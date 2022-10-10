Отпуска и командировки в период частичной мобилизации

Военнообязанные сотрудники не должны покидать место жительства, пока идет мобилизация без соответствующего разрешения военкомата (п. 2 ст. 21 закона от 26.02.1997 № 31-ФЗ).

Член Совета по правам человека при Президенте заявил, что если сотрудник не получил повестку — к нему не применяются ограничения на выезд (в том числе за границу РФ). Официальных разъяснений по этому поводу пока нет.

Тем не менее, рекомендуем отменить командировки сотрудникам, состоящим на воинском учете, если имеется такая возможность. Для этих целей издайте соответствующий приказ. В нем необходимо указать причину, по которой отменяется командировка, и ознакомить с ним работника не позднее чем за сутки до даты отъезда.

После подписания приказа необходимо сдать билеты и отменить бронирование гостиницы. Если сотрудник покупал билеты и бронировал отель на свои деньги, нужно компенсировать ему неустойки и невозвратные тарифы.

Если сотруднику уже выдали деньги на командировку , то он должен вернуть их в кассу или на расчетный счет организации. В ордере в качестве основания укажите приказ об отмене командировки.

, то он должен вернуть их в кассу или на расчетный счет организации. В ордере в качестве основания укажите приказ об отмене командировки. Если сотрудник не вернет выданные ему деньги , работодатель вправе удержать соответствующую сумму из его заработной платы (ст. 137 ТК). Размер всех удержаний при каждой выплате зарплаты не может превышать 20% (ст. 138 ТК).

, работодатель вправе удержать соответствующую сумму из его заработной платы (ст. 137 ТК). Размер всех удержаний при каждой выплате зарплаты не может превышать 20% (ст. 138 ТК). Если в текущей ситуации командировки лучше отменить, работодатель не может самовольно отменить все отпуска сотрудников, которые состоят на воинском учете. Также работодатель не имеет права контролировать, где находится сотрудник в его свободное время. Работодателя, который отпустил сотрудника в отпуск и оформил документы и выплаты без нарушений, не смогут привлечь к ответственности.

Рекомендуем все же выдать уведомление с информацией о запретах покидать место жительства военнообязанным сотрудникам, которые намерены уйти в отпуск по графику или заявлению.

В этом же документе можете предложить им перенести отпуск.