносит решение о причастности его к террористической деятельности и «заморозке» средств и имущества.

Миф № 4. Отказ банка в проведении сомнительной операции парализует деятельность компании

Еще раз обратим внимание предпринимателей: приостановка всех операции с денежными средствами и отказ в совершении банковской операции – разные вещи.

Во втором случае у клиента остается возможность вернуть денежные средства, перевести деньги на счет в другом банке, оплатить налоги, выплатить сотрудникам зарплату, а также расторгнуть договор обслуживания с кредитным учреждением по своей инициативе.

Таким образом, о парализации деятельности компании и приостановке всех расчетов речи не идет.

Миф № 5. На запрос банка отвечать необязательно

Игнорировать запросы банка, предъявленные в рамках закона № 115-ФЗ, как и затягивать с ответом, не стоит. Минимальный риск – это отмена конкретной сомнительной операции, а максимум – блокировка обслуживания, закрытие расчетного счета и информирование Росфинмониторинга об отмывании компанией доходов.

Старайтесь давать развернутые ответы, предоставлять полный пакет документов и поддерживать коммуникацию с банком. Если каких-то доказательств не хватает, или на их сбор требуется дополнительное время, объясните причины. Кстати, общение может строиться не только путем обмена электронной информацией, но и лично – в отделении банка.

Банк заблокировал счет и просит разъяснений по сомнительной операции? Разобраться с проблемой без финансовых потерь и репутационных рисков поможет АКГ Группа Финансы.

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