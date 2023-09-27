Бухгалтерский бизнес с высокой прибылью, без ошибок и рисков: возможно ли это

🔸Каждый бухгалтер мечтает дорасти до своего бухгалтерского агентства.

🔸Каждый действующий владелец бухгалтерского бизнеса хочет поток клиентов, высокую прибыль и проверенную стратегию развития.

🔸 Каждый амбициозный предприниматель желает открыть быстрорастущий бизнес в твердой нише, где система уже выстроена

С BILLPROF это возможно 💥

Франшиза бухгалтерских агентств BILLPROF — это:

12 лет на рынке бух. услуг, 60 офисов в разных городах России — от Калининграда до Владивостока;

2914 клиентов на обслуживании;

Чистая прибыль франчизи растет в 3 раза быстрее, чем у «обычных» владельцев бух агентств;

Оборот каждого третьего офиса превысил отметку в 1 млн/месяц;

Для бухгалтерских агентств BILLPROF разработана готовая методология построения и масштабирования бизнеса — стратегия, финансовое планирование, бизнес-модели, инструкции по формированию команды, инструменты по маркетингу и продажам

Регулярные встречи с коллегами, обучения, обновления инструментов. Цель — быть стандартом в оказании бухгалтерских услуг и работать без демпинга на рынке. Развитие БЕЗ конкуренции и соперничества. Во франшизе широкая география и нишевание агентств. Кроме того, клиентом можно передавать по сети за вознаграждение, если ниша и запрос не подходит агентству, в которое обратились. Наша цель — развитие и рост офисов партнеров.

Как стать франчайзи BILLPROF и вывести свое бухгалтерское агентство на высокую прибыль и системное развитие?

Вы можете заявить о своем намерении и оставить заявку на сайте Оставить заявку

📍 Каждый, кто оставит заявку, получит личную встречу-диагностику от BILLPROF.

На встрече вы подробно разберете цели и ожидания, посчитаете, за какой срок окупите франшизу и какие действия необходимо предпринять.

Что дала франшиза BILLPROF ее действующим участникам? Смотрите в интервью ⬇️

Ирина Терновецкая, Франчайзи из Москвы

Светлана Мельникова, Франчайзи из Питера

Пишите в комментариях⬇️

🔸Кто из вас задумывался о Франшизе, но не решился: что останавливает?

🔸Кто уже стал франчайзи BILLPROF: что вам это дало и довольны ли вы решением?

БУХГАЛТЕРСКИЙ БИЗНЕС|Екатерина Сидиченко Рассказываю о том как строю бухгалтерский бизнес сейчас! Перейти

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