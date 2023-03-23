Налогообложение пункта выдачи заказов: как сэкономить на налогах

Налоговые режимы для ПВЗ

Небольшие первоначальные вложения и поддержка со стороны самих маркетплейсов позволяет запустить бизнес самостоятельно, без привлечения партнеров. Поэтому наиболее простой формой организации для ПВЗ является регистрация в качестве индивидуального предпринимателя.

Для ИП доступны шесть режимов налогообложения:

общий;

УСН «доходы»;

УСН «доходы минус расходы»;

АУСН «доходы»;

АУСН «доходы минус расходы»;

ПСН.

ПВЗ – это бизнес по франшизе. С юридической точки зрения владелец франшизного пункта выдачи является агентом. Поэтому АУСН и самозанятость отметаем, так как на этих режимах налогообложения запрещено вести деятельность в интересах другого лица на основе договоров поручения, договоров комиссии либо агентских договоров.

Не подходит под ПВЗ и патент. Основнаяработа пункта заключается в приеме и выдаче заказов, оформлении возвратов. В классификаторе видов деятельности для ПВЗ подходят:

47.91 – розничная торговля по почте или интернету;

52.10 – деятельность по складированию и хранению;

82.92 – деятельность по упаковыванию товаров;

82.99 – деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки.

А список видов деятельности, на которых ИП вправе работать по патенту, содержится в п. 2 ст. 346.43 НК, и про хранение и выдачу заказов в нем не упомянуто.

Итак, на выбор владельцу ПВЗ остается только ОСНО и УСН «доходы» или «доходы минус расходы». О плюсах и минусах этих режимов мы рассказали в этой статье.

Сравниваем налоговую нагрузку на разных режимах для ИП

Рассчитаем налоговую нагрузку на примере ПВЗ площадью 60 кв. метров, в том числе площадью клиентской зоны – 20 кв. метров и тремя примерочными.

Требуемый персонал: три сотрудника. Итак, годовые траты ПВЗ – 2 070 000 рублей, в том числе на:

аренду – 720 000 рублей;

зарплату работников – 1 200 000 рублей;

коммунальные и коммерческие расходы – 150 000 рублей.

Предположим, что через ПВЗ проходит 80 заказов в день со средним чеком в 2 600 рублей. Со средним агентским вознаграждением 3,5% от оборота пункта – это 2 657 200 рублей в год. Кроме того, у ПВЗ могут быть и другие источники доходов.

Например:

Озон платит за оформление возврата товаров и через его пункт можно получать посылки других компаний (BoxBerry, Яндекс Маркет, DPD), за что также будет начислено вознаграждение.

Wildberries выплачивает ПВЗ премии за скорость обработки заказов и рейтинг пункта.

ПВЗ Яндекс Маркет получают доход от приема отправлений и денежных переводов.

Заложим на это еще 300 000 рублей в год. Итого получаем годовой доход равный 2 957 200 рублей.

Состав и величину налогов рассчитаем отдельно для каждой налоговой системы. Учитывая объем выручки и численность сотрудников ПВЗ, отнесем бизнес к субъектам МСП. Это дает право платить страховые взносы на выплаты работникам сверх МРОТ по тарифу 15%. В 2023 году действует МРОТ 16 242 рубля.

ОСНО

Страховые взносы ИП за себя (фиксированные и 1% с доходов свыше 300 000 рублей) = 45 842 + 1% * (2 957 200 – (2 070 000 + 300 000)) = 51 714 рублей.

Страховые взносы за работников = 584 712 30% + 615 288 15% = 267 706,80 рублей.

Страховые взносы на травматизм = 1 200 000 * 0,2% = 2 400 рублей.

НДФЛ считается от доходов, уменьшенных на величину расходов. НДФЛ = (2 957 200 – 2 070 000 – 267 706,80 – 2 400 – 51 714) * 13% = 73 499,30 рублей.

Предположим, что входной НДС – 120 000 рублей за год. Тогда НДС к уплате в бюджет = 2 957 200 /120 * 20 – 120 000 = 372 866,67 рублей.

Всего налоги и взносы: 768 186,77 рублей.

УСН «доходы»

Страховые взносы ИП за себя (фиксированные и 1% от доходов свыше 300 000 рублей) = 45 842 + 1% * (2 957 200 – 300 000) = 72 414 рублей.

Страховые взносы за работников (аналогично ОСНО) = 267 706,80 руб.

Страховые взносы на травматизм = 1 200 000*0,2% = 2 400 рублей.

Налог на УСН = 2 957 200 * 6% = 177 432 рублей. Эту сумму налога ИП с работниками вправе уменьшить на сумму уплаченных страховых взносов, но не более, чем на 50%. Тогда налог составит 88 716 рублей.

Всего налоги и взносы: 431 236,80 рублей.

УСН 15% «доходы минус расходы»

Страховые взносы ИП за себя (фиксированные и 1% от прибыли для доходов свыше 300 000 рублей) = 45 842 + 1% * (2 957 200 – (2 070 000 + 300 000)) = 51 714 рублей.

Страховые взносы за работников (аналогично ОСНО) = 267 706,80 руб.

Страховые взносы на травматизм = 1 200 000 * 0,2% = 2 400 рублей.

Налог на УСН = (2 957 200 – (2 070 000 + 51 714 + 267 706,80+2400)) * 15% = 84 806,88 рублей.

Всего налоги: 406 627,68 руб.

Как сэкономить на налогах

Анализ приведенных расчетов демонстрирует, что для ПВЗ маркетплейса упрощенка – наименее затратный вариант с точки зрения налогообложения.

Однако, для выбора объекта налогообложения следует провести более подробный расчет. В рассматриваемом примере УСН «доходы минус расходы» оказался выгоднее.

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Впоследствии с раскруткой ПВЗ, когда постоянные затраты будут состоять преимущественно из выплат персоналу и аренды, а оборот пункта возрастет, ситуация может измениться. Возможно, предпринимателю будет выгоднее перейти на УСН «доходы».

Кроме того, анализировать доходы и расходы следует и в других случаях: при изменении численности персонала, смене места расположения, открытии новых ПВЗ.

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ПВЗ – бизнес, основная доля расходов в котором приходится на заработную плату и страховые взносы. Поэтому, чтобы минимизировать эту статью затрат, откажитесь от большого числа работников за счет рационального распределения рабочего времени.

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