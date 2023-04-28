Блокировка счета по закону № 115-ФЗ: мифы и реальность

нетипичный для данного бизнеса характер сделок (раньше компания производила колбасу и вдруг оказывает рекламные услуги);

отсутствие явного экономического смысла в проведенной операции (предприниматель приобрел партию сырья и тут же продал ее другому лицу по сниженной стоимости);

обналичивание денежных средств;

совершение сделки, результатом которой является вывод капитала из страны;

любые запутанные схемы расчетов компаний, ИП, граждан за товары и услуги.

Например,

Кредитные учреждения непосредственно работают с деньгами и могут оперативно реагировать на криминальную деятельность. Этой возможности лишены, например, фискальные органы. Поэтому банки пресекают подозрительные операции, следуя требованиям закона № 115-ФЗ, а далее – передают информацию в Росфинмониторинг, проводят беседу с клиентом, проверяют законность денежных переводов и т. д.

Если субъект законопослушен, то опасаться нечего. Скорее всего, дело ограничится уточнением данных и кратким диалогом с банковским учреждением.

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Закон № 115-ФЗ применяется уже много лет, однако до сих пор истории о блокировке счета обрастают множеством мифов и «страшилок» для бизнеса. Попытаемся развеять самые популярные из них.

Миф № 1. Банк рандомно ограничивает все подозрительные операции

Кредитные учреждения отслеживают и анализируют сомнительные транзакции в соответствии с инструкциями (п. 6.3 положения ЦБ № 375 от 02.03.2012, а также пп. 6.3.4 «Типовых правил внутреннего контроля в кредитной организации», утв. Комитетом ассоциации российских банков по вопросам ПОД/ФТ 01.12.2010).

Условно говоря, у банка есть определенная «методичка», по которой она сверяет каждую операцию своего клиента.

Подозрение вызывают сделки, совершенные не по ОКВЭД, переводы без назначения платежа, сотрудничество с недобросовестными контрагентами, снятие крупных сумм наличных средств, перечисление денег со счета компании на личный счет руководителя бизнеса.

Банки обычно размещают информацию о возможных причинах блокировки на своем сайте. Рекомендуем бизнесменам при открытии счета внимательно ознакомиться с этим разделом.

Миф № 2. Банковские переводы могут быть ограничены без предупреждения

Если операции по счету представляются банку сомнительными, он обязательно попросит у клиента пояснений и дополнительных документов, которые помогут подтвердить чистоту сделки.

Например, запрос может включать:

договоры с контрагентами, с приложениями и актами;

товарные накладные и счет-фактуры;

копии налоговой отчетности;

штатное расписание и другие внутренние акты компании;

выписки со счетов в других банках;

чеки, авансовые отчеты, расчетно-кассовые ордеры и иные документы, показывающие, на что снимались наличные средства.

В письме банка будет указан срок, в течение которого нужно дать пояснения по транзакции. Во избежание негативных последствий, например, ограничения дистанционного обслуживания счета, лучше выйти на связь вовремя.

Отказать в проведении операции и передать сведения в Росфинмониторинг банк может, если есть конкретные основания полагать, что сделка совершается с целью отмывания дохода или финансирования терроризма.

Миф № 3. Обнаружив сомнительную сделку, банк обязательно заблокирует (заморозит) счет

Банк решает, какие действия предпринять в отношении конкретного клиента до выяснения обстоятельств. Например, ограничить дистанционное банковское обслуживание и рекомендовать закрытие счета.