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Аренда

Лизинг: как разделить арендные и неарендные компоненты договора

ФСБУ 25/2018 не учитывает ситуации, когда объектом аренды для целей бухгалтерского учета признают не весь объект договора, а только его часть. Чтобы разделить арендный и неарендный компоненты, организация должна следовать положениям международного стандарта МСФО (IFRS) 16. Разбираемся, как определять и классифицировать такие компоненты в договоре лизинга.
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Лизинг: как разделить арендные и неарендные компоненты договора
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Что такое компоненты договора лизинга и почему их нужно разделять

Арендный компонент — это часть договора, по которой передается право пользования активом (базовый актив) в течение определенного времени в обмен на возмещение (см. определение по МФСО IFRS 16).

Трансформация правоотношений подчиняется веяниям времени, экономической ситуации в стране и мире, потребностям правовой жизни общества. Лизингу — финансовой аренде, как и другим коммерческим сделкам, свойственно меняться и эволюционировать. В последнее время есть тенденция к росту количества неарендных элементов в договоре. Что это значит?

Арендодатель предоставляет не только предмет аренды во временное владение и пользование, но и обязуется оказывать услуги или передавать товары. Они направлены на реализацию арендатором экономических выгод и рисков, которые связаны с предметом сделки. 

Например, компания «Транспорт» передает в лизинг фургон, но при этом берет на себя обязательства: ОСАГО-страхования, планового технического обслуживания авто, оказания услуг по замене и хранению шин, покупку топливных карт, предоставляет своего водителя и т.п. Это неарендные компоненты.

Разделять договор на составные компоненты необходимо, в том числе, для целей бухгалтерского учета:

В соответствии с п. 12 МСФО 16 компоненты этих двух групп учитываются отдельно.

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Как классифицировать компоненты на арендные и неарендные

Если разделить компоненты на первый взгляд затруднительно, изучите внимательно п. 5, п. 6 и другие положения ФСБУ 25/2018, а также п. 9–17 МСФО (IFRS) 16, Приложение А, п. 9-33 Приложения В к стандарту.

Основанием для классификации являются условия договора:

Предоставление идентифицированного актива во временное владение и пользование

Арендный компонент

Обязанность оказать сопутствующие услуги или продать дополнительные товары

Неарендный компонент

Исходить следует из того, что хотя неарендный компонент и связан с получением и обслуживанием предмета договора, но по экономическому содержанию он представляет собой самостоятельный элемент правоотношений сторон. Он не является неотъемлемой частью обязанности по передаче предмета в лизинг.

То есть теоретически ООО «Транспорт» может передать фургон в лизинг без сопутствующих услуг и продажи дополнительных товаров. Договор исключительно с арендной составляющей также будет действительным и полноценным.

Важно: организация вправе не делить платежи по договору лизинга на компоненты, если это нерационально, например:

  • размер неарендной части ничтожен, существенно меньше, чем доход от аренды;

  • вложенные затраты превышают полученный результат.

Пример деления арендных и неарендных компонентов

Проиллюстрируем пример с передачей в лизинг фургона более наглядно.

Статья

Вид компонента

Возмещение за дополнительные опции: замена и хранение шин, прохождение ТО, помощь на дорогах, сервисное обслуживание, топливные карты, предоставление услуг водителя.

Неарендный — это дополнительные сервисы

Доукоплектация предмета лизинга, установка дополнительного оборудования (например, магнитолы в фургон)

Арендный — позволяют улучшить базовый актив

Страховка (ОСАГО, ДАГО)

Неарендный – это обслуживание переданных экономических выгод и рисков

Обеспечительные платежи (в счет потенциальных штрафов, технического восстановления авто после возврата и т.п.)

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Комментарии

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