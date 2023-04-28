Блокировка счета по закону № 115-ФЗ: мифы и реальность

Что именно регламентирует закон № 115-ФЗ
нетипичный для данного бизнеса характер сделок (раньше компания производила колбасу и вдруг оказывает рекламные услуги);
отсутствие явного экономического смысла в проведенной операции (предприниматель приобрел партию сырья и тут же продал ее другому лицу по сниженной стоимости);
обналичивание денежных средств;
совершение сделки, результатом которой является вывод капитала из страны;
любые запутанные схемы расчетов компаний, ИП, граждан за товары и услуги.
Кредитные учреждения непосредственно работают с деньгами и могут оперативно реагировать на криминальную деятельность. Этой возможности лишены, например, фискальные органы. Поэтому банки пресекают подозрительные операции, следуя требованиям закона № 115-ФЗ, а далее – передают информацию в Росфинмониторинг, проводят беседу с клиентом, проверяют законность денежных переводов и т. д.
Если субъект законопослушен, то опасаться нечего. Скорее всего, дело ограничится уточнением данных и кратким диалогом с банковским учреждением.
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Закон № 115-ФЗ применяется уже много лет, однако до сих пор истории о блокировке счета обрастают множеством мифов и «страшилок» для бизнеса. Попытаемся развеять самые популярные из них.
Миф № 1. Банк рандомно ограничивает все подозрительные операции
Кредитные учреждения отслеживают и анализируют сомнительные транзакции в соответствии с инструкциями (п. 6.3 положения ЦБ № 375 от 02.03.2012, а также пп. 6.3.4 «Типовых правил внутреннего контроля в кредитной организации», утв. Комитетом ассоциации российских банков по вопросам ПОД/ФТ 01.12.2010).
Условно говоря, у банка есть определенная «методичка», по которой она сверяет каждую операцию своего клиента.
Подозрение вызывают сделки, совершенные не по ОКВЭД, переводы без назначения платежа, сотрудничество с недобросовестными контрагентами, снятие крупных сумм наличных средств, перечисление денег со счета компании на личный счет руководителя бизнеса.
Банки обычно размещают информацию о возможных причинах блокировки на своем сайте. Рекомендуем бизнесменам при открытии счета внимательно ознакомиться с этим разделом.
Миф № 2. Банковские переводы могут быть ограничены без предупреждения
Если операции по счету представляются банку сомнительными, он обязательно попросит у клиента пояснений и дополнительных документов, которые помогут подтвердить чистоту сделки.
Например, запрос может включать:
договоры с контрагентами, с приложениями и актами;
товарные накладные и счет-фактуры;
копии налоговой отчетности;
штатное расписание и другие внутренние акты компании;
выписки со счетов в других банках;
чеки, авансовые отчеты, расчетно-кассовые ордеры и иные документы, показывающие, на что снимались наличные средства.
В письме банка будет указан срок, в течение которого нужно дать пояснения по транзакции. Во избежание негативных последствий, например, ограничения дистанционного обслуживания счета, лучше выйти на связь вовремя.
Отказать в проведении операции и передать сведения в Росфинмониторинг банк может, если есть конкретные основания полагать, что сделка совершается с целью отмывания дохода или финансирования терроризма.
Миф № 3. Обнаружив сомнительную сделку, банк обязательно заблокирует (заморозит) счет
Банк решает, какие действия предпринять в отношении конкретного клиента до выяснения обстоятельств. Например, ограничить дистанционное банковское обслуживание и рекомендовать закрытие счета.
Миф № 4. Отказ банка в проведении сомнительной операции парализует деятельность компании
Еще раз обратим внимание предпринимателей: приостановка всех операции с денежными средствами и отказ в совершении банковской операции – разные вещи.
Во втором случае у клиента остается возможность вернуть денежные средства, перевести деньги на счет в другом банке, оплатить налоги, выплатить сотрудникам зарплату, а также расторгнуть договор обслуживания с кредитным учреждением по своей инициативе.
Таким образом, о парализации деятельности компании и приостановке всех расчетов речи не идет.
Миф № 5. На запрос банка отвечать необязательно
Игнорировать запросы банка, предъявленные в рамках закона № 115-ФЗ, как и затягивать с ответом, не стоит. Минимальный риск – это отмена конкретной сомнительной операции, а максимум – блокировка обслуживания, закрытие расчетного счета и информирование Росфинмониторинга об отмывании компанией доходов.
Старайтесь давать развернутые ответы, предоставлять полный пакет документов и поддерживать коммуникацию с банком. Если каких-то доказательств не хватает, или на их сбор требуется дополнительное время, объясните причины. Кстати, общение может строиться не только путем обмена электронной информацией, но и лично – в отделении банка.
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