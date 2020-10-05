Реформа НДФЛ

23 июня 2020 года Владимир Путин, обращаясь к россиянам перед голосованием по поправкам в Конституцию России, неожиданно заговорил о НДФЛ.

«С 2001 года у нас действует плоская шкала налога на доходы физических лиц. И её введение в своё время позволило вывести зарплаты и доходы из тени, упростить, сделать понятным налоговое администрирование. То, что граждане с разным уровнем доходов платят налог одинаково, по одной ставке в 13%, на первый взгляд, выглядит даже несправедливым. Однако, если учесть, что после введения плоской шкалы НДФЛ собираемость налога увеличилась, причём увеличилась значительно, и государство получило возможность направлять эти дополнительные средства на решение социальных задач, то станет ясно, что справедливость здесь абсолютно ни при чём.

Сейчас с учётом нового качества администрирования, внедрения здесь цифровых технологий появилась возможность распределять налоговую нагрузку более дифференцировано и направлять дополнительные финансовые поступления на решение конкретных, значимых для общества задач.

В этой связи предлагаю следующее: с 1 января будущего года изменить ставку налога на доходы физических лиц с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает свыше пяти миллионов рублей в год. Сразу уточню, что повышенной ставкой будут облагаться не все доходы, а только та их часть, которая превышает 5 миллионов в год».

Прошло 3 месяца, и Правительство России внесло в Государственную думу законопроект, реализующий это предложение президента. Казалось бы, чего проще: изменить плоскую шкалу на прогрессивную — добавить один абзац в Налоговый кодекс! Но нет: законопроект занимает 29 страниц текста и во многом изменяет систему налогообложения НДФЛ!

О самых важных для налоговых агентов изменениях расскажем в этой статье.

Множество налоговых баз

Сейчас тоже налоговый агент ведёт отдельно налоговые базы по каждому виду доходов, в отношении которых установлены различные налоговые ставки. Кроме того, отдельная налоговая база ведётся по доходам от долевого участия (по дивидендам). Это значит, что по доходам, облагаемым по ставке 13%, нужно вести 2 налоговые базы.

По новому порядку количество налоговых баз по доходам, облагаемым по ставке 13%, увеличивается для налоговых резидентов РФ до 9, а для нерезидентов — до 8. Вот какие налоговые базы предусмотрены для налоговых резидентов РФ новым пунктом 2.1 статьи 210 НК РФ:

налоговая база по доходам от долевого участия;

налоговая база по доходам в виде выигрышей, полученных участниками азартных игр и участниками лотерей;

налоговая база по доходам по операциям с ценными бумагами и по операциям с производными финансовыми инструментами;

налоговая база по операциям РЕПО, объектом которых являются ценные бумаги;

налоговая база по операциям займа ценными бумагами;

налоговая база по доходам, полученным участниками инвестиционного товарищества;

налоговая база по операциям с ценными бумагами и по операциям с производными финансовыми инструментами, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счёте;

налоговая база по доходам в виде сумм прибыли контролируемой иностранной компании;

налоговая база по иным доходам, в отношении которых применяется налоговая ставка, предусмотренная пунктом 1 статьи 224 настоящего Кодекса (далее в настоящей главе — основная налоговая база).

Понятно, что большинства таких доходов у многих налоговых агентов не будет, поэтому изменение почувствуют только те предприятия, у которых выплачиваются эти доходы.

Обратите внимание на новый термин «основная база», в неё будут включаться большинство доходов сотрудников: заработная плата, отпускные, больничные, материальная помощь и другие.

Налоговые вычеты

Налоговые вычеты всех видов: стандартные, социальные, имущественные, профессиональные — будут применяться только к доходу, отражённому в основной базе.

Исчисление НДФЛ

А вот исчисление НДФЛ будет производиться не по каждой отдельной налоговой базе, а по совокупному доходу во всех налоговых базах, облагаемых по одной ставке.

Это значит, в 2021 году для налоговых резидентов мы не будем исчислять отдельно налог с зарплаты, а отдельно с дивидендов, а будем исчислять с суммарного дохода начисленной зарплаты и других выплат, связанных с работой, и дивидендов. Исчисление налога будет по-прежнему производиться в каждый момент времени получения дохода налогоплательщиком, нарастающим итогом с начала года с зачётом ранее удержанной суммы налога.

Исчисление НДФЛ с доходов налоговых нерезидентов будет производиться в прежнем порядке: отдельно дивиденды по ставке 15%, отдельно другие доходы по ставке 30%.

Наконец, прогрессивная шкала НДФЛ

Прогрессивная шкала НДФЛ устроена очень просто. Пока облагаемый доход налогоплательщика с учётом вычетов всех видов нарастающим итогом с начала года не превысил 5 миллионов рублей, НДФЛ исчисляется по ставке 13%. Как только облагаемый доход превысил 5 миллионов рублей, НДФЛ рассчитывается как 650 тысяч рублей плюс 15% с суммы превышения 5 миллионов рублей.

В бюджет уплачивается разница между исчисленным НДФЛ нарастающим итогом и перечисленным налогом в бюджет за предыдущий период года. Уплата налога с сумм дохода, облагаемых по разным ставкам, будет производиться разными платёжными поручениями и, скорее всего, по разным КБК.

Изменение правил исчисления НДФЛ потребует изменений всей налоговой отчётности. Возможно, ФНС придумает новые формы отчётности или упразднит существующие. Будем готовиться.

Стоит заметить, что здесь обсуждается законопроект, не прошедший даже первого чтения. Не исключено, что в процессе обсуждения в него будут внесены изменения. После принятия закона в окончательной редакции мы намерены вернуться к его обсуждению.

Автор статьи Тупицын Борис Михайлович