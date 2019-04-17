Как построить систему налогового учета в компании

Как эффективно построить систему налогового учета на предприятии? Какие существуют способы построения налогового учета?

Постановка налогового учета на любом предприятии требует глубоких профессиональных знаний и опыта в сфере налогов.

Компании рассчитывают налог на прибыль по данным налогового учета (абз. 1 ст. 313 НК РФ), который должен содержать следующую информацию (абз. 10 ст. 313 НК РФ):

о порядке формирования суммы доходов и расходов;

о порядке определения доли расходов, учитываемых для целей налогообложения в текущем налоговом (отчетном) периоде;

о сумме остатка расходов (убытков), подлежащего отнесению на расходы в следующих налоговых периодах;

о порядке формирования сумм создаваемых резервов;

о сумме задолженности по расчетам с бюджетом по налогу.

Важно! В налоговом законодательстве не определены конкретные методы построения налогового учета в организации, а приведены лишь основные направления, по которым должен строиться налоговый учет. А сама методика ведения налогового учета дана на откуп самим организациям.

Каким способом организовать ведение налогового учета?

На практике, налоговый учет строится либо на базе бухгалтерского учета (по единому плану счетов, формируя показатели бухгалтерского и налогового учета в разрезе бухгалтерского счета) либо независимо от бухгалтерского учета (параллельно бухгалтерскому учету вне связи с ним).

Как правило, наиболее точный и менее трудоемкий является первый способ. Именно такой способ построения системы налогового учета реализован, например, в программном продукте 1С:ERP.

В чем заключается данный способ?

Учет доходов и расходов по налогу на прибыль ведется на плане счетов бухгалтерского учета в разрезе объектов учета.

Источником для формирования проводок по налогу на прибыль являются записи оперативного учета. А все хозяйственные операции, автоматизированные в программе, поддерживают налоговый учет.

В этом случае для бухгалтерского и налогового учета используется единый план счетов. Как следствие, операции бухгалтерского и налогового учета отражаются одновременно и в бухгалтерском и в налоговом учете в одном регистре учета, отсутствует разделитель «Вид учета», и также отпадает необходимость устанавливать соответствие счетов бухгалтерского и налогового учета.

Важно! Для реализации данного способа построения налогового учета все объекты активов, обязательств, доходы и расходы должны оцениваться по правилам 25 главы НК РФ. Поэтому постановка налогового учета - это, прежде всего грамотное планирование ведения бухгалтерского учета, ведь неправильно спланированный бухгалтерский налоговый учет, может отрицательно отразиться на деятельности компании в целом.

Формирование регистров налогового учета производится посредством процедур переноса соответствующих хозяйственных операций, отраженных на счетах бухгалтерского учета, в регистры налогового учета и их дальнейшей корректировки в ходе расчета налоговой базы.

Налоговый учет для целей определения налоговой базы по налогу на прибыль ведется на бумажных носителях и в электронном виде.

С чего начать постановку налогового учета в бухгалтерской программе?

Сначала в программе заполняется документ «Учетная политика» (для налогового учета). Далее, например, в программе 1С:ERP, заполняется справочник «Доходы и расходы», который предназначен для хранения списка статей доходов и расходов. Реквизит «Принятие к учету НУ» влияет на получение постоянных разниц между данными бухгалтерскими и налоговыми. Если флаг «Принятие к налоговому учету» установлен, то данные доходы (расходы) учитываются для целей налогового учета, и наоборот. Если флаг «Принятие к налоговому учету» не установлен, то данные доходы (расходы) не учитываются для целей налогового учета. Это приводит к появлению постоянных разниц.

Если для отражения расхода выбрана статья затрат, у которой в реквизите «Вид расхода» указано значение «Не учитываемые в целях налогообложения», то ресурс «Сумма НУ Дт» не заполняется.

Если при этом организация применяет ПБУ 18/02, то сумма расхода отражается в ресурсе «Сумма ПР Дт», т.е. фиксируется постоянная разница в оценке расхода.

Если оценка операции для целей бухгалтерского учета не совпадает с оценкой операции для целей налогового учета, и при этом не возникает постоянной разницы, то на величину расхождения. фиксируется временная разница, которая отражается в ресурсе «Сумма ВР Дт» или «Сумма ВР Кт».

Заполнять одновременно «Вид расходов по основной деятельности и Вид расходов по неосновной деятельности не требуется». При выборе соответствующего поля следует руководствоваться тем, на каких счетах будет отражаться статья расходов:

если предполагается, что расходы будут связаны со счетами учета затрат (20, 23, 25, 26, 44), то следует заполнять поле Вид расходов по основной деятельности. Оно определяет, являются ли расходы нормируемыми или нет, а также определяет расположение сумм расходов по соответствующим статьям в разделах регламентированной бухгалтерской и налоговой отчетности;

если предполагается, что расходы являются прочими и не связаны с ведением хозяйственной деятельности предприятия (отражение на счете 91).

Например, при реализации внеоборотных активов и т.п. следует заполнять поле «Вид расходов по неосновной деятельности», оно определяет расположение сумм расходов по соответствующим статьям в разделах регламентированной бухгалтерской и налоговой отчетности.

если предполагается что в разных организациях и/или подразделениях статья расходов будет носить разный характер, то следует заполнять оба вида расходов.

Указание способа распределения в статье доходов не является обязательным. Указанный в статье доходов способ распределения автоматически заполняется в документе «Распределение доходов и расходов по направлениям деятельности» и может быть изменен перед проведением операции по распределению доходов и расходов по направлениям деятельности. Способ распределения можно не указывать в статье доходов, а указать непосредственно в документе.

Важно! Формирование этих оценок определяется учетной политикой компании по налогу на прибыль, соответствующей настройкой статей доходов и расходов. А при отражении отдельных операций бухгалтер может указать суммы налогового учета в явном виде.

Формирование налоговой базы раскрывается в регистрах налогового учета. По суммам налогового учета производится автоматическое заполнение декларации по налогу на прибыль. Каждый показатель декларации можно расшифровать по статьям учета, сверить по бухгалтерским отчетам, в том числе расшифровать до конкретных документов.

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