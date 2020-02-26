Рай снабженца: поиск по прайсам поставщиков

Больше не “добываем огонь из камня”: вбил в поиске название товара и получил цены сразу всех поставщиков

В основном товар закупается у какого-то конкретного поставщика. Но иногда одинаковые товары предлагается разными поставщиками и нужно выбрать лучшего из них.

Обычно поставщики дают свои прайсы в виде Excel-файлов, снабженец перебирает их и ищет те, в которых есть нужная позиция. Немного помогает системный поиск Windows, который позволяет искать по содержимому файла. Но всё-равно, когда файл найден, приходится вручную открывать его и искать товар ещё раз, чтобы выбрать лучшее предложение.

Это долго и есть шанс, что часть прайсов останется непроверенной.

Уверен, рай каждого снабженца выглядит примерно так: вбил в поиске название товара и получил цены сразу всех поставщиков. Выбрал лучшую и перешел к следующему товару. Звучит вроде просто, но до сих пор большинство закупщиков “добывают огонь из камня”, тратя рабочее время на клики и копипаст.

Кажется, мы нашли простой и недорогой выход из ситуации: загружаем прайсы в 1с и через специальную обработку ищем в них товары по фрагменту артикула или наименования.

Самая лёгкая часть — настройка чтения прайсов. Для большинства из них достаточно указать путь к файлам и задать номера колонок: “Артикул, Наименование, Цена и Остаток”. В отдельных случаях данные в прайсе разбиты на несколько закладок, либо имеют иную сложную структуру. Это сложнее, то тоже поддаётся автоматизации. В любом случае настраивать сопоставление товара в 1С и наименования поставщика не нужно.

​Форма поиска цен по прайсам. Искать товары можно по фрагменту артикула или наименования. Введем, например, слово FUSION – программа покажет всех поставщиков, у которых есть данный товар.

Пока, обработанные прайсы поставщиков хранятся в базе 1с, загружаясь автоматически. В дальнейшем появится возможность искать в прайсах без их загрузки в 1с.

Главные сомнения, которые у нас возникли, то, что прайсы займут много места в базе, а поиск будет медленным. Поэтому мы провели эксперимент: загрузили сразу 2 миллионов строк. Если учесть, что один прайс в среднем состоит из 10-20 тысяч строк, получается мы загрузили более 130 прайс-листов. В результате: размер базы 1с увеличился на 400 мегабайт, а поиск по наименованию занимает 8 секунд. Прайсы загружаются в отдельный регистр сведений и не мешают работе других пользователей с базой. Повторная загрузка прайсов не увеличивает объем.

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