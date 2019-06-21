Ликбез для таксопарков: как не попасть на штраф при выборе кассы

Что случилось?
54-ФЗ обязывает с 1 июля все таксопарки использовать в расчетах с физлицами онлайн-кассы. В поправках к закону, которые были подписаны Президентом в июне 2019 г., есть пункт, по которому таксопарки могут использовать при расчетах одну удаленную кассу.
Как правильно выбрать кассу?
По состоянию на 20 июня 2019 года реестр онлайн-касс включает 168 моделей. Эти модели различаются по случаям их применения, что отображено в литерах, используемых в названии.
Кассы с литерой “ФА” - специализированные, их применяют при автоматических расчетах, в вендинговых аппаратах.
Кассы с литерой “ФС” применяют только для расчетов в сети интернет. Они не предполагают отправки чеков за наличную оплату, поэтому их используют только интернет-магазины.
Кассы с литерой “Ф”. Самый распространенный класс касс, они универсальны и подходят под любой вид платежей: наличный и безналичный расчет, в оффлайне и онлайне.
Что может случиться?
Вам предлагают недорогую облачную кассу. Вы ничего не подозревая, подписали договор, вносите ежемесячную плату за использование, пробиваете чеки за поездки. Причем и за оплаченные картой, и за расчет на месте наличными.
По сути вы не нарушаете закон. Ровно до тех пор, пока налоговая не решит пристально проверить ваши операции с кассовым аппаратом. И сам кассовый аппарат. И тут то и обнаружится, что вы выдавали чеки за расчет наличными с применением кассы, которая для этого не предназначается.
Если это случится, вам грозит штраф за нарушение порядка и условий применения кассы. Так написано в ч.4 ст 14.5 КоАП РФ. Штраф для должностных лиц составляет от 1500 до 3000 руб., для юридических лиц от 5000 до 10000 руб. С большой вероятностью инспектор потребует устранить причину нарушения, то есть поставить “правильную” кассу.
Почему вам могут предложить такую кассу?
Дело в том, что изначально функционал таких касс не предполагал наличие встроенного печатающего устройства. Опять же в силу того, что кассы применяются только при расчетах в сети Интернет. А значит, это кассы стоят заметно дешевле стандартной универсальной.
Кто-то на самом деле предлагает такие кассы таксопаркам?
Именно так. Мы нашли несколько ресурсов в Интернете, которые не чураются оказывать клиентам за деньги “медвежьи” услуги.
Как это обычно выглядит. На своем сайте компания описывает сценарий применения: касса в облаке, мобильный принтер у водителя. И в качестве решения предлагает использовать кассовый комплекс, с одной оговоркой, что в его названии присутствует литера ФС. Для неискушенного покупателя это мало о чем говорящие буквы, тем более, что цена отличная и горят сроки, надо соблюдать закон. Сделка заключена. С одним но, как только при использовании сервиса будет выбит чек за наличный расчет, факт нарушения закона состоялся.
Как избежать?
Чтобы не попасть в подобную ситуацию, проверяйте характеристики предлагаемой вам кассы в реестре касс, размещенном на сайте ФНС. В названии моделей обязательно присутствуют литеры. Запомните: вас интересует буква “Ф”, ну при условии, что планируется наличный расчет.
Альтернативный и более простой вариант - использовать облачный сервис МОБИКА. Его деятельность полностью соответствует 54-ФЗ. Для использования МОБИКа предлагает собственную разработку - универсальную облачную кассу Облако 1Ф, внесенную в реестр одобренной кассовой техники.
Она подойдет для любых видов расчетов: наличного и безналичного.
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