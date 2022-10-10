Отпуска и командировки в период частичной мобилизации

Военнообязанные сотрудники не должны покидать место жительства, пока идет мобилизация без соответствующего разрешения военкомата (п. 2 ст. 21 закона от 26.02.1997 № 31-ФЗ).
Тем не менее, рекомендуем отменить командировки сотрудникам, состоящим на воинском учете, если имеется такая возможность. Для этих целей издайте соответствующий приказ. В нем необходимо указать причину, по которой отменяется командировка, и ознакомить с ним работника не позднее чем за сутки до даты отъезда.
После подписания приказа необходимо сдать билеты и отменить бронирование гостиницы. Если сотрудник покупал билеты и бронировал отель на свои деньги, нужно компенсировать ему неустойки и невозвратные тарифы.
- Если сотруднику уже выдали деньги на командировку, то он должен вернуть их в кассу или на расчетный счет организации. В ордере в качестве основания укажите приказ об отмене командировки.
- Если сотрудник не вернет выданные ему деньги, работодатель вправе удержать соответствующую сумму из его заработной платы (ст. 137 ТК). Размер всех удержаний при каждой выплате зарплаты не может превышать 20% (ст. 138 ТК).
- Если в текущей ситуации командировки лучше отменить, работодатель не может самовольно отменить все отпуска сотрудников, которые состоят на воинском учете. Также работодатель не имеет права контролировать, где находится сотрудник в его свободное время. Работодателя, который отпустил сотрудника в отпуск и оформил документы и выплаты без нарушений, не смогут привлечь к ответственности.
В этом же документе можете предложить им перенести отпуск.