Возмещение НДФЛ

Сегодняшняя статья будет посвящена тем работодателям, у которых работают иностранные граждане с трудовыми патентами.

Иностранцы, работающие в РФ на основании патента, обязаны ежемесячно выплачивать авансовый платеж, установленный по региону (это необходимо для того, чтобы патент не прекращал свое действие в течение года).

В свою очередь еще и вы, как работодатель, удерживаете с этого сотрудника каждый месяц по 13 %. В результате иностранный гражданин вынужден дважды оплачивать НДФЛ.

Конечно, сразу можно подумать, что раз сотрудник дважды заплатил налог, то ему и следует возмещать НДФЛ. Но со стороны законодательства — это не так!

Со стороны законодательства именно вы ведете двойное налогообложение (что запрещено!), а значит, именно вам следует возмещать НДФЛ.

Для начала нужно сообщить сотруднику, что он может возместить НДФЛ и когда он напишет заявление, то вы подадите заявку в ФНС на основании его заявления.

Как подать заявление в ФНС

Заявление подается по утвержденной форме, в нем указываются данные организации и работника. А вот суммы НДФЛ не фигурируют. ФНС проверяет информацию в заявлении и постановку иностранного работника на учет. Через 10 дней налоговая направит работодателю уведомление, дающее право на уменьшение (возврат) налога работодателем либо отказ.

После получения уведомления работодатель, согласно заявлению работника и приложенных к нему документов об уплате авансовых платежей по патенту, уменьшает сумму НДФЛ, которая подлежит удержанию у работника. Если НДФЛ за работника ранее уже был уплачен и до конца года не хватит НДФЛ для перекрытия патентных авансовых платежей, то разницу (переплаченный за работника НДФЛ) работодатель может вернуть сотруднику самостоятельно, либо работник обращается в ФНС сам, подавая декларацию 3-НДФЛ.

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