Ликбез для таксопарков: как не попасть на штраф при выборе кассы

Что случилось?

54-ФЗ обязывает с 1 июля все таксопарки использовать в расчетах с физлицами онлайн-кассы. В поправках к закону, которые были подписаны Президентом в июне 2019 г., есть пункт, по которому таксопарки могут использовать при расчетах одну удаленную кассу.

Как правильно выбрать кассу?

По состоянию на 20 июня 2019 года реестр онлайн-касс включает 168 моделей. Эти модели различаются по случаям их применения, что отображено в литерах, используемых в названии.

Кассы с литерой “ФА” - специализированные, их применяют при автоматических расчетах, в вендинговых аппаратах.

Кассы с литерой “ФС” применяют только для расчетов в сети интернет. Они не предполагают отправки чеков за наличную оплату, поэтому их используют только интернет-магазины.

Кассы с литерой “Ф”. Самый распространенный класс касс, они универсальны и подходят под любой вид платежей: наличный и безналичный расчет, в оффлайне и онлайне.

Что может случиться?

Вам предлагают недорогую облачную кассу. Вы ничего не подозревая, подписали договор, вносите ежемесячную плату за использование, пробиваете чеки за поездки. Причем и за оплаченные картой, и за расчет на месте наличными.

По сути вы не нарушаете закон. Ровно до тех пор, пока налоговая не решит пристально проверить ваши операции с кассовым аппаратом. И сам кассовый аппарат. И тут то и обнаружится, что вы выдавали чеки за расчет наличными с применением кассы, которая для этого не предназначается.

Если это случится, вам грозит штраф за нарушение порядка и условий применения кассы. Так написано в ч.4 ст 14.5 КоАП РФ. Штраф для должностных лиц составляет от 1500 до 3000 руб., для юридических лиц от 5000 до 10000 руб. С большой вероятностью инспектор потребует устранить причину нарушения, то есть поставить “правильную” кассу.

Почему вам могут предложить такую кассу?

Дело в том, что изначально функционал таких касс не предполагал наличие встроенного печатающего устройства. Опять же в силу того, что кассы применяются только при расчетах в сети Интернет. А значит, это кассы стоят заметно дешевле стандартной универсальной.

Кто-то на самом деле предлагает такие кассы таксопаркам?

Именно так. Мы нашли несколько ресурсов в Интернете, которые не чураются оказывать клиентам за деньги “медвежьи” услуги.

Как это обычно выглядит. На своем сайте компания описывает сценарий применения: касса в облаке, мобильный принтер у водителя. И в качестве решения предлагает использовать кассовый комплекс, с одной оговоркой, что в его названии присутствует литера ФС. Для неискушенного покупателя это мало о чем говорящие буквы, тем более, что цена отличная и горят сроки, надо соблюдать закон. Сделка заключена. С одним но, как только при использовании сервиса будет выбит чек за наличный расчет, факт нарушения закона состоялся.

Как избежать?

Чтобы не попасть в подобную ситуацию, проверяйте характеристики предлагаемой вам кассы в реестре касс, размещенном на сайте ФНС. В названии моделей обязательно присутствуют литеры. Запомните: вас интересует буква “Ф”, ну при условии, что планируется наличный расчет.

Альтернативный и более простой вариант - использовать облачный сервис МОБИКА. Его деятельность полностью соответствует 54-ФЗ. Для использования МОБИКа предлагает собственную разработку - универсальную облачную кассу Облако 1Ф, внесенную в реестр одобренной кассовой техники.

Она подойдет для любых видов расчетов: наличного и безналичного.

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