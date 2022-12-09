Договор аренды в 2023 году

Закон позволяет взыскивать арендную плату, даже если арендатор не принял объект, но подписал договор аренды.

С арендатора может быть взыскана арендная плата при условии, что договор предполагает только пользование объектом. Если арендатор должен принять объект по акту приема-передачи и отказывается это сделать ввиду ряда причин, то принудить принять такой объект не получится. Но, арендодатель в этой ситуации имеет право взыскать убытки.

Если в процессе исполнения договора аренды выяснится, что арендатор заключил договор с неуполномоченным лицом, существует риск получения иска от собственника о возврате имущества.

Поэтому нужно быть предельно внимательным при заключении договора аренды и проверять документы на собственность арендуемого помещения с помощью выписки из ЕГРН.

Не согласовывайте субаренду без дополнительных ограничений.

При досрочном расторжении договора аренды – субаренда прекращается автоматически. В таком случае субарендатор вправе требовать от арендодателя заключить с ним договор аренды напрямую. Однако вместо одного договора аренды арендодателя могут понудить заключить несколько договоров и не на всю площадь. При этом сами субарендаторы могут допускать нарушения, из-за которых арендодатель прекратил договор аренды с арендатором.

Чтобы избежать таких рисков, арендодателю стоит согласовывать заключение договоров субаренды только с условием, что при досрочном расторжении договора аренды у субарендатора нет права требовать от арендодателя заключить договор напрямую.

Арендатор имеет право требовать уменьшения суммы арендной платы с того момента, когда состояние объекта ухудшилось.

Если характеристики арендуемого помещения ухудшились не по вине арендатора, то он вправе требовать уменьшения арендной платы. Чаще всего суды уменьшают размер арендной платы с даты вступления в силу решения суда.

По этой причине все время, пока идет процесс, арендатору придется оплачивать аренду по договорной стоимости. Чтобы снизить риски, нужно включить в договор следующее условие:

«в случае ухудшения состояния объекта арендатор вправе требовать уменьшения размера арендной платы с момента, когда состояние объекта фактически ухудшилось».